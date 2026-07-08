https://sputniknews.uz/20260708/samarkand-suv-tejash-forum-un-maqom-58909337.html
Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади
Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади
Sputnik Ўзбекистон
БМТ Самарқанддаги сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига мақом бериш ва уни глобал доимий платформага айлантириш таклифини қўллаб-қувватлади. Тадбирни юқори даражада ташкил этишда Ўзбекистонга кўмак кўрсатилади.
2026-07-08T18:21+0500
2026-07-08T18:21+0500
2026-07-08T18:21+0500
сув
экология
бмт
хавфсизлик
ўзбекистон
форум
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58909157_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa3d99d8c00bc1c87325765a8b60f2fb.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Нью-Йоркда бўлиб турган Ўзбекистон делегацияси БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Сзюнхуа билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази матбуот хизмати хабар берди.Мулоқотда сув хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида Ўзбекистон билан шерикликни янги босқичга олиб чиқиш зарурлиги таъкидланди.Шунингдек, у форумни глобал миқёсдаги доимий платформага айлантириш ғоясини маъқуллаб, БМТ томони мазкур тадбирни юқори даражада ташкил этишда ҳар томонлама ёрдам кўрсатишини билдирди.Самарқанддаги форум сув тежаш технологиялари, сув хавфсизлиги, инновацион ечимлар ва барқарор ривожланиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.БМТ мақоми форумнинг халқаро нуфузини ошириши, унга кўпроқ давлатлар, халқаро ташкилотлар, экспертлар ва донор институтларини жалб этиш имконини бериши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260630/adb-uzbekistan-suv-xojalik-islohotlar-baho-58696525.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58909157_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a5afa1843fafa446053836317a24ba2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сув, экология , бмт, хавфсизлик, ўзбекистон, форум, самарқанд
сув, экология , бмт, хавфсизлик, ўзбекистон, форум, самарқанд
Самарқандда ўтадиган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақоми берилади
БМТ Самарқандда ўтказилиши режалаштирилган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига мақом бериш таклифини қўллаб-қувватлади.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Нью-Йоркда бўлиб турган Ўзбекистон делегацияси БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Сзюнхуа билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқотда сув хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида Ўзбекистон билан шерикликни янги босқичга олиб чиқиш зарурлиги таъкидланди.
Ли Сзюнхуа Ўзбекистон томонидан илгари сурилган ташаббус — Самарқандда ўтказилиши режалаштирилган сув тежаш бўйича Бутунжаҳон форумига БМТ мақомини бериш таклифини қўллаб-қувватлади.
Шунингдек, у форумни глобал миқёсдаги доимий платформага айлантириш ғоясини маъқуллаб, БМТ томони мазкур тадбирни юқори даражада ташкил этишда ҳар томонлама ёрдам кўрсатишини билдирди.
Самарқанддаги форум сув тежаш технологиялари, сув хавфсизлиги, инновацион ечимлар ва барқарор ривожланиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
БМТ мақоми форумнинг халқаро нуфузини ошириши, унга кўпроқ давлатлар, халқаро ташкилотлар, экспертлар ва донор институтларини жалб этиш имконини бериши кутилмоқда.