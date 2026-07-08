https://sputniknews.uz/20260708/peskov-russia-maxsus-harbiy-operatsiya-58897347.html
Песков Россия нима учун махсус ҳарбий операцияни бошлашга мажбур бўлганини тушунтирди
Песков Россия нима учун махсус ҳарбий операцияни бошлашга мажбур бўлганини тушунтирди
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков Weltwoche нашрига интервьюсида Россия Украина билан 2022 йилда келишувга яқин бўлганини айтди. У Европанинг Россияга “стратегик мағлубият” етказиш режасини катта хато деб атади.
2026-07-08T12:17+0500
2026-07-08T12:17+0500
2026-07-08T12:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58126862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_becd7dd312e151ce197742f4e085a5b0.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Россия махсус ҳарбий операция бошланишидан аввал ўз хавфсизлигига таҳдидлар ҳақида бир неча бор огоҳлантирган, аммо Ғарб давлатлари буни эшитишни истамаган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Швейцариянинг Weltwoche нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Кремль вакили Украина ҳудуди Россияга қарши турли қуролларни жойлаштириш майдонига айланиши мумкин бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, Киев “Россия билан урушни давом эттириш учун восита” сифатида кўрилмоқда.Песков 2022 йилда Россия ва Украина келишувга яқин бўлганини ҳам маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ўша пайтда ҳужжат тайёрланган ва томонлар унинг ҳар бир саҳифасини келишиб олган.Шу билан бирга, Песков Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можаро характерини ўзгартирганини таъкидлади. Унинг айтишича, бу энди фақат махсус ҳарбий операция эмас, балки “кенг кўламли уруш”га айланган.Кремль вакили Европа давлатлари ҳали ҳам Россияга “стратегик мағлубият” етказиш мумкин деб ўйлаётганини катта хато деб атади. У Европа марказида ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш хавфли эканини, янги хавфсизлик архитектурасисиз можарони ҳал қилиш қийинлигини билдирди.Песковнинг айтишича, Украинадаги вазият кундан-кунга ёмонлашмоқда, Россия қўшинлари эса чегаралар яқинида хавфсизлик буфер зонасини яратиш учун турли йўналишларда ҳаракат қилмоқда.Песков, шунингдек, Зеленский урушни тўхтатишни ваъда қилиб ҳокимиятга келганини эслатди. Унинг фикрича, Киев қўшинларини Донбассдан олиб чиқиши ва “де-факто вазиятни тан олиши” орқали жанговар ҳаракатлар тўхтатилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260629/putin-mho-ukraine-58657430.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58126862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c44c7046d9b0fb2dc519fc49b471a56b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, европа
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, европа
Песков Россия нима учун махсус ҳарбий операцияни бошлашга мажбур бўлганини тушунтирди
Дмитрий Песков Россия Украина билан 2022 йилда келишувга яқин бўлганини, аммо кейин можаро кенг кўламли урушга айланганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Россия махсус ҳарбий операция бошланишидан аввал ўз хавфсизлигига таҳдидлар ҳақида бир неча бор огоҳлантирган, аммо Ғарб давлатлари буни эшитишни истамаган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Швейцариянинг Weltwoche нашрига берган интервьюсида маълум қилди
.
“Бу қарор (махсус ҳарбий операцияни бошлаш ҳақида — таҳр.) қабул қилиниши лозим эди. У Европа пойтахтлари ва АҚШ билан музокаралар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинди. Сизни ҳеч ким тингламаётганини тушунганингизда, қатъий чоралар кўрасиз”, — деди Песков.
Кремль вакили Украина ҳудуди Россияга қарши турли қуролларни жойлаштириш майдонига айланиши мумкин бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, Киев “Россия билан урушни давом эттириш учун восита” сифатида кўрилмоқда.
Песков 2022 йилда Россия ва Украина келишувга яқин бўлганини ҳам маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ўша пайтда ҳужжат тайёрланган ва томонлар унинг ҳар бир саҳифасини келишиб олган.
“Биз украиналиклар билан келишувга яқин эдик”, — деди у.
Шу билан бирга, Песков Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можаро характерини ўзгартирганини таъкидлади. Унинг айтишича, бу энди фақат махсус ҳарбий операция эмас, балки “кенг кўламли уруш”га айланган.
Кремль вакили Европа давлатлари ҳали ҳам Россияга “стратегик мағлубият” етказиш мумкин деб ўйлаётганини катта хато деб атади. У Европа марказида ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш хавфли эканини, янги хавфсизлик архитектурасисиз можарони ҳал қилиш қийинлигини билдирди.
Песковнинг айтишича, Украинадаги вазият кундан-кунга ёмонлашмоқда, Россия қўшинлари эса чегаралар яқинида хавфсизлик буфер зонасини яратиш учун турли йўналишларда ҳаракат қилмоқда.
Унинг таъкидлашича, Россия “етарлича кучли” ва иқтисодиёт ҳамда қарор қабул қилиш тизими янги шароитларга мослашган.
Песков, шунингдек, Зеленский урушни тўхтатишни ваъда қилиб ҳокимиятга келганини эслатди. Унинг фикрича, Киев қўшинларини Донбассдан олиб чиқиши ва “де-факто вазиятни тан олиши” орқали жанговар ҳаракатлар тўхтатилиши мумкин.