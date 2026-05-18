Россия ТИВ вакили Украинадаги ёлланма жангчилар қайси давлатлардан келаётганини айтди
Россия ТИВ вакили Родион Мирошник Украина томонида Япония, Ирландия, Норвегия ва Нидерландиядан келган ёлланма жангчилар ҳам борлигини маълум қилди.
2026-05-18T12:19+0500
Россия ТИВ вакилининг айтишича, Украина томонида Япония, Ирландия, Норвегия ва Нидерландиядан келган ёлланма жангчилар бор, уларни жалб қилишда хусусий рекрутинг тузилмалари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари томонида жанг қилаётган хорижий ёлланма жангчилар географияси кенгаймоқда. Бу ҳақда РИА Новостига Россия ТИВнинг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошник маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, Украина томонида Япония, Ирландия, Норвегия ва Нидерландия фуқаролари, шунингдек, Лотин Америкаси, Африка ва Осиё давлатларидан келган жангчилар ҳам бор.
Мирошник айрим хорижликларни жалб қилишда хусусий рекрутинг тузилмалари иштирок этаётганини билдирди. Унинг таъкидлашича, бундай компаниялар йўл харажатлари, шартнома тузиш, Украина Қуролли кучлари билан алоқа ва тайёргарлик жараёнларида ёрдам бермоқда.
Мирошник хорижий ёлланма жангчилар кўпроқ Харьков ва ДНРдаги Красноармейск йўналишларида кузатилганини маълум қилди
. Унинг айтишича, улар турли йўналишлар бўйлаб кўчириб турилади, айрим ҳужжатлар Часов Яр ва Димитровода ҳам топилган.
Аввалроқ Мирошник Украина томонидаги хорижий ёлланма жангчилар таркибида ўзгаришлар кузатилаётганини билдирган эди. Унинг сўзларига кўра, Болтиқбўйи ва Шарқий Европадан келганлар Украинадан кетмоқда, уларнинг ўрнини эса асосан пул топиш мақсадида келган ёки криминал тажрибага эга шахслар эгалламоқда.
Россия Мудофаа вазирлиги 2024 йил март ҳолатига кўра, Украина томонида жанг қилиш учун келган хорижий ёлланма жангчилар сонини 13 387 нафар деб кўрсатган
. Ўша вақтда энг кўп ёлланма жангчилар Польша, Грузия, АҚШ, Канада ва Буюк Британиядан келгани айтилган.
Россия Мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланма аскарлардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётганини бир неча бор таъкидлаб келган. Пул эвазига урушга келган айрим ёлланма аскарлар эса интервьюларида украиналик ҳарбийлар ҳаракатларни етарлича мувофиқлаштира олмаслигини, фронтда омон қолиш эҳтимоли эса пастлигини тан олган.