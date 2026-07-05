https://sputniknews.uz/20260705/amudaryo-dron-giyohvand-modda-urinish-58834277.html
Амударё орқали дронда гиёҳванд модда олиб ўтишга уриниш тўхтатилди
Амударё орқали дронда гиёҳванд модда олиб ўтишга уриниш тўхтатилди
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарёда Амударё орқали дрон ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига 2 кг 32 грамм “опий” олиб ўтишга уриниш фош этилди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
2026-07-05T09:21+0500
2026-07-05T09:21+0500
2026-07-05T09:21+0500
жиноят
гиёҳванд моддалар
наркотик
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
чегара хизмати
чегара
сурхондарё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48506907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ee50a0c09b3173b4dc98575a9bc852d.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сурхондарё вилоятида гиёҳвандлик воситаларини дрон ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига олиб ўтишга уринишнинг олди олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди.Хабарда айтилишича, ДХХнинг Сурхондарё вилояти бўйича бошқармаси, Чегара қўшинлари ҳамда ички ишлар органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда наркотик моддалар контрабандасига чек қўйилди.Аниқланишича, афғонистонлик номаълум шахслар Амударё орқали гиёҳвандлик воситаларини учувчисиз учиш аппарати ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига ўтказишга уринган.Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни вақтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260517/ekskavator-narkotik-toxtatib-qolinish-57643185.html
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48506907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c196e71585368d1d7447c15b83d80d9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноят, гиёҳванд моддалар, наркотик, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), чегара хизмати, чегара, сурхондарё
жиноят, гиёҳванд моддалар, наркотик, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), чегара хизмати, чегара, сурхондарё
Амударё орқали дронда гиёҳванд модда олиб ўтишга уриниш тўхтатилди
Сурхондарёда Амударё орқали дрон ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига гиёҳванд модда олиб ўтишга уриниш фош этилди.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Сурхондарё вилоятида гиёҳвандлик воситаларини дрон ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига олиб ўтишга уринишнинг олди олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда айтилишича, ДХХнинг Сурхондарё вилояти бўйича бошқармаси, Чегара қўшинлари ҳамда ички ишлар органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда наркотик моддалар контрабандасига чек қўйилди.
Аниқланишича, афғонистонлик номаълум шахслар Амударё орқали гиёҳвандлик воситаларини учувчисиз учиш аппарати ёрдамида Ўзбекистон ҳудудига ўтказишга уринган.
Кўрилган чоралар натижасида ушбу ноқонуний ҳаракат ўз вақтида фош этилди. Дрон қурилмасига маҳкамланган 2 кг 32 грамм “опий” моддаси ашёвий далил сифатида олинди.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни вақтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.