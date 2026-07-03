https://sputniknews.uz/20260703/komir-gaz-58803182.html
Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика
Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Кўмир қазиб олиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга камайди. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T17:25+0500
2026-07-03T17:25+0500
2026-07-03T17:49+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
газ
кўмир маҳсулоти
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f002f02fff81b72333c79dbfd4dce595.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-май ойларида табиий газ, нефть, кўмир ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми пасайишда давом этди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Беш ой давомида газ қазиб олиш ҳажми 15,8 млрд кубометрни ташкил этди – бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичга нисбатан 14,1 фоизга кам.Январь-май ойларида кўмир қазиб олиш ҳажми 1,6 млн тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36,0 фоизга камайди.Шунингдек, нефть ишлаб чиқариш, газ конденсати қазиб олиш ҳажми ҳам қисқарган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4183ab83dac00f821feb692c5b1b2e1d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, кўмир маҳсулоти, нефть, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, кўмир маҳсулоти, нефть, инфографика
Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика
17:25 03.07.2026 (янгиланди: 17:49 03.07.2026)
Кўмир қазиб олиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга камайди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-май ойларида табиий газ, нефть, кўмир ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми пасайишда давом этди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Беш ой давомида газ қазиб олиш ҳажми 15,8 млрд кубометрни ташкил этди – бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичга нисбатан 14,1 фоизга кам.
Январь-май ойларида кўмир қазиб олиш ҳажми 1,6 млн тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36,0 фоизга камайди.
Шунингдек, нефть ишлаб чиқариш, газ конденсати қазиб олиш ҳажми ҳам қисқарган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.