Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260706/sindarov-naroditsky-blitz-turnir-chempion-58847754.html
Жавоҳир Синдаров Naroditsky Memorial Blitz 2026 турнирида ҳам чемпион бўлди
Жавоҳир Синдаров Naroditsky Memorial Blitz 2026 турнирида ҳам чемпион бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Жавоҳир Синдаров Naroditsky Memorial Blitz 2026 финалини 7,5/9 натижа билан якунлаб, чемпион бўлди. У турнирда мағлубиятга учрамади ва 6 000 долларлик бош мукофотни қўлга киритди.
2026-07-06T10:44+0500
2026-07-06T10:44+0500
спорт
шахмат
жавоҳир синдаров
чемпионат
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58847106_71:0:1211:641_1920x0_80_0_0_1b9770917e7f63318831eca3646c0904.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Жавоҳир Синдаров АҚШда ўтказилган Naroditsky Memorial Rapid &amp; Blitz 2026 турнирининг рапид йўналишида чемпион бўлган ўзбекистонлик гроссмейстер бу сафар блиц финалида ҳам биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Даниэл Народицкий хотирасига бағишланган мусобақанинг блиц финали 10 нафар шахматчи иштирокида, 9 турлик давра усулида ўтказилди. Синдаров финални 7,5/9 натижа билан якунлаб, мағлубиятсиз чемпион бўлди ва 6 000 доллар миқдоридаги бош мукофотга эга чиқди.Эслатиб ўтамиз, Синдаров аввалроқ ушбу турнирнинг рапид йўналишида ҳам ғолиб бўлган эди. У асосий босқичда 7 турдан 6 очко жамғариб, Аравинд Читамбарам билан биринчи ўринни бўлишди, кейин эса тай-брейкда рақибини мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирган.
https://sputniknews.uz/20260417/otangga-rahmat--prezident-javohir-sindorovni-tarixiy-galaba-bilan-qutladi-56957572.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58847106_213:0:1068:641_1920x0_80_0_0_4f57821ea3398b6ca2dde717d3b7803c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, шахмат, жавоҳир синдаров, чемпионат, мусобақа
спорт, шахмат, жавоҳир синдаров, чемпионат, мусобақа

Жавоҳир Синдаров Naroditsky Memorial Blitz 2026 турнирида ҳам чемпион бўлди

10:44 06.07.2026
© Министерство спортаЖавохир Синдаров стал чемпионом турнира Naroditsky Memorial Blitz 2026
Жавохир Синдаров стал чемпионом турнира Naroditsky Memorial Blitz 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2026
© Министерство спорта
Oбуна бўлиш
Гроссмейстер Жавоҳир Синдаров АҚШда ўтган Naroditsky Memorial Blitz 2026 финалини мағлубиятсиз якунлаб, бош совринни қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Жавоҳир Синдаров АҚШда ўтказилган Naroditsky Memorial Rapid & Blitz 2026 турнирининг рапид йўналишида чемпион бўлган ўзбекистонлик гроссмейстер бу сафар блиц финалида ҳам биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Даниэл Народицкий хотирасига бағишланган мусобақанинг блиц финали 10 нафар шахматчи иштирокида, 9 турлик давра усулида ўтказилди. Синдаров финални 7,5/9 натижа билан якунлаб, мағлубиятсиз чемпион бўлди ва 6 000 доллар миқдоридаги бош мукофотга эга чиқди.
Ўзбекистонлик шахматчи турнир давомида 6 та ғалаба ва 3 та дуранг қайд этди. У Этан Шихан, Васиф Дурарбайли, Самуэл Севиан, Энди Вудвард, Семён Ханин ва Борис Гельфандни мағлуб этди. Муҳиддин Мадаминов, Уэсли Со ва Хикару Накамура билан партиялар эса дуранг билан якунланди.
Эслатиб ўтамиз, Синдаров аввалроқ ушбу турнирнинг рапид йўналишида ҳам ғолиб бўлган эди. У асосий босқичда 7 турдан 6 очко жамғариб, Аравинд Читамбарам билан биринчи ўринни бўлишди, кейин эса тай-брейкда рақибини мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирган.

Naroditsky Memorial Rapid & Blitz 2026 3–5 июль кунлари АҚШнинг Шарлотт шаҳрида ўтказилди. Мусобақа америкалик гроссмейстер, шарҳловчи ва шахмат оммавийлаштирувчиси Даниэл Народицкий хотирасига бағишланган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Шавката Мирзиёев наградил Жавохира Синдарова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2026
Отангга раҳмат! — Президент Жавоҳир Синдоровни ғалаба билан қутлади
17 Апрел, 19:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0