Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси ишлаб чиқилади: бу нима беради?
Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси ишлаб чиқилади: бу нима беради?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси лойиҳасини 2027 йил декабригача тайёрлаш режалаштирилмоқда. ССВга кўра, янги ҳужжат соҳадаги тарқоқ қонунчиликни тизимлаштириш ва ягона ҳуқуқий манбага жамлашга хизмат қилади.
2026-04-14T09:58+0500
2026-04-14T09:58+0500
2026-04-14T11:07+0500
ўзбекистон
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
лойиҳа
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш кодексини ишлаб чиқиш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, ҳозир соҳа 76 та қонун ва 400 дан ортиқ қонуности ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шу боис қонунчиликни ягона ҳужжатга жамлаш зарурлиги таъкидланди.Кодекс қабул қилиниши соҳадаги такрорланувчи нормаларни қисқартириш, тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш ва аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатиш тизимини тартибга солишга хизмат қилиши кутилмоқда.
ўзбекистон
ўзбекистон, ссв, соғлиқни сақлаш вазирлиги, соғлиқни сақлаш кодекси, соғлиқни сақлаш, тиббий хизмат, қонунчилик, қонуности ҳужжатлари, тиббиёт ходимлари, ҳуқуқий кафолатлар
ўзбекистон, ссв, соғлиқни сақлаш вазирлиги, соғлиқни сақлаш кодекси, соғлиқни сақлаш, тиббий хизмат, қонунчилик, қонуности ҳужжатлари, тиббиёт ходимлари, ҳуқуқий кафолатлар
Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш кодекси ишлаб чиқилади: бу нима беради?
09:58 14.04.2026 (янгиланди: 11:07 14.04.2026)
Ҳужжат соҳага оид ўнлаб қонун ва юзлаб қонуности ҳужжатларни тизимлаштириб, соғлиқни сақлаш соҳасини ягона ҳуқуқий асосда тартибга солиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш кодексини ишлаб чиқиш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилишича, ҳозир соҳа 76 та қонун ва 400 дан ортиқ қонуности ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шу боис қонунчиликни ягона ҳужжатга жамлаш зарурлиги таъкидланди.
Кодексни ишлаб чиқиш стратегияси ва режаси тақдим қилиниб, ҳужжат лойиҳасини 2027 йил декабригача тайёрлаш кўзда тутилаётгани айтилди.
Кодекс қабул қилиниши соҳадаги такрорланувчи нормаларни қисқартириш, тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш ва аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатиш тизимини тартибга солишга хизмат қилиши кутилмоқда.