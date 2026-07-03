https://sputniknews.uz/20260703/rossiya-armiyasi-58802960.html
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Маълум қилинишича, қишлоқнинг озод қилиниши россиялик ҳарбийларга Покровск сари олға силжишга шароит яратади. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T16:00+0500
2026-07-03T16:00+0500
2026-07-03T16:00+0500
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ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Александровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга эришган.Таъкидланишича, Александровканинг озод қилиниши Россия ҳарбийларига Вольчя дарёнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиб олишга имконият беради ва Покровск сари олға силжишга шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260701/russia-qoshinlar-ikki-aholi-punkt-nazorat-58737839.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Александровкани озод қилди
Маълум қилинишича, қишлоқнинг озод қилиниши россиялик ҳарбийларга Покровск сари олға силжишга шароит яратади.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Александровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга эришган.
Таъкидланишича, Александровканинг озод қилиниши Россия ҳарбийларига Вольчя дарёнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиб олишга имконият беради ва Покровск сари олға силжишга шароит яратади.