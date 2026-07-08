Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260708/ukraine-columbia-yollanmalar-murojaat-58908037.html
"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди
"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украинада жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар оғир шароитдан шикоят қилиб, ватандошларини Киев томонидаги жанговар ҳаракатларда иштирок этмасликка чақирди. Улар Колумбия ҳукуматидан ёрдам сўраган.
2026-07-08T17:26+0500
2026-07-08T17:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
дунёда
колумбия
ҳарбийлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58907858_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_62b6bb4b2278394ab037eb881eee081e.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар фронтдаги оғир вазиятдан шикоят қилиб, Киев учун жанг қилиш қароридан пушаймон эканини билдирди, деб ёзади El Cronista.Портал маълумотларига кўра, улар ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида ўзлари тушиб қолган шароит ҳақида гапирган.Колумбияликлардан бири Оскар Боканегра Мартинес, қўмондонлар уларни "тирик қайтиш эҳтимоли деярли бўлмаган" топшириқларни бажаришга юбораётганини айтди. Шунингдек, ёлланма аскарлар ватандошларини Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилиш таклифидан воз кечишга чақирди.Май ойида Колумбия президенти Густаво Петро 7 мингга яқин колумбиялик Украинадаги урушда иштирок этаётганини айтган. У мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлаган.Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияни ратификация қилди.Россия Тергов қўмитаси РИА Новости агентлигига берган маълумотида, Украина Қуролли кучлари томонида 4 мингга яқин ёлланма аскар жанг қилаётганини, уларнинг мингдан ортиғи жиноий ишлар доирасида айбланувчи сифатида кўрилаётганини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260518/ukraine-yollanma-jangchilar-davlatlar-57654662.html
украина
колумбия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58907858_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_3976f1ade875a79af299b5455502be9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, дунё янгиликлари, дунёда, колумбия, ҳарбийлар
украина, дунё янгиликлари, дунёда, колумбия, ҳарбийлар

"Бу ерга келманглар”: Украинадаги колумбиялик ёлланмалар ватандошларига мурожаат қилди

17:26 08.07.2026
© AP Photo / Iryna RybakovaКолумбийские наемники раскаялись в решении воевать за ВСУ - Cronista (архивное фото)
Колумбийские наемники раскаялись в решении воевать за ВСУ - Cronista (архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик оғир шароитдан шикоят қилиб, ватандошларини Украинага бормасликка чақирди
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар фронтдаги оғир вазиятдан шикоят қилиб, Киев учун жанг қилиш қароридан пушаймон эканини билдирди, деб ёзади El Cronista.
Портал маълумотларига кўра, улар ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида ўзлари тушиб қолган шароит ҳақида гапирган.

"Украинада жанг қилаётган икки колумбиялик ёлланма аскар ўзлари тушиб қолган оғир аҳвол ҳақида гапириб беришди... фронтга бориш қароридан пушаймон эканликларига айтишди," - дейилади постда ёлланма аскарларнинг ижтимоий тармоқлардаги баёнотига таяниб.

Колумбияликлардан бири Оскар Боканегра Мартинес, қўмондонлар уларни "тирик қайтиш эҳтимоли деярли бўлмаган" топшириқларни бажаришга юбораётганини айтди. Шунингдек, ёлланма аскарлар ватандошларини Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилиш таклифидан воз кечишга чақирди.
"Бизни бу ерда маҳбуслардек ушлаб туришибди. Агар бўйсунмасак, бизни ўлдиришади. Биз очмиз... Бу ерга келманг, илтимос. Бизни бу ердан олиб чиқишлари учун ёрдам керак," - дея уларнинг сўзларини келтирмоқда Cronista.
Май ойида Колумбия президенти Густаво Петро 7 мингга яқин колумбиялик Украинадаги урушда иштирок этаётганини айтган. У мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлаган.
Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияни ратификация қилди.
Россия Тергов қўмитаси РИА Новости агентлигига берган маълумотида, Украина Қуролли кучлари томонида 4 мингга яқин ёлланма аскар жанг қилаётганини, уларнинг мингдан ортиғи жиноий ишлар доирасида айбланувчи сифатида кўрилаётганини билдирган.
Колумбийские наемники. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ТИВ вакили Украинадаги ёлланма жангчилар қайси давлатлардан келаётганини айтди
18 Май, 12:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0