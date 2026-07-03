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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260703/dronlar-rossiya-58811582.html
Янги дронлар Россия ҚК самарадорлигини сезиларли оширди – Telegraph
Янги дронлар Россия ҚК самарадорлигини сезиларли оширди – Telegraph
Sputnik Ўзбекистон
Учувчисиз учиш аппаратлари соҳасидаги Россиянинг янги ютуқлари мамлакат Қуролли кучлари самарадорлигини сезиларли даражада оширди. Айрим аппаратлар шунчалик тез ҳаракатланадики, уларни ракеталар билан адаштириб юбориш мумкин, дея ёзади Британиянинг “The Daily Telegraph” газетаси.
2026-07-03T18:51+0500
2026-07-03T18:51+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Учувчисиз учиш аппаратлари соҳасидаги Россиянинг янги ютуқлари мамлакат Қуролли кучлари самарадорлигини сезиларли даражада оширди.Айрим аппаратлар шунчалик тез ҳаракатланадики, уларни ракеталар билан адаштириб юбориш мумкин, дея ёзади Британиянинг “The Daily Telegraph” газетаси.Нашр маълумотларига кўра, “Геран-4” каби янги реактив дронлари 500 км/с гача тезликда ҳаракатланиши мумкин. Бу билан улар атиги 350 500 км/с тезликда ҳаракатланадиган Украинанинг тутиб қолувчи дронларини доғда қолдиради.Аввалроқ Американинг “The New York Times” газетаси АҚШ президенти маъмурияти амалдорлари илғор учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқаришда Россия АҚШдан ўзиб кетди деб ҳисоблашини хабар қилганди.
https://sputniknews.uz/20260629/putin-ukraine-taklif-58658504.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, дрон
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, дрон

Янги дронлар Россия ҚК самарадорлигини сезиларли оширди – Telegraph

18:51 03.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Нашрнинг ёзишича, Россиянинг айрим учувчисиз учиш аппаратлари шунчалик тез ҳаракатланадики, уларни ракеталар билан адаштириб юбориш мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Учувчисиз учиш аппаратлари соҳасидаги Россиянинг янги ютуқлари мамлакат Қуролли кучлари самарадорлигини сезиларли даражада оширди.
Айрим аппаратлар шунчалик тез ҳаракатланадики, уларни ракеталар билан адаштириб юбориш мумкин, дея ёзади Британиянинг “The Daily Telegraph” газетаси.
Нашр маълумотларига кўра, “Геран-4” каби янги реактив дронлари 500 км/с гача тезликда ҳаракатланиши мумкин. Бу билан улар атиги 350 500 км/с тезликда ҳаракатланадиган Украинанинг тутиб қолувчи дронларини доғда қолдиради.
Аввалроқ Американинг “The New York Times” газетаси АҚШ президенти маъмурияти амалдорлари илғор учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқаришда Россия АҚШдан ўзиб кетди деб ҳисоблашини хабар қилганди.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киев режимини қутқариш режамиз йўқ: Путин Украина таклифи ҳақида
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