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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260703/rossiya-armiyasi-58802960.html
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Маълум қилинишича, қишлоқнинг озод қилиниши россиялик ҳарбийларга Покровск сари олға силжишга шароит яратади. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T16:00+0500
2026-07-03T16:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Александровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга эришган.Таъкидланишича, Александровканинг озод қилиниши Россия ҳарбийларига Вольчя дарёнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиб олишга имконият беради ва Покровск сари олға силжишга шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260701/russia-qoshinlar-ikki-aholi-punkt-nazorat-58737839.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди

16:00 03.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Маълум қилинишича, қишлоқнинг озод қилиниши россиялик ҳарбийларга Покровск сари олға силжишга шароит яратади.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Александровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга эришган.
Таъкидланишича, Александровканинг озод қилиниши Россия ҳарбийларига Вольчя дарёнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиб олишга имконият беради ва Покровск сари олға силжишга шароит яратади.
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларида икки аҳоли пунктини ўз назоратига олди
1 Июл, 17:27
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