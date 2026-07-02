https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-georgia-hamkorlik-58763263.html
Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Тбилисида Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт вазири Мариам Квривишвили ва 22 та компания раҳбарлари билан савдо, инвестиция, логистика ва саноат лойиҳаларини муҳокама қилди.
2026-07-02T13:02+0500
2026-07-02T13:02+0500
2026-07-02T13:02+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
энергетика
инвестиция
транспорт
грузия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58762408_0:116:1448:931_1920x0_80_0_0_d219183fbb080416399aca07c724bdf2.png
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Тбилиси шаҳрида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили ҳамда мамлакатнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Мариам Квривишвили билан музокараларда томонлар савдо, инвестиция ва транспорт-логистика алоқаларини ривожлантириш бўйича кейинги қадамларни муҳокама қилди. Грузиянинг 22 та компания ва ташкилоти раҳбарлари билан учрашувларда саноат, қурилиш, логистика, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, энергетика, нефть-газ соҳаси ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш йўналишларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди.Молиявий ҳамкорлик доирасида TBC банкининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтириш, халқаро фондлар маблағларини жалб этиш учун инвестиция платформасини яратиш ва саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.Эслатамиз, президент Шавкат Мирзиёев 2-3 июль кунлари давлат ташрифи билан Грузияда бўлади.Тбилиси шаҳрида Грузия президенти Михаил Кавелашвили ҳамда бош вазири Ираклий Кобахидзе билан музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.Музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Грузия дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари ўрин олган.
https://sputniknews.uz/20260309/tashkent-georgia-madaniyat-kunlar-56185752.html
грузия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58762408_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_76d50b4bfd672d268d075c4eda10b56e.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, энергетика, инвестиция, транспорт, грузия, ўзбекистон
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, энергетика, инвестиция, транспорт, грузия, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради
Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт вазири Мариам Квривишвили ва 22 та йирик компания раҳбарлари билан музокаралар ўтказди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Тбилиси шаҳрида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили ҳамда мамлакатнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Мариам Квривишвили билан музокараларда томонлар савдо, инвестиция ва транспорт-логистика алоқаларини ривожлантириш бўйича кейинги қадамларни муҳокама қилди.
Шунингдек, қатор икки томонлама ҳужжатларни имзолаш ва жорий йил кузида Грузияда Ҳукуматлараро комиссиянинг 11-йиғилишини ўтказиш масалалари келишиб олинди.
Грузиянинг 22 та компания ва ташкилоти раҳбарлари билан учрашувларда саноат, қурилиш, логистика, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, энергетика, нефть-газ соҳаси ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш йўналишларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди.
Молиявий ҳамкорлик доирасида TBC банкининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтириш, халқаро фондлар маблағларини жалб этиш учун инвестиция платформасини яратиш ва саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.
Эслатамиз, президент Шавкат Мирзиёев 2-3 июль кунлари давлат ташрифи билан Грузияда бўлади.
Тбилиси шаҳрида Грузия президенти Михаил Кавелашвили ҳамда бош вазири Ираклий Кобахидзе билан музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.
Музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Грузия дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари ўрин олган.