Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260702/rassomlar-korgazma-58699705.html
Янги авлод рассомлари шиддат билан ўзгараётган дунёни қандай қабул қилмоқда – фото
Янги авлод рассомлари шиддат билан ўзгараётган дунёни қандай қабул қилмоқда – фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида Ёшлар кунига бағишланган "CTRL+ART" кўргазмаси очилди. Унда 50 дан зиёд ёш рассомнинг 200 га яқин асари намойиш этилмоқда.
2026-07-02T20:33+0500
2026-07-02T20:33+0500
кўргазма
фото
тошкент
рассом
санъат
ёшлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58756643_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_b0a0a93d383641fd97b255de7c09bf30.jpg
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида “CTRL+ART” ёшлар кўргазмасининг очилиши бўлиб ўтди. Ҳар йили Ёшлар куни муносабати билан ташкил этиладиган ушбу замонавий маданий лойиҳа ёш рассомларни қўллаб-қувватлаш, уларга ўз ижодини кенг жамоатчиликка намойиш этиш ва томошабин билан мулоқот қилиш имконини беради.“CTRL+ART” — бу шунчаки кўргазма эмас, балки янги авлод рассомлари шиддат билан ўзгараётган дунёни қандай қабул қилаётганини кўрсатувчи визуал тадқиқотдир. Кўргазма иштирокчилари рақамли муҳит, шаҳар маданияти ва тезкор ахборот оқими инсон тафаккури ҳамда визуал идрокига қандай таъсир кўрсатаётганини ўрганади. Классик тасвирий воситалар замонавий ғоялар билан уйғунлашиб, ёш ижодкорлар учун янги ифода шаклларини очиб беради.Экспозицияда С. Эркинов, Д. Тўхтакулов, А. Григорянц, Р. Алимова, Т. Лашенов, Й. Сатторов, К. Ҳазратқулов, Т. Бисмахова каби 50 нафардан зиёд ёш рассомнинг 200 тага яқин асари тақдим этилган. Турли техника ва материалларда яратилган ушбу ишлар муаллифларнинг шахсий қарашлари, ички кечинмалари ва ижтимоий позициясини акс эттиради.Кўргазма доирасида Nur Art School билан ҳамкорликда журналистлар учун “Санъат ичида” махсус арт-қароргоҳ лойиҳаси ҳам ташкил этилди.“CTRL+ART” янги авлод санъатининг импульси, ижодий изланиш ва эркин тажриба майдони сифатида тақдим этилмоқда.Кўргазма 2026 йил 25 июлга қадар давом этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58756643_208:0:1500:969_1920x0_80_0_0_d136015d44c775e3fb3dd5befc427183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, ёшлар, фото
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, ёшлар, фото

Янги авлод рассомлари шиддат билан ўзгараётган дунёни қандай қабул қилмоқда – фото

20:33 02.07.2026
Oбуна бўлиш
Тошкентда очилган “CTRL+ART” кўргазмасида 50 нафардан зиёд ёш рассомнинг 200 тага яқин асари намойиш этилмоқда.
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида “CTRL+ART” ёшлар кўргазмасининг очилиши бўлиб ўтди. Ҳар йили Ёшлар куни муносабати билан ташкил этиладиган ушбу замонавий маданий лойиҳа ёш рассомларни қўллаб-қувватлаш, уларга ўз ижодини кенг жамоатчиликка намойиш этиш ва томошабин билан мулоқот қилиш имконини беради.
“CTRL+ART” — бу шунчаки кўргазма эмас, балки янги авлод рассомлари шиддат билан ўзгараётган дунёни қандай қабул қилаётганини кўрсатувчи визуал тадқиқотдир.
Унда рақамли давр, урбанизация, клипли тафаккур ва анъанавий тасвирий санъат бир маконда уйғунлашиб, янги шакл ва мазмун касб этади.
Кўргазма иштирокчилари рақамли муҳит, шаҳар маданияти ва тезкор ахборот оқими инсон тафаккури ҳамда визуал идрокига қандай таъсир кўрсатаётганини ўрганади. Классик тасвирий воситалар замонавий ғоялар билан уйғунлашиб, ёш ижодкорлар учун янги ифода шаклларини очиб беради.
Экспозицияда С. Эркинов, Д. Тўхтакулов, А. Григорянц, Р. Алимова, Т. Лашенов, Й. Сатторов, К. Ҳазратқулов, Т. Бисмахова каби 50 нафардан зиёд ёш рассомнинг 200 тага яқин асари тақдим этилган. Турли техника ва материалларда яратилган ушбу ишлар муаллифларнинг шахсий қарашлари, ички кечинмалари ва ижтимоий позициясини акс эттиради.
Кўргазма доирасида Nur Art School билан ҳамкорликда журналистлар учун “Санъат ичида” махсус арт-қароргоҳ лойиҳаси ҳам ташкил этилди.
Беш кунлик лаборатория блогерлар, медиа ва контент яратувчилар учун мўлжалланган бўлиб, унда иштирокчилар менторлар билан ишлайди ҳамда кўргазма асосида интервью, репортаж, фото ва видео материаллар тайёрлайди.
“CTRL+ART” янги авлод санъатининг импульси, ижодий изланиш ва эркин тажриба майдони сифатида тақдим этилмоқда.
Кўргазма 2026 йил 25 июлга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Ёш рассомлар кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёш рассомлар кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0