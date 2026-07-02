https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-savdo-aylanma-58758512.html
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти 29,4 фоизга ўсиб, 6,5 млрд доллар бўлди.
2026-07-02T12:19+0500
2026-07-02T12:19+0500
2026-07-02T12:19+0500
инфографика
иқтисод
савдо
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58747518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d2e35765cfcb15b93d31e3ccb1280d0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп. Ушбу даврда экспорт ҳажми 12,6 миллиард доллар, импорт эса 20,1 миллиард доллар бўлди.Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти сезиларли ўсиш кўрсатди. Унинг ҳажми 6,5 миллиард долларга етиб, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 29,4 фоизга ошди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58747518_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cc829137333b74f6a12b09caf66c3c02.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, иқтисод, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди
Мамлакат ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп.
Ушбу даврда экспорт ҳажми 12,6 миллиард доллар, импорт эса 20,1 миллиард доллар бўлди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти сезиларли ўсиш кўрсатди. Унинг ҳажми 6,5 миллиард долларга етиб, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 29,4 фоизга ошди.