https://sputniknews.uz/20260706/ukraine-dron-hujum-urinish-58862564.html
РФ Мудофаа вазирлиги: Украина НАТО саммити олдидан 625 та дрон билан ҳужум қилишга уринди
РФ Мудофаа вазирлиги: Украина НАТО саммити олдидан 625 та дрон билан ҳужум қилишга уринди
Sputnik Ўзбекистон
Вазирликка кўра, бундай ҳаракатлар эътибордан четда қолмайди ва Украина ҳудудига бериладиган жавоб зарбалари сони ҳамда кучининг оширилиши билан тўхтатилади. 06.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-06T18:17+0500
2026-07-06T18:17+0500
2026-07-06T18:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дрон
учувчисиз қурилма
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58862328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_411716234dce1da6f4659b12c79d13f9.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. 2026 йил 6 июлга ўтар кечаси Украина томони 625 та узоқ масофали учувчисиз учиш аппарати билан ҳужум қилишга уринди. Уларнинг 613 таси Россия ҳудудлари устида уриб туширилди ёки бостирилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия томони ҳужум асосан ёқилғи-энергетика инфратузилмаси ва логистика объектларига қаратилганини билдирди. Таъкидланишича, ҳужуж Ленинград, Брянск, Белгород, Ярославль, Калуга, Курск вилоятлари ва Қримга уюштирилган.Ҳужумни қайтариш вақтида Брянск вилояти устида 147 та, Ярославль вилояти устида 72 та, Қрим устида 64 та, Ленинград вилояти устида 48 та, Белгород вилояти устида 43 та, Калуга вилояти устида 31 та дрон йўқ қилинган.Россия вазирлигининг билдиришича, Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат корхоналари ҳамда Украина Қуролли кучлари билан боғлиқ ёқилғи-энергетика объектларига берилган зарбалар ушбу ҳужумга жавоб бўлган.
https://sputniknews.uz/20260706/russia-ukraine-harbiy-korxonalar-zarba-58852412.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58862328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_433945db8dc5beac1baadd6031275026.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, дрон, учувчисиз қурилма, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, дрон, учувчисиз қурилма, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
РФ Мудофаа вазирлиги: Украина НАТО саммити олдидан 625 та дрон билан ҳужум қилишга уринди
18:17 06.07.2026 (янгиланди: 18:19 06.07.2026)
Вазирликка кўра, бундай ҳаракатлар эътибордан четда қолмайди ва Украина ҳудудига бериладиган жавоб зарбалари сони ҳамда кучининг оширилиши билан тўхтатилади.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
2026 йил 6 июлга ўтар кечаси Украина томони 625 та узоқ масофали учувчисиз учиш аппарати билан ҳужум қилишга уринди. Уларнинг 613 таси Россия ҳудудлари устида уриб туширилди ёки бостирилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Ушбу ҳужумдан кўзланган мақсад Зеленскийнинг НАТОнинг Анқарадаги саммити арафасида Европа давлатлари, жумладан, Буюк Британиядаги ҳомийларига уларнинг пуллари эвазига Украина ҳудудидан Россия Федерациясидаги фуқаролик объектларига зарба беришга тайёрлигини намойиш этиш эди", - дейилади хабарда.
Россия томони ҳужум асосан ёқилғи-энергетика инфратузилмаси ва логистика объектларига қаратилганини билдирди. Таъкидланишича, ҳужуж Ленинград, Брянск, Белгород, Ярославль, Калуга, Курск вилоятлари ва Қримга уюштирилган.
Ҳужумни қайтариш вақтида Брянск вилояти устида 147 та, Ярославль вилояти устида 72 та, Қрим устида 64 та, Ленинград вилояти устида 48 та, Белгород вилояти устида 43 та, Калуга вилояти устида 31 та дрон йўқ қилинган.
Россия вазирлигининг билдиришича, Киев ва Киев вилоятидаги ҳарбий-саноат корхоналари ҳамда Украина Қуролли кучлари билан боғлиқ ёқилғи-энергетика объектларига берилган зарбалар ушбу ҳужумга жавоб бўлган.