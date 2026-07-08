https://sputniknews.uz/20260708/russia-krasnoyarsk-qovun-sayl-58899267.html
Россиянинг Красноярск ўлкасида “Қовун сайли” бўлиб ўтди
Россиянинг Красноярск ўлкасида “Қовун сайли” бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Красноярскда илк бор “Қовун сайли” ташкил этилди. Тадбир ўзбек маданияти, миллий мусиқа, рақс ва анъаналарини намойиш этди.
2026-07-08T13:54+0500
2026-07-08T13:54+0500
2026-07-08T13:54+0500
фестивал
"россия сегодня"
марказий осиё
новосибирск
маданият
ўзбекистон
байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58899101_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_1617a50ab6e7975b2d1ef99f05e2fe02.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. збекистоннинг Новосибирскдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Красноярск ўлкасида илк бор ўзбек халқининг анъанавий байрамларидан бири — “Қовун сайли” ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Тадбир Красноярск аҳолиси ва меҳмонлари, ушбу ўлкадаги турли корхоналарда меҳнат қилаётган ўзбекистонликлар, шунингдек, Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари вакилларини бир жойга жамлади.Унинг қайд этишича, Россия шаҳарлари орасида “Қовун сайли”нинг айнан Красноярскда ўтказилиши хориждаги ватандошларнинг бирдамлиги ва ўз миллий қадриятларига садоқатини кўрсатади.Красноярск давлат ва жамоат доиралари вакиллари ҳам сўзга чиқиб, Ўзбекистон маданияти ва санъатининг ўзига хослигини таъкидлади. Улар ўлкадаги ўзбек диаспорасига миллий маданият, тарих, анъана ва урф-одатларни сақлаб қолишда кўмаклашишга тайёр эканликларини билдирди.Байрам дастурида Фарғона шаҳридаги “Фантазия” рақс театрининг чиқишлари иштирокчиларда катта таассурот қолдирди. Жамоа ўзбек миллий рақс санъатининг нафосати ва ранг-баранглигини намойиш этди.Тадбирнинг давоми сифатида Красноярск ўлкаси Халқлар дўстлиги уйида гала-концерт ҳам бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20250811/xiva-qovun-sayli-51176472.html
новосибирск
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58899101_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_22214e4526fdfd0ed599fdbceb52a565.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фестивал, "россия сегодня", марказий осиё, новосибирск, маданият, ўзбекистон, байрам
фестивал, "россия сегодня", марказий осиё, новосибирск, маданият, ўзбекистон, байрам
Россиянинг Красноярск ўлкасида “Қовун сайли” бўлиб ўтди
Красноярскда илк бор “Қовун сайли” ўтказилди. Унда ўзбекистонликлар, Марказий Осиё вакиллари ва маҳаллий жамоатчилик иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
збекистоннинг Новосибирскдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Красноярск ўлкасида илк бор ўзбек халқининг анъанавий байрамларидан бири — “Қовун сайли” ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Тадбир Красноярск аҳолиси ва меҳмонлари, ушбу ўлкадаги турли корхоналарда меҳнат қилаётган ўзбекистонликлар, шунингдек, Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари вакилларини бир жойга жамлади.
Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги бош консули Аслам Акбаров ўз табрик сўзида мазкур байрам ўзбек халқининг меҳнатсеварлиги, меҳмондўстлиги, бағрикенглиги ва инсонпарварлигини акс эттиришини таъкидлади.
Унинг қайд этишича, Россия шаҳарлари орасида “Қовун сайли”нинг айнан Красноярскда ўтказилиши хориждаги ватандошларнинг бирдамлиги ва ўз миллий қадриятларига садоқатини кўрсатади.
Красноярск давлат ва жамоат доиралари вакиллари ҳам сўзга чиқиб, Ўзбекистон маданияти ва санъатининг ўзига хослигини таъкидлади. Улар ўлкадаги ўзбек диаспорасига миллий маданият, тарих, анъана ва урф-одатларни сақлаб қолишда кўмаклашишга тайёр эканликларини билдирди.
Байрам дастурида Фарғона шаҳридаги “Фантазия” рақс театрининг чиқишлари иштирокчиларда катта таассурот қолдирди. Жамоа ўзбек миллий рақс санъатининг нафосати ва ранг-баранглигини намойиш этди.
Шунингдек, миллий куй-қўшиқлар ижрочилари, доира ва танбур каби миллий чолғу асбобларини маҳорат билан чалган созандалар — Улуғбек Ҳошимов ва Низомжон Ваҳобовнинг чиқишлари тадбирга ўзгача шукуҳ бағишлади.
Тадбирнинг давоми сифатида Красноярск ўлкаси Халқлар дўстлиги уйида гала-концерт ҳам бўлиб ўтди.