https://sputniknews.uz/20260702/russia-armiya-kyiv-zarba-58771453.html
Россия армияси Киевдаги нишонларга зарба берди — Кличко уни энг йирик ҳужум деб атади
Россия армияси Киевдаги нишонларга зарба берди — Кличко уни энг йирик ҳужум деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Киев ва бир қатор Украина вилоятларидаги ҳарбий саноат корхоналари, ёқилғи-энергетика объектлари ва ҳарбий аэродромлар инфратузилмасига зарба берилганини маълум қилди.
2026-07-02T16:04+0500
2026-07-02T16:04+0500
2026-07-02T16:25+0500
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ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина томонидан Россиядаги фуқаролик инфратузилмасига уюштирилган ҳужумларга жавобан Киев шаҳри ва Киев вилоятидаги ҳарбий саноат корхоналари ҳамда ёқилғи-энергетика объектларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Қайд этилишича, Днепропетровск, Полтава, Черкасск, Чернигов ва Киев вилоятларидаги ҳарбий аэродромлар инфратузилмаси ҳам нишонга олинган. Зарба ҳаво, қуруқлик ва денгизда жойлашган юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар, шунингдек, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари орқали амалга оширилган.Россия томони маълумотларига кўра, Киевда радиоэлектроника саноатига ихтисослашган “RADIONIKS” корхонаси зарарланган. У ерда узоқ масофали қанотли ва бошқариладиган ракеталар учун бошқарув тизимлари ишлаб чиқилгани айтилмоқда.Шунингдек, “ATLON AVIA” илмий-ишлаб чиқариш компанияси ҳам нишонга олинган. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур корхона Украина Қуролли кучларини узоқ масофали учувчисиз аппаратлар ва бошқа турдаги дронлар билан таъминлаган.Бундан ташқари, “Антонов” давлат корхонаси, Киев ракета агрегат-деталь заводи, КИЕВ-25 саноат корхонаси, “МЛП-ЧАЙКА” транспорт-логистика маркази ва Киев-3 ёнилғи-мойлаш материаллари омбори ҳам зарба берилган объектлар қаторида тилга олинди.Шунингдек, Киев ва Киев вилоятидаги Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналари фаолиятини таъминлаган газ тақсимлаш станцияларига ҳам зарба берилгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260615/qasos-hujumi-rossiya-harbiylari-ukraina-harbiy-nishonlariga-zarba-berdi-58346158.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия, киев, виталий кличко
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия, киев, виталий кличко
Россия армияси Киевдаги нишонларга зарба берди — Кличко уни энг йирик ҳужум деб атади
16:04 02.07.2026 (янгиланди: 16:25 02.07.2026)
Зарбалар ҳарбий саноат корхоналари, ёқилғи-энергетика объектлари ва ҳарбий аэродромлар инфратузилмасига қаратилган.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина томонидан Россиядаги фуқаролик инфратузилмасига уюштирилган ҳужумларга жавобан Киев шаҳри ва Киев вилоятидаги ҳарбий саноат корхоналари ҳамда ёқилғи-энергетика объектларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Украина пойтахти ҳокими Виталий Кличко ушбу зарбаларни махсус операция бошланганидан буён Киевга қаратилган энг катта ҳужум деб атади
.
Қайд этилишича, Днепропетровск, Полтава, Черкасск, Чернигов ва Киев вилоятларидаги ҳарбий аэродромлар инфратузилмаси ҳам нишонга олинган. Зарба ҳаво, қуруқлик ва денгизда жойлашган юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар, шунингдек, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари орқали амалга оширилган.
Россия томони маълумотларига кўра, Киевда радиоэлектроника саноатига ихтисослашган “RADIONIKS” корхонаси зарарланган. У ерда узоқ масофали қанотли ва бошқариладиган ракеталар учун бошқарув тизимлари ишлаб чиқилгани айтилмоқда.
Шунингдек, “ATLON AVIA” илмий-ишлаб чиқариш компанияси ҳам нишонга олинган. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур корхона Украина Қуролли кучларини узоқ масофали учувчисиз аппаратлар ва бошқа турдаги дронлар билан таъминлаган.
Бундан ташқари, “Антонов” давлат корхонаси, Киев ракета агрегат-деталь заводи, КИЕВ-25 саноат корхонаси, “МЛП-ЧАЙКА” транспорт-логистика маркази ва Киев-3 ёнилғи-мойлаш материаллари омбори ҳам зарба берилган объектлар қаторида тилга олинди.
Россия вазирлиги баёнотида ушбу объектлар учувчисиз аппаратлар, ракеталар, зирҳли техника учун бутловчи қисмлар, радиоэлектрон кураш воситалари, ўқ-дорилар ва ёқилғи таъминоти билан боғлиқ инфратузилма сифатида кўрсатилган.
Шунингдек, Киев ва Киев вилоятидаги Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналари фаолиятини таъминлаган газ тақсимлаш станцияларига ҳам зарба берилгани маълум қилинди.