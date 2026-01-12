Ўзбекистон
Газ қазиб чиқаришни ошириш: президент “Ўзбекнефтгаз” режалари билан танишди
Газ қазиб чиқаришни ошириш: президент "Ўзбекнефтгаз" режалари билан танишди
Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятига оид тақдимот билан танишди. Газ захираларини ошириш, нафтани қайта ишлаш ва молиявий барқарорликка эътибор қаратилди.
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятининг келгусидаги вазифалари ва режалари юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда “Ўзбекнефтгаз” АЖ олдида турган энг асосий вазифа табиий газ захираларини ошириш ҳамда қазиб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш экани қайд этилди. Мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.Нафта ишлаб чиқариш ҳозирда мавжуд қувватларнинг 70 фоизида амалга оширилаётгани, маҳсулот эса 50 фоизгача арзон нархларда экспорт қилинаётгани кўрсатиб ўтилди. Нафтадан полимер маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, қўшилган қийматни 6 баробар ошириш имконияти борлиги инобатга олиниб, мавжуд қувватларни тўлиқ ишлатиш чораларини кўриш топширилди.
Газ қазиб чиқаришни ошириш: президент “Ўзбекнефтгаз” режалари билан танишди

18:14 12.01.2026
Oбуна бўлиш
Йиғилишда Ўзбекнефтгаз АЖ кунлик газ қазиб чиқаришни 66 миллион куб метрдан 70 млн куб метрга етказиш ва бу йил камида 25,4 млрд куб метр газ қазиб чиқариш чорасини кўриши кераклиги айтилди
ТОШКEНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолиятининг келгусидаги вазифалари ва режалари юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда “Ўзбекнефтгаз” АЖ олдида турган энг асосий вазифа табиий газ захираларини ошириш ҳамда қазиб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш экани қайд этилди. Мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Газ захираларини ўстириш учун янги истиқболли инвестиция блокларини шакллантириш, шунингдек, инвесторларга берилган айрим майдонларда ишларни жадаллаштириш ва самарадорликни ошириш зарурлиги таъкидланди.
Нафта ишлаб чиқариш ҳозирда мавжуд қувватларнинг 70 фоизида амалга оширилаётгани, маҳсулот эса 50 фоизгача арзон нархларда экспорт қилинаётгани кўрсатиб ўтилди. Нафтадан полимер маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, қўшилган қийматни 6 баробар ошириш имконияти борлиги инобатга олиниб, мавжуд қувватларни тўлиқ ишлатиш чораларини кўриш топширилди.
Мўйноқда катта босимли янги табиий газ оқими аниқланди
11:44
