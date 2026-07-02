Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-savdo-aylanma-58758512.html
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти 29,4 фоизга ўсиб, 6,5 млрд доллар бўлди.
2026-07-02T12:19+0500
2026-07-02T12:19+0500
инфографика
иқтисод
савдо
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58747518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d2e35765cfcb15b93d31e3ccb1280d0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп. Ушбу даврда экспорт ҳажми 12,6 миллиард доллар, импорт эса 20,1 миллиард доллар бўлди.Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти сезиларли ўсиш кўрсатди. Унинг ҳажми 6,5 миллиард долларга етиб, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 29,4 фоизга ошди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58747518_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cc829137333b74f6a12b09caf66c3c02.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, иқтисод, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 33 млрд долларга яқинлашди

12:19 02.07.2026
Oбуна бўлиш
Мамлакат ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга ошди.
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 32,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп.
Ушбу даврда экспорт ҳажми 12,6 миллиард доллар, импорт эса 20,1 миллиард доллар бўлди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда товарлар экспорти сезиларли ўсиш кўрсатди. Унинг ҳажми 6,5 миллиард долларга етиб, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 29,4 фоизга ошди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0