https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-belarus-oziq-ovqat-savdo-reja-58882600.html
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат савдосини 1 млрд долларга етказиш режасини имзолади
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат савдосини 1 млрд долларга етказиш режасини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь 2030 йилгача озиқ-овқат маҳсулотлари ва қишлоқ хўжалиги хомашёси бўйича ўзаро товар айирбошлашни 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Томонлар экспорт ва агросаноат кооперациясини кенгайтиришга келишди
2026-07-07T16:44+0500
2026-07-07T16:44+0500
2026-07-07T16:44+0500
форум
қишлоқ хўжалиги
минск
экспорт
савдо
ҳамкорлик
озиқ-овқат
беларусь
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58882429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55256e74537213805ae6430451e90147.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва Беларусь 2030 йилгача озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда қишлоқ хўжалиги хомашёси бўйича товар айирбошлаш ҳажмини 1 миллиард долларга етказишга қаратилган чора-тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат Чорвачилик ва яйлов хўжалигини ривожлантириш агентлиги директори Ориф Бўтаев бошчилигидаги делегациянинг Беларусь қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Александр Яковчиц билан учрашувида имзоланди.Таъкидланишича, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Беларусь маҳсулотларининг Ўзбекистонга экспорти қарийб 50 фоизга ошган. Гўшт ва сут маҳсулотлари етказиб бериш эса бир неча баробар кўпайган.Учрашувда Тошкент вилоятида тўлиқ циклли парранда гўшти ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича йирик инвестиция лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилди.Беларусь томони ҳамкорлик амалий босқичга ўтаётганини, асосий эътибор чорвачилик, деҳқончилик ва агросаноат мажмуасининг бошқа йўналишларини комплекс ривожлантиришга қаратилаётганини қайд этди.Томонлар агросаноат соҳасидаги интеграцияни давом эттиришга тайёр эканликларини билдирди. Минскда Беларусь ва Ўзбекистон ҳудудларининг III форуми доирасида агросаноат соҳасида яна бир меморандум имзоланиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-belarus-hududlar-hamkorlik-58871507.html
минск
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58882429_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e99769ceac66415aae1f0103c77088d9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
форум, қишлоқ хўжалиги, минск, экспорт, савдо, ҳамкорлик, озиқ-овқат, беларусь, ўзбекистон, иқтисод
форум, қишлоқ хўжалиги, минск, экспорт, савдо, ҳамкорлик, озиқ-овқат, беларусь, ўзбекистон, иқтисод
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат савдосини 1 млрд долларга етказиш режасини имзолади
Томонлар 2030 йилгача озиқ-овқат маҳсулотлари ва қишлоқ хўжалиги хомашёси бўйича ўзаро товар айирбошлашни ошириш режасини имзолади.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ва Беларусь 2030 йилгача озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда қишлоқ хўжалиги хомашёси бўйича товар айирбошлаш ҳажмини 1 миллиард долларга етказишга қаратилган чора-тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжат Чорвачилик ва яйлов хўжалигини ривожлантириш агентлиги директори Ориф Бўтаев бошчилигидаги делегациянинг Беларусь қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Александр Яковчиц билан учрашувида имзоланди.
Ҳужжатда экспорт ҳажмини ошириш, Беларусь универсал товар биржаси механизмларидан фойдаланиш ва агросаноат соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш чоралари белгиланган.
Таъкидланишича, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Беларусь маҳсулотларининг Ўзбекистонга экспорти қарийб 50 фоизга ошган. Гўшт ва сут маҳсулотлари етказиб бериш эса бир неча баробар кўпайган.
Учрашувда Тошкент вилоятида тўлиқ циклли парранда гўшти ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича йирик инвестиция лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилди.
Беларусь томони ҳамкорлик амалий босқичга ўтаётганини, асосий эътибор чорвачилик, деҳқончилик ва агросаноат мажмуасининг бошқа йўналишларини комплекс ривожлантиришга қаратилаётганини қайд этди.
Ўзбекистон томони эса икки мамлакат ўртасида ҳали ишга солинмаган катта салоҳият борлигини таъкидлади.
Томонлар агросаноат соҳасидаги интеграцияни давом эттиришга тайёр эканликларини билдирди. Минскда Беларусь ва Ўзбекистон ҳудудларининг III форуми доирасида агросаноат соҳасида яна бир меморандум имзоланиши кутилмоқда.