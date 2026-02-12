https://sputniknews.uz/20260212/ukraine-davlatlar-yollanma-askarlar-55654646.html
Украина Қуролли кучларида қайси давлатлар ёлланма аскарлари энг кўп – Россия маълумотлари
Украина Қуролли кучларида қайси давлатлар ёлланма аскарлари энг кўп – Россия маълумотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия расмийсига кўра, Украина Қуролли кучлари сафидаги хорижлик ёлланма аскарлар орасида Колумбия фуқаролари энг катта гуруҳни ташкил қилади. Кейинги ўринларда поляклар ва Болтиқбўйи давлатлари вакиллари турибди.
2026-02-12T15:39+0500
2026-02-12T15:39+0500
2026-02-12T15:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
ёлланма
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127991_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_321590f294bfea5c2ea53368b2d790dc.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган ёлланма аскарларнинг энг кўп қисми Лотин Америкаси, айниқса Колумбия фуқароларидан иборат. Бу ҳақда Россия ТИВнинг Киев режими жиноятлари бўйича махсус топшириқлар элчиси Родион Мирошник РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Аввалроқ Владимир Зеленский хорижлик ҳарбий хизматчиларга контракт амал қилиш муддати давомида ва у тугагандан сўнг Украинада вақтинча яшаш рухсатномаси беришни назарда тутувчи қонунни имзолаган эди. Қонун уларга қатор ижтимоий кафолатлар, жумладан, тиббий таъминот имкониятини ҳам беради.Россия Мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланма аскарлардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётганини бир неча бор таъкидлаб келган. Пул эвазига урушга келган айрим ёлланма аскарлар эса интервьюларида украиналик ҳарбийлар ҳаракатларни етарлича мувофиқлаштира олмаслигини, фронтда омон қолиш эҳтимоли эса пастлигини тан олган.Шунингдек, яқинда Испания фуқароси Алберто Арроба Мордилло Купянскда "Хартия" миллий гвардияси бригадаси таркибида бўлган бир гуруҳ бразилияликлар билан бирга йўқ қилингани ҳақида хабар берилди.Бундан ташқари, Константиновка йўналишида икки поляк ёлланма аскарини ўз ичига олган гуруҳ ҳам йўқ қилингани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260129/kolombia-yollanma-ukraine-55352415.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127991_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_1169d30b935bfc6eb6721b35051b25e6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, россия тив, родион мирошник, колумбия, лотин америкаси, польша, болтиқбўйи давлатлари, хорижлик ёлланма аскарлар, украина қуролли кучлари, кураш ҳаракатлари, купянск, константинов йўналиши, халқаро можаро
украина, россия тив, родион мирошник, колумбия, лотин америкаси, польша, болтиқбўйи давлатлари, хорижлик ёлланма аскарлар, украина қуролли кучлари, кураш ҳаракатлари, купянск, константинов йўналиши, халқаро можаро
Украина Қуролли кучларида қайси давлатлар ёлланма аскарлари энг кўп – Россия маълумотлари
15:39 12.02.2026 (янгиланди: 15:45 12.02.2026)
Россия расмийсига кўра, Украина Қуролли кучлари сафидаги хорижлик ёлланма аскарлар орасида Колумбия фуқаролари энг кўп. Кейинги ўринларда поляклар ва Болтиқбўйи давлатлари қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари сафида жанг қилаётган ёлланма аскарларнинг энг кўп қисми Лотин Америкаси, айниқса Колумбия фуқароларидан иборат. Бу ҳақда Россия ТИВнинг Киев режими жиноятлари бўйича махсус топшириқлар элчиси Родион Мирошник РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди
.
"Ҳозирги кунда Лотин Америкасидан келган энг катта гуруҳ Колумбия ва яна бир қатор давлатлар фуқароларидан иборат. Улар асосан шартномаси тугаган ёки ишсиз қолган собиқ гиёҳвандликка қарши кураш бўлинмаси ходимлари бўлиб, пул ишлаш мақсадида келган. Кейинги ўринларда поляклар ва Болтиқбўйи давлатлари вакиллари турибди", — деди Мирошник.
Аввалроқ Владимир Зеленский хорижлик ҳарбий хизматчиларга контракт амал қилиш муддати давомида ва у тугагандан сўнг Украинада вақтинча яшаш рухсатномаси беришни назарда тутувчи қонунни имзолаган эди. Қонун уларга қатор ижтимоий кафолатлар, жумладан, тиббий таъминот имкониятини ҳам беради.
Россия Мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланма аскарлардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётганини бир неча бор таъкидлаб келган. Пул эвазига урушга келган айрим ёлланма аскарлар эса интервьюларида украиналик ҳарбийлар ҳаракатларни етарлича мувофиқлаштира олмаслигини, фронтда омон қолиш эҳтимоли эса пастлигини тан олган.
Шунингдек, яқинда Испания фуқароси Алберто Арроба Мордилло Купянскда "Хартия" миллий гвардияси бригадаси таркибида бўлган бир гуруҳ бразилияликлар билан бирга йўқ қилингани ҳақида хабар берилди.
Бундан ташқари, Константиновка йўналишида икки поляк ёлланма аскарини ўз ичига олган гуруҳ ҳам йўқ қилингани маълум қилинди.