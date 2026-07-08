Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260708/samarkand-suv-tejash-forum-un-maqom-58909337.html
Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади
Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади
Sputnik Ўзбекистон
БМТ Самарқанддаги сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига мақом бериш ва уни глобал доимий платформага айлантириш таклифини қўллаб-қувватлади. Тадбирни юқори даражада ташкил этишда Ўзбекистонга кўмак кўрсатилади.
2026-07-08T18:21+0500
2026-07-08T18:21+0500
сув
экология
бмт
хавфсизлик
ўзбекистон
форум
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58909157_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa3d99d8c00bc1c87325765a8b60f2fb.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Нью-Йоркда бўлиб турган Ўзбекистон делегацияси БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Сзюнхуа билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази матбуот хизмати хабар берди.Мулоқотда сув хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида Ўзбекистон билан шерикликни янги босқичга олиб чиқиш зарурлиги таъкидланди.Шунингдек, у форумни глобал миқёсдаги доимий платформага айлантириш ғоясини маъқуллаб, БМТ томони мазкур тадбирни юқори даражада ташкил этишда ҳар томонлама ёрдам кўрсатишини билдирди.Самарқанддаги форум сув тежаш технологиялари, сув хавфсизлиги, инновацион ечимлар ва барқарор ривожланиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.БМТ мақоми форумнинг халқаро нуфузини ошириши, унга кўпроқ давлатлар, халқаро ташкилотлар, экспертлар ва донор институтларини жалб этиш имконини бериши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260630/adb-uzbekistan-suv-xojalik-islohotlar-baho-58696525.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58909157_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a5afa1843fafa446053836317a24ba2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сув, экология , бмт, хавфсизлик, ўзбекистон, форум, самарқанд
сув, экология , бмт, хавфсизлик, ўзбекистон, форум, самарқанд

Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади

18:21 08.07.2026
© Центр устойчивого развития в водной сфереВсемирному форуму по водосбережению в Самарканде будет присвоен статус ООН
Всемирному форуму по водосбережению в Самарканде будет присвоен статус ООН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2026
© Центр устойчивого развития в водной сфере
Oбуна бўлиш
БМТ Самарқандда ўтказилиши режалаштирилган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига мақом бериш таклифини қўллаб-қувватлади.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Нью-Йоркда бўлиб турган Ўзбекистон делегацияси БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Сзюнхуа билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқотда сув хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида Ўзбекистон билан шерикликни янги босқичга олиб чиқиш зарурлиги таъкидланди.
Ли Сзюнхуа Ўзбекистон томонидан илгари сурилган ташаббус — Самарқандда ўтказилиши режалаштирилган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақомини бериш таклифини қўллаб-қувватлади.
Шунингдек, у форумни глобал миқёсдаги доимий платформага айлантириш ғоясини маъқуллаб, БМТ томони мазкур тадбирни юқори даражада ташкил этишда ҳар томонлама ёрдам кўрсатишини билдирди.
Самарқанддаги форум сув тежаш технологиялари, сув хавфсизлиги, инновацион ечимлар ва барқарор ривожланиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
БМТ мақоми форумнинг халқаро нуфузини ошириши, унга кўпроқ давлатлар, халқаро ташкилотлар, экспертлар ва донор институтларини жалб этиш имконини бериши кутилмоқда.
АБР высоко оценивает реформы, реализуемые в Узбекистане в сфере водного хозяйства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
ОТБ Ўзбекистоннинг сув хўжалигидаги ислоҳотларини юқори баҳолади
30 Июн, 12:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0