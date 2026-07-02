https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-ortacha-umr-58765940.html
Ўзбекистонда 2030 йилгача ўртача умр кўриш 78 ёшга етказилади
Ўзбекистонда 2030 йилгача ўртача умр кўриш 78 ёшга етказилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшга етди. 2030 йилгача бу кўрсаткични 78 ёшга етказиш мақсад қилинган, бу борада скрининг, эмлаш ва тиббий хизматларни кенгайтириш чоралари кўрилмоқда.
2026-07-02T14:33+0500
2026-07-02T14:33+0500
2026-07-02T14:33+0500
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
соғлиқ
жамият
ўзбекистон
дори
ўзбекистон олий мажлиси сенати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55278715_0:118:1106:740_1920x0_80_0_0_9c3ebbc9dd7ab08abeef9dbdb754c8c8.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўзбекистонда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшга етди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлигида Олий Мажлис Сенатининг Фан, таълим ва соғлиқни сақлаш масалалари қўмитаси сайёр мажлисида маълум қилинди.Таъкидланишича, бу кўрсаткични 2026 йил якунига қадар 75,5 ёшга, 2030 йилгача эса 78 ёшга етказиш мақсад қилинган.Йиғилиш Инсон камолоти индекси доирасида аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлигини узайтириш бўйича амалга оширилаётган ишлар муҳокамасига бағишланди. Унда қўмита раиси Одилжон Маматкаримов, соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов, сенаторлар ва вазирлик масъуллари иштирок этди.Шунингдек, илғор ташхислаш ва даволаш усуллари, мураккаб жарроҳлик амалиётлари ўзлаштирилмоқда. Ихтисослаштирилган тиббий хизматлар бирламчи бўғин ва маҳаллалар даражасигача яқинлаштирилмоқда.Маълум қилинишича, 2025 йилда республика бўйича 5,6 миллион бола 13 турдаги касалликларга қарши эмланган. Шунингдек, 15–49 ёшдаги 9,3 миллион хотин-қиз тиббий кўрикдан ўтказилган.Йиғилишда сурункали касалликларга мойил шахсларни мақсадли скринингдан ўтказиш, юрак-қон томир, қандли диабет ва нафас йўллари касалликлари бўлган беморларни бирламчи бўғинда бепул дори-дармон билан таъминлаш ҳажмини ошириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260414/uzbekistan-sogliq-saqlash-kodeks-56889303.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55278715_119:0:1106:740_1920x0_80_0_0_40896c949400de495e858cfc9ab7d450.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, жамият, ўзбекистон, дори, ўзбекистон олий мажлиси сенати
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, жамият, ўзбекистон, дори, ўзбекистон олий мажлиси сенати
Ўзбекистонда 2030 йилгача ўртача умр кўриш 78 ёшга етказилади
Мамлакатда ўртача умр кўришни 2026 йил якунига қадар 75,5 ёшга, 2030 йилгача эса 78 ёшга етказиш мақсад қилинган.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшга етди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлигида Олий Мажлис Сенатининг Фан, таълим ва соғлиқни сақлаш масалалари қўмитаси сайёр мажлисида маълум қилинди
.
Таъкидланишича, бу кўрсаткични 2026 йил якунига қадар 75,5 ёшга, 2030 йилгача эса 78 ёшга етказиш мақсад қилинган.
Йиғилиш Инсон камолоти индекси доирасида аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлигини узайтириш бўйича амалга оширилаётган ишлар муҳокамасига бағишланди. Унда қўмита раиси Одилжон Маматкаримов, соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов, сенаторлар ва вазирлик масъуллари иштирок этди.
Таъкидланишича, сўнгги йилларда тиббий хизматлар сифатини яхшилаш, барвақт ўлим ҳолатларини камайтириш ва касалликларни эрта аниқлаш бўйича комплекс чоралар кўрилмоқда. Соҳага ажратилаётган маблағлар оширилиб, тиббиёт муассасалари замонавий ускуналар билан жиҳозланмоқда.
Шунингдек, илғор ташхислаш ва даволаш усуллари, мураккаб жарроҳлик амалиётлари ўзлаштирилмоқда. Ихтисослаштирилган тиббий хизматлар бирламчи бўғин ва маҳаллалар даражасигача яқинлаштирилмоқда.
Маълум қилинишича, 2025 йилда республика бўйича 5,6 миллион бола 13 турдаги касалликларга қарши эмланган. Шунингдек, 15–49 ёшдаги 9,3 миллион хотин-қиз тиббий кўрикдан ўтказилган.
Йиғилишда сурункали касалликларга мойил шахсларни мақсадли скринингдан ўтказиш, юрак-қон томир, қандли диабет ва нафас йўллари касалликлари бўлган беморларни бирламчи бўғинда бепул дори-дармон билан таъминлаш ҳажмини ошириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.