https://sputniknews.uz/20260705/kape-verde-jamoa-58842585.html
Кабо-Верде эртаги: электрик, LinkedIn ва ЖЧда дунёни ҳайратга солган жамоа
Кабо-Верде эртаги: электрик, LinkedIn ва ЖЧда дунёни ҳайратга солган жамоа
Sputnik Ўзбекистон
Кабо-Верде ЖЧ-2026да Аргентинага мағлуб бўлди, аммо Возинья, Пико Лопеш ва Сидни Кабрал каби футболчилар ҳикояси орқали турнирнинг энг таъсирли жамоасига айланди.
2026-07-05T19:21+0500
2026-07-05T19:21+0500
2026-07-05T19:21+0500
спорт
давлат
футбол бўйича жч-2026
африка
аргентина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58842106_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_8a3dd95dbde1c3a6287012d3acf2fa8d.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Кабо-Верде терма жамоаси ЖЧ-2026даги юришини якунлади, аммо ярим миллион аҳолили орол давлати турнирнинг энг таъсирли ҳикояларидан бирини ёзиб қолдирди.Жамоа 1/16 финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши майдонга тушди ва 3:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Бироқ Кабо-Верде фаворитга қарши охиригача курашди, икки бор ҳисобни тенглаштирди ва турнирни боши баланд тарк этди.Кабо-Верде учун бу жаҳон чемпионатидаги илк иштирок эди. Шунга қарамай, жамоа гуруҳ босқичида Испания ва Уругвай каби номдор рақиблар билан дуранг ўйнаб, плей-оффга чиқишга муваффақ бўлди. Reuters ёзишича, Кабо-Верде турнирга ФИФА рейтингида 67-ўринда кириб келган ва аҳолиси тахминан 500 минг кишини ташкил этадиган орол давлати сифатида барчани ҳайратга солган.Возинья профессионал футболда кеч — 25 ёшида ўйнай бошлаганини айтган. У фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаган, аммо Жаҳон чемпионати орзуси уни тўхтамасликка мажбур қилган.Кабо-Верденинг яна бир рамзий қаҳрамони — Роберто “Пико” Лопеш. Ирландияда туғилган ҳимоячи бир пайтлар Кабо-Верде футбол федерациясидан LinkedIn орқали келган хабарни спам деб ўйлаб, жавоб бермаган. Кейинроқ хабар инглиз тилида қайта юборилгач, у отаси ватани шарафини ҳимоя қилиш имкониятини қўлдан бой бермаган. Бугун у Кабо-Верде ҳимоясининг муҳим фигураларидан бирига айланди.Жамоада бошқа қизиқ ҳикоялар ҳам кўп. 23 ёшли Сидни Лопеш Кабрал Нидерландияда, Роттердамда ўсган. У Германиянинг бешинчи дивизионида ойига 850 фунт маош олиб ўйнаган, биринчи квартирасида ҳатто парда ўрнига пакетлардан фойдаланганини айтган. Шунга қарамай, у Бенфикагача етиб борди ва Жаҳон чемпионатида Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши майдонга чиқди.Кевин Пина эса Кабо-Верденинг Жаҳон чемпионатларидаги илк голи муаллифи сифатида тарихга кирди. У Россиянинг “Краснодар” клубида тўп суради.Кабо-Верде муваффақиятининг муҳим сабабларидан бири — диаспора. Reuters маълумотига кўра, жамоа таркибида Нидерландияда туғилган 6 нафар, Португалияда туғилган 4 нафар, Францияда туғилган 3 нафар, шунингдек Ирландия ва АҚШда туғилган футболчилар бор. Мураббий Бубишта турли мамлакатларда ўсган футболчиларни ягона ғоя атрофида бирлаштира олди.
