Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-eaeu-savdo-aylanma-58899869.html
Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди
Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Шундан 8,96 млрд доллари Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари ҳиссасига тўғри келди.
2026-07-08T16:41+0500
2026-07-08T16:41+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
еоии
иқтисод
импорт
экспорт
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58896801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d311801251b75514b87aad0142770745.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларни ташкил этди.Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларга етди. Бу Ўзбекистон умумий ташқи савдосининг қарийб 27,3 фоизига тенг.Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 12,6 млрд долларни ташкил қилди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 2,9 млрд долларга етди.Импорт ҳажми 20,1 млрд долларни ташкил этди. Шундан 6,07 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58896801_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9d22d2c6f5f3216384498bd35f7024b5.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, еоии, иқтисод, импорт, экспорт, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, еоии, иқтисод, импорт, экспорт, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди

16:41 08.07.2026
Oбуна бўлиш
2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларни ташкил этди.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларни ташкил этди.
Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларга етди. Бу Ўзбекистон умумий ташқи савдосининг қарийб 27,3 фоизига тенг.
Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 12,6 млрд долларни ташкил қилди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 2,9 млрд долларга етди.
Импорт ҳажми 20,1 млрд долларни ташкил этди. Шундан 6,07 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.
Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширд
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0