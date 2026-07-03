Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260703/komir-gaz-58803182.html
Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика
Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Кўмир қазиб олиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга камайди. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T17:25+0500
2026-07-03T17:49+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
газ
кўмир маҳсулоти
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f002f02fff81b72333c79dbfd4dce595.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-май ойларида табиий газ, нефть, кўмир ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми пасайишда давом этди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Беш ой давомида газ қазиб олиш ҳажми 15,8 млрд кубометрни ташкил этди – бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичга нисбатан 14,1 фоизга кам.Январь-май ойларида кўмир қазиб олиш ҳажми 1,6 млн тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36,0 фоизга камайди.Шунингдек, нефть ишлаб чиқариш, газ конденсати қазиб олиш ҳажми ҳам қисқарган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4183ab83dac00f821feb692c5b1b2e1d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, кўмир маҳсулоти, нефть, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, кўмир маҳсулоти, нефть, инфографика

Кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши камаймоқда – инфографика

17:25 03.07.2026 (янгиланди: 17:49 03.07.2026)
Oбуна бўлиш
Кўмир қазиб олиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36 фоизга камайди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-май ойларида табиий газ, нефть, кўмир ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми пасайишда давом этди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Беш ой давомида газ қазиб олиш ҳажми 15,8 млрд кубометрни ташкил этди – бу 2025 йилнинг шу давридаги кўрсаткичга нисбатан 14,1 фоизга кам.
Январь-май ойларида кўмир қазиб олиш ҳажми 1,6 млн тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 36,0 фоизга камайди.
Шунингдек, нефть ишлаб чиқариш, газ конденсати қазиб олиш ҳажми ҳам қисқарган.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Производство угля нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Производство угля нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0