https://sputniknews.uz/20260704/jch-2026-argentina-kape-verde-egypt-australia-58814990.html
африка
аргентина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58842106_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_a7c5c0249bc3c072a0ef7a438df62049.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, давлат, футбол бўйича жч-2026, африка, аргентина
спорт, давлат, футбол бўйича жч-2026, африка, аргентина
Кабо-Верде эртаги: электрик, LinkedIn ва ЖЧда дунёни ҳайратга солган жамоа
Кабо-Верде ЖЧ-2026да Аргентинага мағлуб бўлди, аммо ярим миллион аҳолили орол давлати Испания, Уругвай ва Аргентинага қарши ўйинлари билан дунё эътиборини тортди.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Кабо-Верде терма жамоаси ЖЧ-2026даги юришини якунлади, аммо ярим миллион аҳолили орол давлати турнирнинг энг таъсирли ҳикояларидан бирини ёзиб қолдирди.
Жамоа 1/16 финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши майдонга тушди ва 3:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Бироқ Кабо-Верде фаворитга қарши охиригача курашди, икки бор ҳисобни тенглаштирди ва турнирни боши баланд тарк этди.
Кабо-Верде учун бу жаҳон чемпионатидаги илк иштирок эди. Шунга қарамай, жамоа гуруҳ босқичида Испания ва Уругвай каби номдор рақиблар билан дуранг ўйнаб, плей-оффга чиқишга муваффақ бўлди. Reuters ёзишича, Кабо-Верде турнирга ФИФА рейтингида 67-ўринда кириб келган ва аҳолиси тахминан 500 минг кишини ташкил этадиган орол давлати сифатида барчани ҳайратга солган.
Бу эртакнинг бош қаҳрамонларидан бири 40 ёшли дарвозабон Жозимар Диаш — Возинья бўлди. У Испанияга қарши ўйинда 7 та сейв амалга ошириб, учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Возинья профессионал футболда кеч — 25 ёшида ўйнай бошлаганини айтган. У фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаган, аммо Жаҳон чемпионати орзуси уни тўхтамасликка мажбур қилган.
Кабо-Верденинг яна бир рамзий қаҳрамони — Роберто “Пико” Лопеш. Ирландияда туғилган ҳимоячи бир пайтлар Кабо-Верде футбол федерациясидан LinkedIn орқали келган хабарни спам деб ўйлаб, жавоб бермаган. Кейинроқ хабар инглиз тилида қайта юборилгач, у отаси ватани шарафини ҳимоя қилиш имкониятини қўлдан бой бермаган. Бугун у Кабо-Верде ҳимоясининг муҳим фигураларидан бирига айланди.
Жамоада бошқа қизиқ ҳикоялар ҳам кўп. 23 ёшли Сидни Лопеш Кабрал Нидерландияда, Роттердамда ўсган. У Германиянинг бешинчи дивизионида ойига 850 фунт маош олиб ўйнаган, биринчи квартирасида ҳатто парда ўрнига пакетлардан фойдаланганини айтган. Шунга қарамай, у Бенфикагача етиб борди ва Жаҳон чемпионатида Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши майдонга чиқди.
Кевин Пина эса Кабо-Верденинг Жаҳон чемпионатларидаги илк голи муаллифи сифатида тарихга кирди. У Россиянинг “Краснодар” клубида тўп суради.
Ҳелио Варела Уругвайга қарши муҳим гол урди, Райан Мендеш эса терма жамоанинг капитани ва энг тажрибали футболчиларидан бири сифатида жамоани илк ЖЧда етаклаб борди.
Кабо-Верде муваффақиятининг муҳим сабабларидан бири — диаспора. Reuters маълумотига кўра, жамоа таркибида Нидерландияда туғилган 6 нафар, Португалияда туғилган 4 нафар, Францияда туғилган 3 нафар, шунингдек Ирландия ва АҚШда туғилган футболчилар бор. Мураббий Бубишта турли мамлакатларда ўсган футболчиларни ягона ғоя атрофида бирлаштира олди.