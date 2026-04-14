Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси ишлаб чиқилади: бу нима беради?
Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси лойиҳасини 2027 йил декабригача тайёрлаш режалаштирилмоқда. ССВга кўра, янги ҳужжат соҳадаги тарқоқ қонунчиликни тизимлаштириш ва ягона ҳуқуқий манбага жамлашга хизмат қилади.
2026-04-14T09:58+0500
2026-04-14T11:07+0500
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш кодексини ишлаб чиқиш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, ҳозир соҳа 76 та қонун ва 400 дан ортиқ қонуности ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шу боис қонунчиликни ягона ҳужжатга жамлаш зарурлиги таъкидланди.Кодекс қабул қилиниши соҳадаги такрорланувчи нормаларни қисқартириш, тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш ва аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатиш тизимини тартибга солишга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260121/tez-yordam-dori-prezident-takliflar-maqullash-55069442.html
ўзбекистон, ссв, соғлиқни сақлаш вазирлиги, соғлиқни сақлаш кодекси, соғлиқни сақлаш, тиббий хизмат, қонунчилик, қонуности ҳужжатлари, тиббиёт ходимлари, ҳуқуқий кафолатлар
09:58 14.04.2026 (янгиланди: 11:07 14.04.2026)
© Sputnik / Авенир ДебердеевФрагмент здания министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Фрагмент здания министерства здравоохранения Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2026
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Ҳужжат соҳага оид ўнлаб қонун ва юзлаб қонуности ҳужжатларни тизимлаштириб, соғлиқни сақлаш соҳасини ягона ҳуқуқий асосда тартибга солиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш кодексини ишлаб чиқиш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, ҳозир соҳа 76 та қонун ва 400 дан ортиқ қонуности ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шу боис қонунчиликни ягона ҳужжатга жамлаш зарурлиги таъкидланди.
Кодексни ишлаб чиқиш стратегияси ва режаси тақдим қилиниб, ҳужжат лойиҳасини 2027 йил декабригача тайёрлаш кўзда тутилаётгани айтилди.
Кодекс қабул қилиниши соҳадаги такрорланувчи нормаларни қисқартириш, тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш ва аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатиш тизимини тартибга солишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Президенту представлены комплексные меры по улучшению системы здравоохранения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
Бепул тиббий кўриклар, тез ёрдам ва дори-дармон: президент янги таклифларни маъқуллади
21 Январ, 09:35
