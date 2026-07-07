Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260707/shavkat-mirziyoev-belarus-58888676.html
Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусда бўлади
Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусда бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8-9 июль кунлари расмий ташриф билан Беларусда бўлади. Ташриф дастурига мувофиқ, Минск шаҳрида олий даражадаги музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.Ўзбекистон – Беларусь кўп қиррали шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.
2026-07-07T20:01+0500
2026-07-07T20:03+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
беларусь
ўзбекистон
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42406650_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_1e83138eb729b34d716c88f616148d51.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8-9 июль кунлари расмий ташриф билан Беларусда бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, Минск шаҳрида олий даражадаги музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.Ўзбекистон – Беларусь кўп қиррали шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.Қайд этилишича, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, қишлоқ хўжалиги, машинасозлик, фармацевтика, енгил саноат, озиқ-овқат ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида кооперацияни ривожлантириш масалалари диққат марказида бўлади.Маданий-гуманитар алмашинув дастурларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилади.Саммит якунида устувор йўналишларга доир икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини қабул қилиш режалаштирилган.Ташриф арафасида Минск шаҳрида икки мамлакат ҳудудлари делегациялари ва ишбилармон доиралари иштирокида учинчи Ҳудудлараро форум ҳам бўлиб ўтади.Шавкат Мирзиёев 2025 йил июнь ойида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилишида кузатувчи давлат раҳбари мақомида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Беларусда бўлган эди.
https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-belarus-oziq-ovqat-savdo-reja-58882600.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42406650_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d5fd396c77140a96a765649a2cfcfec4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, беларусь, ўзбекистон, ташриф
сиёсат, шавкат мирзиёев, беларусь, ўзбекистон, ташриф

Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусда бўлади

20:01 07.07.2026 (янгиланди: 20:03 07.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония подписания двусторонних документов по итогам переговоров между Узбекистаном и Беларусью.
Церемония подписания двусторонних документов по итогам переговоров между Узбекистаном и Беларусью. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Минскда олий даражадаги музокаралар, ишбилармон доиралари иштирокида учинчи Ҳудудлараро форум бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8-9 июль кунлари расмий ташриф билан Беларусда бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Минск шаҳрида олий даражадаги музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.
Ўзбекистон – Беларусь кўп қиррали шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.
Қайд этилишича, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, қишлоқ хўжалиги, машинасозлик, фармацевтика, енгил саноат, озиқ-овқат ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида кооперацияни ривожлантириш масалалари диққат марказида бўлади.
Маданий-гуманитар алмашинув дастурларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Саммит якунида устувор йўналишларга доир икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини қабул қилиш режалаштирилган.
Ташриф арафасида Минск шаҳрида икки мамлакат ҳудудлари делегациялари ва ишбилармон доиралари иштирокида учинчи Ҳудудлараро форум ҳам бўлиб ўтади.
Шавкат Мирзиёев 2025 йил июнь ойида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилишида кузатувчи давлат раҳбари мақомида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Беларусда бўлган эди.
Узбекистан и Беларусь подписали план по доведению торговли продовольствием до $1 млрд. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат савдосини 1 млрд долларга етказиш режасини имзолади
16:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0