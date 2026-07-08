Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-azerbaijan-caspian-sea-flot-58896004.html
Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этмоқчи
Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этишни режалаштирмоқда. Лойиҳа Ўрта йўлак орқали юк ташишни тезлаштириш, харажатларни камайтириш ва Боку порти имкониятларидан самарали фойдаланишга қаратилган
2026-07-08T11:31+0500
2026-07-08T11:31+0500
хитой
марказий осиё
европа
кема
темир йўл
юк
транзит ташиш
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58895298_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b0f52c3cb5a09b33213ee2567d3dd22c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабоев Озарбайжоннинг Report агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.Шунингдек, “Ўзтемирйўлкарго” АЖ ва “Озарбайжон Каспий денгиз пароходчилиги” ЁАЖ ўртасида қўшма корхона тузиш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.Тешабоевнинг сўзларига кўра, мазкур ташаббуслар мултимодал юк ташиш самарадорлигини ошириш, логистика занжирларини барқарор қилиш ва экспортчиларнинг транспорт харажатларини камайтиришга хизмат қилади.Вазир ўринбосари Ўзбекистон ва Озарбайжон Ўрта йўлакнинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича ишларни давом эттираётганини таъкидлади. Хусусан, ўзбекистонлик экспортчилар учун юкларни қайта юклашда чегирмалар бериш, комплекс тариф ечимларини жорий этиш, логистика тартиб-қоидаларини соддалаштириш ҳамда контейнер ва экспорт юкларига устувор хизмат кўрсатиш масалалари муҳокама қилинмоқда.Тешабоевнинг айтишича, Боку халқаро денгиз порти ўзбек маҳсулотларининг Ўрта йўлак орқали ташқи бозорларга чиқишида муҳим ўрин тутмоқда. Сўнгги йилларда ушбу йўналишда юк ташиш ҳажми ошиб, экспорт маҳсулотлари тури кенгаймоқда.Шу билан бирга, Ўзбекистон ва Озарбайжон қўшма логистика маркази ташкил этиш лойиҳасини ҳам муҳокама қилмоқда. У Боку халқаро денгиз порти, Озарбайжон темир йўл тармоғи ва Марказий Осиё, Жанубий Кавказ ҳамда Европани боғловчи халқаро транспорт йўналишлари билан интеграциялашган ҳудудда жойлашиши кутилмоқда.Мазкур марказ юкларни жамлаш, сақлаш ва қайта ишлаш, контейнерларни мультимодал тарзда қайта юклаш, шунингдек, божхона ва транзит расмийлаштирувини тезлаштиришга хизмат қилади.Вазир ўринбосари ушбу лойиҳанинг аҳамияти Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли қурилиши фонида янада ортишига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, ушбу темир йўл келгусида Хитой ва Марказий Осиёдан Каспий минтақаси томон юк оқимини сезиларли даражада ошириши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-neft-mahsulot-qora-dengiz-etkazilish-58772238.html
хитой
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58895298_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0459536bc7fab33ddf39656a9f111281.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хитой, марказий осиё, европа, кема, темир йўл, юк , транзит ташиш, транспорт
хитой, марказий осиё, европа, кема, темир йўл, юк , транзит ташиш, транспорт

Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этмоқчи

11:31 08.07.2026
© ИА ReportЗаместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2026
© ИА Report
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ва логистика соҳасида қўшма корхона ташкил этишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ўзбекистон Озарбайжон билан Каспий денгизида қўшма флот ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабоев Озарбайжоннинг Report агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
Шунингдек, “Ўзтемирйўлкарго” АЖ ва “Озарбайжон Каспий денгиз пароходчилиги” ЁАЖ ўртасида қўшма корхона тузиш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.
Тешабоевнинг сўзларига кўра, мазкур ташаббуслар мултимодал юк ташиш самарадорлигини ошириш, логистика занжирларини барқарор қилиш ва экспортчиларнинг транспорт харажатларини камайтиришга хизмат қилади.
“Ушбу ташаббуслар мултимодал ташувлар самарадорлигини ошириш, логистика занжирларини янада барқарор қилиш ва экспортчиларнинг транспорт харажатларини камайтириш имконини беради”, — деди Тешабоев.
Вазир ўринбосари Ўзбекистон ва Озарбайжон Ўрта йўлакнинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича ишларни давом эттираётганини таъкидлади.
Хусусан, ўзбекистонлик экспортчилар учун юкларни қайта юклашда чегирмалар бериш, комплекс тариф ечимларини жорий этиш, логистика тартиб-қоидаларини соддалаштириш ҳамда контейнер ва экспорт юкларига устувор хизмат кўрсатиш масалалари муҳокама қилинмоқда.
Тешабоевнинг айтишича, Боку халқаро денгиз порти ўзбек маҳсулотларининг Ўрта йўлак орқали ташқи бозорларга чиқишида муҳим ўрин тутмоқда. Сўнгги йилларда ушбу йўналишда юк ташиш ҳажми ошиб, экспорт маҳсулотлари тури кенгаймоқда.
Шу билан бирга, Ўзбекистон ва Озарбайжон қўшма логистика маркази ташкил этиш лойиҳасини ҳам муҳокама қилмоқда. У Боку халқаро денгиз порти, Озарбайжон темир йўл тармоғи ва Марказий Осиё, Жанубий Кавказ ҳамда Европани боғловчи халқаро транспорт йўналишлари билан интеграциялашган ҳудудда жойлашиши кутилмоқда.
Мазкур марказ юкларни жамлаш, сақлаш ва қайта ишлаш, контейнерларни мультимодал тарзда қайта юклаш, шунингдек, божхона ва транзит расмийлаштирувини тезлаштиришга хизмат қилади.
Бу Тошкент–Боку йўналишида юк етказиб бериш муддатларини қисқартириши ва ташувлар харажатини камайтириши мумкин.
Вазир ўринбосари ушбу лойиҳанинг аҳамияти Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли қурилиши фонида янада ортишига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, ушбу темир йўл келгусида Хитой ва Марказий Осиёдан Каспий минтақаси томон юк оқимини сезиларли даражада ошириши мумкин.
Страны мира. Норвегия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
Ўзбекистон нефть маҳсулоти Қора денгиз портларига етказила бошланди
2 Июл, 16:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0