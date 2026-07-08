https://sputniknews.uz/20260708/ukraine-columbia-yollanmalar-murojaat-58908037.html
"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди
"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украинада жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар оғир шароитдан шикоят қилиб, ватандошларини Киев томонидаги жанговар ҳаракатларда иштирок этмасликка чақирди. Улар Колумбия ҳукуматидан ёрдам сўраган.
2026-07-08T17:26+0500
2026-07-08T17:26+0500
2026-07-08T17:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
дунёда
колумбия
ҳарбийлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58907858_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_62b6bb4b2278394ab037eb881eee081e.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар фронтдаги оғир вазиятдан шикоят қилиб, Киев учун жанг қилиш қароридан пушаймон эканини билдирди, деб ёзади El Cronista.Портал маълумотларига кўра, улар ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида ўзлари тушиб қолган шароит ҳақида гапирган.Колумбияликлардан бири Оскар Боканегра Мартинес, қўмондонлар уларни "тирик қайтиш эҳтимоли деярли бўлмаган" топшириқларни бажаришга юбораётганини айтди. Шунингдек, ёлланма аскарлар ватандошларини Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилиш таклифидан воз кечишга чақирди.Май ойида Колумбия президенти Густаво Петро 7 мингга яқин колумбиялик Украинадаги урушда иштирок этаётганини айтган. У мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлаган.Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияни ратификация қилди.Россия Тергов қўмитаси РИА Новости агентлигига берган маълумотида, Украина Қуролли кучлари томонида 4 мингга яқин ёлланма аскар жанг қилаётганини, уларнинг мингдан ортиғи жиноий ишлар доирасида айбланувчи сифатида кўрилаётганини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260518/ukraine-yollanma-jangchilar-davlatlar-57654662.html
украина
колумбия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58907858_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_3976f1ade875a79af299b5455502be9d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, дунё янгиликлари, дунёда, колумбия, ҳарбийлар
украина, дунё янгиликлари, дунёда, колумбия, ҳарбийлар
"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди
Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик оғир шароитдан шикоят қилиб, ватандошларини Украинага бормасликка чақирди
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар фронтдаги оғир вазиятдан шикоят қилиб, Киев учун жанг қилиш қароридан пушаймон эканини билдирди, деб ёзади
El Cronista.
Портал маълумотларига кўра, улар ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида ўзлари тушиб қолган шароит ҳақида гапирган.
"Украинада жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар ўзлари тушиб қолган оғир аҳвол ҳақида гапириб беришди... фронтга бориш қароридан пушаймон эканликларига айтишди," - дейилади постда ёлланма аскарларнинг ижтимоий тармоқлардаги баёнотига таяниб.
Колумбияликлардан бири Оскар Боканегра Мартинес, қўмондонлар уларни "тирик қайтиш эҳтимоли деярли бўлмаган" топшириқларни бажаришга юбораётганини айтди. Шунингдек, ёлланма аскарлар ватандошларини Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилиш таклифидан воз кечишга чақирди.
"Бизни бу ерда маҳбуслардек ушлаб туришибди. Агар бўйсунмасак, бизни ўлдиришади. Биз очмиз... Бу ерга келманг, илтимос. Бизни бу ердан олиб чиқишлари учун ёрдам керак," - дея уларнинг сўзларини келтирмоқда Cronista.
Май ойида Колумбия президенти Густаво Петро 7 мингга яқин колумбиялик Украинадаги урушда иштирок этаётганини айтган. У мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлаган.
Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияни ратификация қилди.
Россия Тергов қўмитаси РИА Новости агентлигига берган маълумотида, Украина Қуролли кучлари томонида 4 мингга яқин ёлланма аскар жанг қилаётганини, уларнинг мингдан ортиғи жиноий ишлар доирасида айбланувчи сифатида кўрилаётганини билдирган.