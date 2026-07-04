Эрон ва Ўзбекистон транзит ҳамкорлигини тезроқ ривожлантириш керак — Ғолибаф
13:34 04.07.2026 (янгиланди: 17:03 04.07.2026)
© IRNAЭрон парламенти раиси Муҳаммад Бағир Ғолибаф Олий Мажлис раиси Нуриддин Исмоилов билан учрашди
© IRNA
Oбуна бўлиш
АҚШнинг минтақадаги вайронкор фаолиятининг камайиши транзит ҳамкорлигини ривожлантириш учун яхшироқ имкониятлар яратади.
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ва транзит ҳамкорлиги ривожланишни тезлашишимиз керак, деди Эрон парламенти раиси Муҳаммад Бағир Ғолибаф Ўзбекистон парламенти раиси Нурдин Исмоилов билан учрашувда.
Эрон парламенти раисининг бошқа баёнотлари:
Эрон халқи ўзининг доно раҳбари учун мотам тутаётган бир пайтда, ушбу оғир дамларда биз билан бирга бўлганингиз учун чин дилдан миннатдорчилик билдираман.
Ислом инқилоби етакчиси Ислом уммати ва ислом олами учун нуфузли шахс эди ва унинг вафоти барча мусулмонлар учун улкан йўқотишдир.
Икки мамлакат ўртасидаги парламент алоқалари ўтмишга нисбатан мустаҳкамланди ва иқтисодий ҳамкорлик ҳам ижобий йўналишда ривожланмоқда. Бироқ, транзит, транспорт ва фуқароларнинг ҳаракатланишини осонлаштириш соҳаларида улкан салоҳият мавжуд бўлиб, уларни янада чуқурроқ ўрганиш керак.
Умид қиламизки, транспорт, транзит ва темир йўл хизматлари соҳасидаги ҳамкорликнинг кенгайиши икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янада ривожлантириш учун шароит яратади. Бундан ташқари, Форс кўрфази минтақасида ва Ҳормуз бўғозида Эрон ва Уммон ўртасида қўшма бошқарув, шунингдек, минтақадаги АҚШнинг вайронкор фаолиятининг камайиши транзит ҳамкорлигини ривожлантириш учун яхшироқ имкониятлар яратади.
Икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий муносабатларни ривожлантириш учун кўпроқ ҳаракат қилиш керак. Вазият ўтмишга нисбатан яхшиланди ва урушдан кейинги ўзгаришлар америкаликларни ҳозирги воқеликни тан олишга мажбур қилди. Бундай шароитда савдо алоқаларини янада кенгайтириш мумкин ва биз санкцияларни бекор қилиш учун шароитлар яратилишига умид қиламиз.
Ўзбекистон Олий Мажлиси раиси Нурдин Исмоиловнинг баёнотлари:
Биз Эроннинг дипломатик саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаймиз. Ўзбекистон халқи ва парламенти номидан Эрон халқига ушбу катта йўқотиш муносабати билан ҳамдардлик билдираман.
Унинг ўлими тўсатдан содир бўлди ва биз бу хабардан чуқур қайғуга тушдик. У ҳақиқий етакчи ва ўз мамлакатининг ривожланиши ва тараққиётида нуфузли шахс эди ва у дунёда юқори обрўга эга эди. Яна бир бор, Ўзбекистон парламенти номидан Эрон Ислом Республикаси халқи ва раҳбариятига ҳамдардлик билдираман.
Яхши дипломатик саъй-ҳаракатлар давом этмоқда ва биз бу жараён керакли натижаларга олиб келишига умид қиламиз. Биз бу саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаймиз ва Эроннинг қўшнилари сифатида биз ушбу мамлакатда тезроқ тинчлик ва осойишталик ўрнатилишига интиламиз ва Эрон халқи ва ҳукуматига муваффақият тилаймиз.
Сўнгги йилларда Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар, айниқса иқтисодий соҳада сезиларли даражада ривожланди ва савдо ҳажмини икки миллиард долларга етказиш мақсади икки мамлакат ўртасидаги келажакдаги ҳамкорлик учун истиқболли белгидир.