https://sputniknews.uz/20260701/russia-qoshinlar-ikki-aholi-punkt-nazorat-58737839.html
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларида икки аҳоли пунктини ўз назоратига олди
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларида икки аҳоли пунктини ўз назоратига олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Копани ва Харков вилоятидаги Украинское аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди. Вазирликка кўра, бу ҳудудларда назорат зонаси кенгаймоқда.
2026-07-01T17:27+0500
2026-07-01T17:27+0500
2026-07-01T17:27+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_428b0433d94dae0d8531bdc4808dd3cf.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Копани ва Харьков вилоятидаги Украинское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье йўналишида ҳаракатни давом эттириб, Копани аҳоли пунктида назорат ўрнатган.Хабарда ушбу йўналишда Украина Қуролли кучларининг жонли кучи, автомобиль техникалари, дронларни бошқариш пунктлари ва оғир учувчисиз аппаратлари йўқ қилингани айтилган.Шунингдек, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Украинское аҳоли пунктини назоратга олгани маълум қилинди.Вазирлик хабарида ушбу ҳудудда артиллерия ва учувчисиз аппаратлардан фойдаланилгани, разведка дронлари эса нишонларни аниқлаш ва ўт очишни мувофиқлаштиришда қўллангани қайд этилган.Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Украинское аҳоли пунктининг эгалланиши Волчанск йўналишидаги хавфсизлик зонасини кенгайтириш ва Харьков вилоятида кейинги ҳаракатлар учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260630/russia-qoshinlar-uch-aholi-punkt-egallash-58713842.html
запорожье вилояти
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352370_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3d23a66b2a18fb9e423cf6ffbf3bb4c1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларида икки аҳоли пунктини ўз назоратига олди
Копани ва Украинское назоратга олиниши Россия қўшинларига Запорожье ва Харьков йўналишларида назорат зонасини кенгайтириш имконини беради
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Копани ва Харьков вилоятидаги Украинское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье йўналишида ҳаракатни давом эттириб, Копани аҳоли пунктида назорат ўрнатган.
Хабарда ушбу йўналишда Украина Қуролли кучларининг жонли кучи, автомобиль техникалари, дронларни бошқариш пунктлари ва оғир учувчисиз аппаратлари йўқ қилингани айтилган.
Таъкидланишича, Копанининг озод қилиниши “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига ушбу ҳудудда Украина мудофаасига босимни кучайтириш ва қўшни аҳоли пунктлари атрофида назорат зонасини кенгайтириш имконини беради.
Шунингдек, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Украинское аҳоли пунктини назоратга олгани маълум қилинди.
Вазирлик хабарида ушбу ҳудудда артиллерия ва учувчисиз аппаратлардан фойдаланилгани, разведка дронлари эса нишонларни аниқлаш ва ўт очишни мувофиқлаштиришда қўллангани қайд этилган.
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Украинское аҳоли пунктининг эгалланиши Волчанск йўналишидаги хавфсизлик зонасини кенгайтириш ва Харьков вилоятида кейинги ҳаракатлар учун шароит яратади.