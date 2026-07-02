Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-neft-mahsulot-qora-dengiz-etkazilish-58772238.html
Ўзбекистон нефть маҳсулоти Қора денгиз портларига етказила бошланди
Ўзбекистон нефть маҳсулоти Қора денгиз портларига етказила бошланди
Sputnik Ўзбекистон
SOCAR Trading Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нафтани халқаро бозорларга жўнатишни бошлади. Компания маҳсулотни Қора денгиз портларига ҳам етказиб бермоқда.
2026-07-02T16:49+0500
2026-07-02T16:49+0500
нефть
қора денгиз
бензин
экспорт
энергетика
иқтисод
озарбайжон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/667/34/6673418_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_60d33fc188225af5ccc55abdf78b8d44.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. "SOCAR Trading" Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нафтани халқаро бозорларга жўнатишни бошлади. Бу ҳақда SOCAR халқаро бизнесни ривожлантириш департаменти раҳбари Тўғрул Кўчарли Бокуда ўтган Қора денгиз Савдо ва тараққиёт банки бизнес-форумида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, компания Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нефть маҳсулотларидан бири — нафтани Қора денгиз портларига ҳам етказиб бермоқда.Кўчарли Озарбайжон Марказий Осиёдан халқаро бозорларга юк оқимларини Қора ва Ўрта ер денгизлари орқали етказишда муҳим транзит марказига айланаётганини таъкидлади.Маълумот учун, "SOCAR Trading" Озарбайжоннинг SOCAR давлат нефть компанияси таркибидаги савдо тузилмаси ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260112/gaz-chiqarish-oshish-uzbekneftegaz-rejalar-54759146.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/667/34/6673418_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_675f98545457a63e76bc58d884163fa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
нефть, қора денгиз, бензин, экспорт, энергетика, иқтисод, озарбайжон, ўзбекистон
нефть, қора денгиз, бензин, экспорт, энергетика, иқтисод, озарбайжон, ўзбекистон

Ўзбекистон нефть маҳсулоти Қора денгиз портларига етказила бошланди

16:49 02.07.2026
© Sputnik / Алексей Даничев / Медиабанкка ўтишСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Озарбайжоннинг "SOCAR Trading" компанияси Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нафтани халқаро бозорларга жўнатишни йўлга қўйди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. "SOCAR Trading" Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нафтани халқаро бозорларга жўнатишни бошлади. Бу ҳақда SOCAR халқаро бизнесни ривожлантириш департаменти раҳбари Тўғрул Кўчарли Бокуда ўтган Қора денгиз Савдо ва тараққиёт банки бизнес-форумида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, компания Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган нефть маҳсулотларидан бири — нафтани Қора денгиз портларига ҳам етказиб бермоқда.
Кўчарли Озарбайжон Марказий Осиёдан халқаро бозорларга юк оқимларини Қора ва Ўрта ер денгизлари орқали етказишда муҳим транзит марказига айланаётганини таъкидлади.
“Қозоғистон ва Туркманистондан халқаро бозорларга қарийб 4 миллион тонна нефть жўнатамиз. Хурсандчилик билан маълум қиламанки, бу йил ушбу рўйхатга Ўзбекистонни ҳам қўшдик”, — деди у.
Маълумот учун, "SOCAR Trading" Озарбайжоннинг SOCAR давлат нефть компанияси таркибидаги савдо тузилмаси ҳисобланади.

SOCAR ва “Ўзбекнефтгаз” ўртасида энергетика соҳасида ҳамкорлик давом этмоқда. Компаниялар инфратузилмани модернизация қилиш, шунингдек, келажакда Марказий Осиё ва Европанинг энергетика тизимларини Каспий денгизи орқали боғлаши кўзда тутилган “Яшил энергия йўлаги” лойиҳаси бўйича техник-иқтисодий асосларни тайёрлаш масалаларида ҳамкорлик қилмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Рассмотрены планы по увеличению добычи природного газа и трансформации отрасли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.01.2026
Газ қазиб олиш ҳажми оширилади — президент “Ўзбекнефтгаз” режалари билан танишди
12 Январ, 18:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0