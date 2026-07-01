https://sputniknews.uz/20260701/mifi-tashkent-magistratura-58731335.html
"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда
"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
МИФИнинг Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда. Абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади.
2026-07-01T14:16+0500
2026-07-01T14:16+0500
2026-07-01T14:16+0500
таълим
олий таълим муассасалари
отм
ўзбекистон
ядро физикаси
"москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659194_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_afce9e326839e6a539317a01efe9a69a.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университетининг ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” йўналиши бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда.Тошкент филиали қабул бўлими маълумотларига кўра, магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади. Суҳбатлар 2026 йил 7–14 июль кунлари ўтказилиши белгиланган."ММФИ" МТЯУ қабул комиссияси сайтида 2026 йилги магистратура қабули йўналишлари орасида — “Ядро физикаси ва технологиялари” ҳам кўрсатилган.Ҳозирда "ММФИ"нинг Тошкент филиалида бакалавриат босқичида “Ядро энергетикаси ва иссиқлик физикаси”, “Ядро физикаси ва технологиялари”, “Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси” ҳамда “Электр энергетикаси ва электр техникаси” йўналишлари бўйича кадрлар тайёрланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-atom-energetika-maktab-54263849.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659194_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f143b5b45d154a6749fa748acd8fbe2a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, олий таълим муассасалари, отм, ўзбекистон, ядро физикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
таълим, олий таълим муассасалари, отм, ўзбекистон, ядро физикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда
Магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
"Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университетининг ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” йўналиши бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда
.
Тошкент филиали қабул бўлими маълумотларига кўра, магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади. Суҳбатлар 2026 йил 7–14 июль кунлари ўтказилиши белгиланган.
"ММФИ" МТЯУ қабул комиссияси сайтида 2026 йилги магистратура қабули йўналишлари орасида — “Ядро физикаси ва технологиялари” ҳам кўрсатилган.
Ҳозирда "ММФИ"нинг Тошкент филиалида бакалавриат босқичида “Ядро энергетикаси ва иссиқлик физикаси”, “Ядро физикаси ва технологиялари”, “Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси” ҳамда “Электр энергетикаси ва электр техникаси” йўналишлари бўйича кадрлар тайёрланмоқда.