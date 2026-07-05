https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-georgia-portlar-europe-chiqish-58836549.html
Ўзбекистон юклари Грузия портлари орқали Европага чиқарилиши мумкин
Ўзбекистон юклари Грузия портлари орқали Европага чиқарилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Грузиянинг Анаклия, Поти ва Батуми портлари орқали экспорт-импорт юкларини ташиш имкониятларини кенгайтиришни режалаштирмоқда. 05.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-05T11:05+0500
2026-07-05T11:05+0500
2026-07-05T11:08+0500
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58836828_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_5bb9956f3e75f267b368d8b3856d411f.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. 3–4 июль кунлари инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузиянинг асосий транспорт инфратузилмаси — Анаклия, Поти ва Батуми портлари, шунингдек Поти эркин саноат зонаси фаолияти билан танишди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизати хабар берди.Ташриф давомида Ўзбекистон юкларини Грузия йўналиши орқали Қора денгиз ва Европа бозорларига олиб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.Анаклияда Ўзбекистон томонининг Грузияда барпо этилаётган йирик чуқур сув порти лойиҳасида иштирок этиш имкониятлари кўриб чиқилди. Мазкур порт ишга тушгач, у йирик кемаларни қабул қилиш ва Ўрта коридор доирасида юк оқимларини оширишда муҳим бўғинга айланиши кутилмоқда. Поти портида эса Ўзбекистон экспорт-импорт юклари учун омбор, терминал ва логистика инфратузилмасини жойлаштириш истиқболлари муҳокама қилинди. Поти эркин саноат зонасида Ўзбекистон компаниялари иштирокида савдо-логистика ва ишлаб чиқариш хабини ташкил этиш имконияти ҳам кўриб чиқилмоқда.Батуми портига ташриф давомида Қора денгиз йўналиши бўйича юк ташувларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Ушбу порт ҳам Ўзбекистон маҳсулотларини ташқи бозорларга етказишда қўшимча йўналиш сифатида қаралмоқда.Ташриф якунида томонлар келгусидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб олди. Ўзбекистон компаниялари иштирокида консорциум ташкил этиш ва тегишли ҳамкорлик битимларини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260703/ozbekiston-gruziya-58801843.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58836828_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_98256700923720bf98fbd1e94aa373c5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод
Ўзбекистон юклари Грузия портлари орқали Европага чиқарилиши мумкин
11:05 05.07.2026 (янгиланди: 11:08 05.07.2026)
Ўзбекистон Грузиянинг Анаклия, Поти ва Батуми портлари орқали экспорт-импорт юкларини ташиш имкониятларини кенгайтиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
3–4 июль кунлари инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузиянинг асосий транспорт инфратузилмаси — Анаклия, Поти ва Батуми портлари, шунингдек Поти эркин саноат зонаси фаолияти билан танишди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизати хабар берди
.
Ташриф давомида Ўзбекистон юкларини Грузия йўналиши орқали Қора денгиз ва Европа бозорларига олиб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.
Анаклияда Ўзбекистон томонининг Грузияда барпо этилаётган йирик чуқур сув порти лойиҳасида иштирок этиш имкониятлари кўриб чиқилди. Мазкур порт ишга тушгач, у йирик кемаларни қабул қилиш ва Ўрта коридор доирасида юк оқимларини оширишда муҳим бўғинга айланиши кутилмоқда.
Бу йўналиш, жумладан, Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон транспорт боғламаси билан ҳам уйғунлашиши мумкин.
Поти портида эса Ўзбекистон экспорт-импорт юклари учун омбор, терминал ва логистика инфратузилмасини жойлаштириш истиқболлари муҳокама қилинди. Поти эркин саноат зонасида Ўзбекистон компаниялари иштирокида савдо-логистика ва ишлаб чиқариш хабини ташкил этиш имконияти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Батуми портига ташриф давомида Қора денгиз йўналиши бўйича юк ташувларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Ушбу порт ҳам Ўзбекистон маҳсулотларини ташқи бозорларга етказишда қўшимча йўналиш сифатида қаралмоқда.
Ташриф якунида томонлар келгусидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб олди. Ўзбекистон компаниялари иштирокида консорциум ташкил этиш ва тегишли ҳамкорлик битимларини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.