https://sputniknews.uz/20260702/mifi-atom-energetika-xavfsizlik-mutaxassislar-tayyorlash-58769761.html
ММФИ Тошкент филиали атом энергетикаси хавфсизлиги бўйича мутахассислар тайёрлайди
ММФИ Тошкент филиали атом энергетикаси хавфсизлиги бўйича мутахассислар тайёрлайди
Sputnik Ўзбекистон
ММФИ Тошкент филиалида ФВВ Академияси кафедраси очилиб, атом энергетикаси объектлари хавфсизлиги, радиация мониторинги ва техноген фавқулодда вазиятлар бўйича дуал таълим йўлга қўйилади.
2026-07-02T15:18+0500
2026-07-02T15:18+0500
2026-07-02T15:18+0500
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
ўзбекистон
атом энергетикаси
"москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
таълим
отм
ўзбекистон фанлар академияси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58768864_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a231d80748800514d50dae52b6768ee.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиали атом энергетикаси объектлари хавфсизлигини таъминлаш учун мутахассислар тайёрлашда иштирок этади. Бу ҳақда филиал матбуот хизмати хабар берди.Бу борада ФВВ Академияси, “Ўзатом” агентлиги, Фанлар академияси Ядро физикаси институти ва ММФИ Тошкент филиали ўртасида келишувларга эришилди.Филиалга ФВВ вазири ўринбосари Нуриддин Қодиров ва ФВВ Академияси бошлиғи Музаффаржон Мамасиддиқов ташриф буюрди. Улар университетнинг лаборатория базаси, ўқув-илмий инфратузилмаси ва таълим жараёнида юқори технологияли ускуналардан фойдаланиш амалиёти билан танишди.Учрашувда фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.Режага кўра, назарий тайёргарлик ва лаборатория машғулотлари ММФИ Тошкент филиали базасида ўтказилади. Амалий машғулотлар эса Ядро физикаси институтининг ядровий объектларида, жумладан, ВВР-СМ тадқиқот реактори ва бошқа илмий қурилмаларда ташкил этилади.Учрашувнинг муҳим натижаси сифатида ММФИ Тошкент филиалида ФВВ Академияси кафедрасини очиш бўйича келишувга эришилди. Томонлар атом энергиясидан фойдаланиш объектлари хавфсизлигини таъминлайдиган янги авлод мутахассисларини тайёрлашда ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260701/mifi-tashkent-magistratura-58731335.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58768864_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7117f845b3abe77c6ca440b6cc1d1e4f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), ўзбекистон, атом энергетикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу), таълим, отм, ўзбекистон фанлар академияси , жамият
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), ўзбекистон, атом энергетикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу), таълим, отм, ўзбекистон фанлар академияси , жамият
ММФИ Тошкент филиали атом энергетикаси хавфсизлиги бўйича мутахассислар тайёрлайди
Филиал базасида ФВВ Академияси кафедраси очилиб, атом энергетикаси объектлари хавфсизлиги бўйича дуал таълим йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
"Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиали атом энергетикаси объектлари хавфсизлигини таъминлаш учун мутахассислар тайёрлашда иштирок этади. Бу ҳақда филиал матбуот хизмати хабар берди
.
Бу борада ФВВ Академияси, “Ўзатом” агентлиги, Фанлар академияси Ядро физикаси институти ва ММФИ Тошкент филиали ўртасида келишувларга эришилди.
Филиалга ФВВ вазири ўринбосари Нуриддин Қодиров ва ФВВ Академияси бошлиғи Музаффаржон Мамасиддиқов ташриф буюрди. Улар университетнинг лаборатория базаси, ўқув-илмий инфратузилмаси ва таълим жараёнида юқори технологияли ускуналардан фойдаланиш амалиёти билан танишди.
Учрашувда фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, атом энергетикаси объектлари хавфсизлиги, техноген фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва радиация мониторинги бўйича дуал таълим тизимини ташкил этишга эътибор қаратилди.
Режага кўра, назарий тайёргарлик ва лаборатория машғулотлари ММФИ Тошкент филиали базасида ўтказилади. Амалий машғулотлар эса Ядро физикаси институтининг ядровий объектларида, жумладан, ВВР-СМ тадқиқот реактори ва бошқа илмий қурилмаларда ташкил этилади.
Учрашувнинг муҳим натижаси сифатида ММФИ Тошкент филиалида ФВВ Академияси кафедрасини очиш бўйича келишувга эришилди. Томонлар атом энергиясидан фойдаланиш объектлари хавфсизлигини таъминлайдиган янги авлод мутахассисларини тайёрлашда ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.