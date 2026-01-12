https://sputniknews.uz/20260112/gaz-chiqarish-oshish-uzbekneftegaz-rejalar-54759146.html
Газ қазиб чиқаришни ошириш: президент “Ўзбекнефтгаз” режалари билан танишди
Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятига оид тақдимот билан танишди. Газ захираларини ошириш, нафтани қайта ишлаш ва молиявий барқарорликка эътибор қаратилди.
ўзбекистон
ўзбекнефтгаз
қазилма бойликлари
инвестиция
инвестор
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятининг келгусидаги вазифалари ва режалари юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда “Ўзбекнефтгаз” АЖ олдида турган энг асосий вазифа табиий газ захираларини ошириш ҳамда қазиб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш экани қайд этилди. Мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.Нафта ишлаб чиқариш ҳозирда мавжуд қувватларнинг 70 фоизида амалга оширилаётгани, маҳсулот эса 50 фоизгача арзон нархларда экспорт қилинаётгани кўрсатиб ўтилди. Нафтадан полимер маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, қўшилган қийматни 6 баробар ошириш имконияти борлиги инобатга олиниб, мавжуд қувватларни тўлиқ ишлатиш чораларини кўриш топширилди.
ўзбекистон
2026
шавкат мирзиёев, ўзбекнефтгаз, нефть-газ соҳаси, газ захиралари, газ қазиб чиқариш, нафта ишлаб чиқариш, полимер маҳсулотлари, инвестиция блоклари, энергия соҳаси, молиявий ҳолат, коррупцияга қарши кураш, президент матбуот хизмати
Йиғилишда Ўзбекнефтгаз АЖ кунлик газ қазиб чиқаришни 66 миллион куб метрдан 70 млн куб метрга етказиш ва бу йил камида 25,4 млрд куб метр газ қазиб чиқариш чорасини кўриши кераклиги айтилди
Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятининг келгусидаги вазифалари ва режалари юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Тақдимотда “Ўзбекнефтгаз” АЖ олдида турган энг асосий вазифа табиий газ захираларини ошириш ҳамда қазиб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш экани қайд этилди. Мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Газ захираларини ўстириш учун янги истиқболли инвестиция блокларини шакллантириш, шунингдек, инвесторларга берилган айрим майдонларда ишларни жадаллаштириш ва самарадорликни ошириш зарурлиги таъкидланди.
Нафта ишлаб чиқариш ҳозирда мавжуд қувватларнинг 70 фоизида амалга оширилаётгани, маҳсулот эса 50 фоизгача арзон нархларда экспорт қилинаётгани кўрсатиб ўтилди. Нафтадан полимер маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, қўшилган қийматни 6 баробар ошириш имконияти борлиги инобатга олиниб, мавжуд қувватларни тўлиқ ишлатиш чораларини кўриш топширилди.