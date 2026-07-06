https://sputniknews.uz/20260706/pakistan-fermerlar-karakalpakstan-er-ajratilish-58849229.html
Покистонлик фермерларга Қорақалпоғистонда ер ажратилиши мумкин
Покистонлик фермерларга Қорақалпоғистонда ер ажратилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қорақалпоғистон делегацияси Панжоб провинцияси бош вазири Марям Наваз Шариф билан қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, логистика, фармацевтика ва IT соҳаларида ҳамкорликни муҳокама қилди.
2026-07-06T12:11+0500
2026-07-06T12:11+0500
2026-07-06T12:11+0500
иқтисод
ўзбекистон
покистон
қишлоқ хўжалиги
инвестиция
қорақалпоғистон
ер ажратиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58848643_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_706d16cd13d158e36c3969d688f7e5da.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Покистонлик фермерларни Қорақалпоғистонга жалб қилиш ва уларга қишлоқ хўжалиги фаолиятини йўлга қўйиш учун ер майдонлари ажратиш таклифи билдирилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Бу масала Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов ва Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев бошчилигидаги делегациянинг Покистоннинг Панжоб провинцияси бош вазири Марям Наваз Шариф билан учрашувида муҳокама қилинди.Музокараларда Қорақалпоғистон ва Панжоб ўртасида қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий-тадқиқот ишларини йўлга қўйиш, хусусан, Панжобнинг картошка етиштиришдаги тажрибасини Қорақалпоғистонда жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, Покистоннинг тўқимачилик соҳасида фаолият юритаётган инвесторларини Қорақалпоғистонда юқори қўшилган қийматга эга тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга жалб этиш масаласи кўтарилди.Бунинг учун ҳудудда муҳандислик-коммуникация тармоқлари, энергетика ва бошқа инфратузилма объектлари билан таъминлаш имкониятлари мавжудлиги қайд этилди.Учрашувда Қорақалпоғистонда халқаро логистика марказини ташкил этиш таклифи ҳам илгари сурилди. У Покистон тадбиркорлари учун Европа, Марказий Осиё, Осиё ва МДҲ мамлакатлари бозорларига чиқишда транспорт-логистика платформаси сифатида хизмат қилиши мумкин.Томонлар Нукус ва Лаҳор шаҳарлари ўртасида биродарлик муносабатларини ўрнатиш бўйича келишув лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда маданий ва иқтисодий тадбирларни мунтазам ташкил этишга ҳам келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260604/uzbekistan-afghanistan-pakistan-temir-yol-ishlar-boshlanish-58081014.html
ўзбекистон
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58848643_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_3165ad5c32bc601faafb4458b012b2f4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, покистон, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, қорақалпоғистон, ер ажратиш
иқтисод, ўзбекистон, покистон, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, қорақалпоғистон, ер ажратиш
Покистонлик фермерларга Қорақалпоғистонда ер ажратилиши мумкин
Қорақалпоғистон ва Покистоннинг Панжоб провинцияси қишлоқ хўжалиги, саноат, логистика ва инвестиция соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Покистонлик фермерларни Қорақалпоғистонга жалб қилиш ва уларга қишлоқ хўжалиги фаолиятини йўлга қўйиш учун ер майдонлари ажратиш таклифи билдирилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Бу масала Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов ва Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев бошчилигидаги делегациянинг Покистоннинг Панжоб провинцияси бош вазири Марям Наваз Шариф билан учрашувида муҳокама қилинди.
Музокараларда Қорақалпоғистон ва Панжоб ўртасида қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий-тадқиқот ишларини йўлга қўйиш, хусусан, Панжобнинг картошка етиштиришдаги тажрибасини Қорақалпоғистонда жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар Панжоб тадбиркорлари иштирокида махсус эркин иқтисодий зона ташкил этиш таклифини ҳам муҳокама қилди.
Шунингдек, Покистоннинг тўқимачилик соҳасида фаолият юритаётган инвесторларини Қорақалпоғистонда юқори қўшилган қийматга эга тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга жалб этиш масаласи кўтарилди.
Бунинг учун ҳудудда муҳандислик-коммуникация тармоқлари, энергетика ва бошқа инфратузилма объектлари билан таъминлаш имкониятлари мавжудлиги қайд этилди.
Учрашувда Қорақалпоғистонда халқаро логистика марказини ташкил этиш таклифи ҳам илгари сурилди. У Покистон тадбиркорлари учун Европа, Марказий Осиё, Осиё ва МДҲ мамлакатлари бозорларига чиқишда транспорт-логистика платформаси сифатида хизмат қилиши мумкин.
Бундан ташқари, фармацевтика, ахборот технологиялари ва тоғ-кон саноати соҳаларида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар Нукус ва Лаҳор шаҳарлари ўртасида биродарлик муносабатларини ўрнатиш бўйича келишув лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда маданий ва иқтисодий тадбирларни мунтазам ташкил этишга ҳам келишиб олди.