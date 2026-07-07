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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260707/russia-petro-ivanovka-nazorat-58883929.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Петро-Ивановкани назоратга олди — тафсилотлар
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Петро-Ивановкани назоратга олди — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” гуруҳи Харьков вилоятидаги Петро-Ивановка аҳоли пунктини назоратга олганини маълум қилди. Қишлоқ Верхняя Двуречная дарёсининг чап қирғоғида жойлашган.
2026-07-07T18:04+0500
2026-07-07T18:04+0500
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ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Петро-Ивановка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди. Хабарда айтилишича, “Шимол” гуруҳи бўлинмалари ҳудудда тактик ҳолатни яхшилаган. Петро-Ивановка Юқори Двуречная дарёсининг чап қирғоғида жойлашган.Россия ҳарбийларига кўра, моддий таъминот транспорти ва ўқ-дориларнинг дала омборлари йўқ қилинган. Бу украин бўлинмаларининг логистикаси ва бошқарувига таъсир кўрсатган ҳамда шахсий таркибини руҳий тушкунликка туширишга имкон берди.Мудофаа вазирлиги “Шимол” гуруҳи Суми ва Харьков вилоятларида хавфсизлик зонасини яратиш мақсадида бир нечта йўналишда ҳаракатни давом эттираётганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260705/russia-qoshinlar-aholi-punkt-nazorat-58837739.html
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украина, дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия
украина, дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия

Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Петро-Ивановкани назоратга олди — тафсилотлар

18:04 07.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишОтработка военнослужащими группировки "Запад" противодействия FPV-дронам
Отработка военнослужащими группировки Запад противодействия FPV-дронам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Қишлоқ Юқори Двуречная дарёсининг чап қирғоғида жойлашган.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Петро-Ивановка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хабарда айтилишича, “Шимол” гуруҳи бўлинмалари ҳудудда тактик ҳолатни яхшилаган. Петро-Ивановка Юқори Двуречная дарёсининг чап қирғоғида жойлашган.
Ҳужумдан аввал ҳаво разведкаси пулемёт ва миномёт позициялари, шунингдек, дронларни учириш нуқталарини аниқлаган. Шундан сўнг артиллерия ва зарба берувчи дронлар Украина бўлинмалари позицияларига зарба берган.
Россия ҳарбийларига кўра, моддий таъминот транспорти ва ўқ-дориларнинг дала омборлари йўқ қилинган. Бу украин бўлинмаларининг логистикаси ва бошқарувига таъсир кўрсатган ҳамда шахсий таркибини руҳий тушкунликка туширишга имкон берди.
Мудофаа вазирлиги “Шимол” гуруҳи Суми ва Харьков вилоятларида хавфсизлик зонасини яратиш мақсадида бир нечта йўналишда ҳаракатни давом эттираётганини билдирди.
Десантно-штурмовой полк ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Шиддатли силжиш: Россия қўшинлари қисқа фурсатда 6 аҳоли пунктини назоратга олди
5 Июл, 12:13
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