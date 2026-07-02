Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-georgia-hamkorlik-58763263.html
Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Тбилисида Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт вазири Мариам Квривишвили ва 22 та компания раҳбарлари билан савдо, инвестиция, логистика ва саноат лойиҳаларини муҳокама қилди.
2026-07-02T13:02+0500
2026-07-02T13:02+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
энергетика
инвестиция
транспорт
грузия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58762408_0:116:1448:931_1920x0_80_0_0_d219183fbb080416399aca07c724bdf2.png
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Тбилиси шаҳрида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили ҳамда мамлакатнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Мариам Квривишвили билан музокараларда томонлар савдо, инвестиция ва транспорт-логистика алоқаларини ривожлантириш бўйича кейинги қадамларни муҳокама қилди. Грузиянинг 22 та компания ва ташкилоти раҳбарлари билан учрашувларда саноат, қурилиш, логистика, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, энергетика, нефть-газ соҳаси ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш йўналишларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди.Молиявий ҳамкорлик доирасида TBC банкининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтириш, халқаро фондлар маблағларини жалб этиш учун инвестиция платформасини яратиш ва саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.Эслатамиз, президент Шавкат Мирзиёев 2-3 июль кунлари давлат ташрифи билан Грузияда бўлади.Тбилиси шаҳрида Грузия президенти Михаил Кавелашвили ҳамда бош вазири Ираклий Кобахидзе билан музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.Музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Грузия дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари ўрин олган.
https://sputniknews.uz/20260309/tashkent-georgia-madaniyat-kunlar-56185752.html
грузия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58762408_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_76d50b4bfd672d268d075c4eda10b56e.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, энергетика, инвестиция, транспорт, грузия, ўзбекистон
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, энергетика, инвестиция, транспорт, грузия, ўзбекистон

Ўзбекистон ва Грузия савдо, инвестиция ва логистика бўйича ҳамкорликни кенгайтиради

13:02 02.07.2026
© SputnikФлаги Узбекистана и Грузии
Флаги Узбекистана и Грузии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт вазири Мариам Квривишвили ва 22 та йирик компания раҳбарлари билан музокаралар ўтказди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Тбилиси шаҳрида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили ҳамда мамлакатнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Мариам Квривишвили билан музокараларда томонлар савдо, инвестиция ва транспорт-логистика алоқаларини ривожлантириш бўйича кейинги қадамларни муҳокама қилди.
Шунингдек, қатор икки томонлама ҳужжатларни имзолаш ва жорий йил кузида Грузияда Ҳукуматлараро комиссиянинг 11-йиғилишини ўтказиш масалалари келишиб олинди.
Грузиянинг 22 та компания ва ташкилоти раҳбарлари билан учрашувларда саноат, қурилиш, логистика, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, энергетика, нефть-газ соҳаси ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш йўналишларидаги лойиҳалар муҳокама қилинди.
Молиявий ҳамкорлик доирасида TBC банкининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтириш, халқаро фондлар маблағларини жалб этиш учун инвестиция платформасини яратиш ва саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.
Эслатамиз, президент Шавкат Мирзиёев 2-3 июль кунлари давлат ташрифи билан Грузияда бўлади.
Тбилиси шаҳрида Грузия президенти Михаил Кавелашвили ҳамда бош вазири Ираклий Кобахидзе билан музокаралар ўтказилиши кўзда тутилган.
Музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Грузия дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари ўрин олган.
Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма, в Тбилиси, Грузия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.03.2026
Тошкентда Грузия маданияти кунлари: гала-концерт ва фильмлар намойиши бўлади
9 Март, 16:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0