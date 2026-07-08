https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-eaeu-savdo-aylanma-58899869.html
Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди
Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Шундан 8,96 млрд доллари Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари ҳиссасига тўғри келди.
2026-07-08T16:41+0500
2026-07-08T16:41+0500
2026-07-08T16:41+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
еоии
иқтисод
импорт
экспорт
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58896801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d311801251b75514b87aad0142770745.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларни ташкил этди.Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларга етди. Бу Ўзбекистон умумий ташқи савдосининг қарийб 27,3 фоизига тенг.Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 12,6 млрд долларни ташкил қилди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 2,9 млрд долларга етди.Импорт ҳажми 20,1 млрд долларни ташкил этди. Шундан 6,07 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58896801_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9d22d2c6f5f3216384498bd35f7024b5.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, еоии, иқтисод, импорт, экспорт, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, еоии, иқтисод, импорт, экспорт, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Беш ойда Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси қарийб 9 млрд долларга етди
2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларни ташкил этди.
Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан савдо айланмаси 8,96 млрд долларга етди. Бу Ўзбекистон умумий ташқи савдосининг қарийб 27,3 фоизига тенг.
Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 12,6 млрд долларни ташкил қилди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 2,9 млрд долларга етди.
Импорт ҳажми 20,1 млрд долларни ташкил этди. Шундан 6,07 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.
Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширд