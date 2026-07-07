https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-belarus-hududlar-hamkorlik-58871507.html
Ўзбекистон ва Беларусь ҳудудлари агросаноат ва тиббиётда ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон ва Беларусь ҳудудлари агросаноат ва тиббиётда ҳамкорлик қилади
Sputnik Ўзбекистон
Беларусьда Ўзбекистоннинг Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари билан агросаноат, тиббиёт, геномика ва туризм бўйича ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди. 07.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-07T11:26+0500
2026-07-07T11:26+0500
2026-07-07T11:26+0500
қишлоқ хўжалиги
музокаралар
туризм
савдо
иқтисод
ташриф
қашқадарё
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58871096_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_e382e89a3137a4cd1d7b9eb0adeec0f9.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Беларусь ҳудудлари Ўзбекистон вилоятлари билан агросаноат, тиббиёт, туризм ва инновациялар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришни режалаштирмоқда.БЕЛТА хабарига кўра, Витебск вилояти Қашқадарё вилояти билан агросаноат соҳасида кооперацияни ривожлантиришга тайёр. Бу ҳақда Витебск вилоят ижроия қўмитаси раиси ўринбосари Анжелика Никитина Қашқадарё вилояти вакиллари билан учрашув олдидан маълум қилди.Хусусан, Қашқадарё вилояти вакиллари Шумили туманида чорвачилик объектини ижарага олиб, қорамол боқиш лойиҳасини амалга оширмоқда. Шунингдек, Лиозне, Докшитский, Городок ва бошқа туманларда қорамол гўшти ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш режалаштирилган.Витебск томони кабель маҳсулотлари ва енгил саноат йўналишларида ҳам лойиҳалар борлигини қайд этди. Туризм соҳасида эса икки томон ўртасида катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.Айни пайтда Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев бошчилигидаги делегация ҳам амалий ташриф билан Беларусьда бўлиб турибди. Шунингдек, Зоир Мирзаев Беларусь Миллий фанлар академияси Генетика ва цитология институти директори Людмила Макарина-Кибак билан учрашди. Мулоқотда инсон геномикаси, “Персонализациялашган тиббиёт ва генетик паспорт” тизими, шунингдек, иқлим ўзгаришига чидамли қишлоқ хўжалиги экинлари геномикаси бўйича қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-belarus-mehnat-bozor-bitim-58758324.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58871096_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_c335fd39bc502b4569ca6fb8c90056b7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қишлоқ хўжалиги, музокаралар, туризм, савдо, иқтисод, ташриф, қашқадарё, тошкент вилояти
қишлоқ хўжалиги, музокаралар, туризм, савдо, иқтисод, ташриф, қашқадарё, тошкент вилояти
Ўзбекистон ва Беларусь ҳудудлари агросаноат ва тиббиётда ҳамкорлик қилади
Беларусьда Ўзбекистоннинг Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари билан агросаноат, тиббиёт, геномика ва туризм бўйича ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Беларусь ҳудудлари Ўзбекистон вилоятлари билан агросаноат, тиббиёт, туризм ва инновациялар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришни режалаштирмоқда.
БЕЛТА хабарига кўра
, Витебск вилояти Қашқадарё вилояти билан агросаноат соҳасида кооперацияни ривожлантиришга тайёр. Бу ҳақда Витебск вилоят ижроия қўмитаси раиси ўринбосари Анжелика Никитина Қашқадарё вилояти вакиллари билан учрашув олдидан маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, жорий йилда ташқи савдо айланмаси 1,6 баробар ошган. Энди томонлар агросаноат маҳсулотларини қайта ишлаш ва чорвачилик объектларида қорамол етиштириш бўйича қўшма лойиҳаларни кенгайтириш ниятида.
Хусусан, Қашқадарё вилояти вакиллари Шумили туманида чорвачилик объектини ижарага олиб, қорамол боқиш лойиҳасини амалга оширмоқда. Шунингдек, Лиозне, Докшитский, Городок ва бошқа туманларда қорамол гўшти ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш режалаштирилган.
Витебск томони кабель маҳсулотлари ва енгил саноат йўналишларида ҳам лойиҳалар борлигини қайд этди. Туризм соҳасида эса икки томон ўртасида катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.
Айни пайтда Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев бошчилигидаги делегация ҳам амалий ташриф билан Беларусьда бўлиб турибди.
Минскда делегация Беларусь Президенти Ишлар бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Николай Шерстнёв билан учрашди. Томонлар инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича мулоқотларни давом эттиришга келишиб олди.
Шунингдек, Зоир Мирзаев Беларусь Миллий фанлар академияси Генетика ва цитология институти директори Людмила Макарина-Кибак билан учрашди. Мулоқотда инсон геномикаси, “Персонализациялашган тиббиёт ва генетик паспорт” тизими, шунингдек, иқлим ўзгаришига чидамли қишлоқ хўжалиги экинлари геномикаси бўйича қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.