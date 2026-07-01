Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260701/mifi-tashkent-magistratura-58731335.html
"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда
"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
МИФИнинг Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда. Абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади.
2026-07-01T14:16+0500
2026-07-01T14:16+0500
таълим
олий таълим муассасалари
отм
ўзбекистон
ядро физикаси
"москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659194_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_afce9e326839e6a539317a01efe9a69a.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университетининг ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” йўналиши бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда.Тошкент филиали қабул бўлими маълумотларига кўра, магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади. Суҳбатлар 2026 йил 7–14 июль кунлари ўтказилиши белгиланган."ММФИ" МТЯУ қабул комиссияси сайтида 2026 йилги магистратура қабули йўналишлари орасида — “Ядро физикаси ва технологиялари” ҳам кўрсатилган.Ҳозирда "ММФИ"нинг Тошкент филиалида бакалавриат босқичида “Ядро энергетикаси ва иссиқлик физикаси”, “Ядро физикаси ва технологиялари”, “Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси” ҳамда “Электр энергетикаси ва электр техникаси” йўналишлари бўйича кадрлар тайёрланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-atom-energetika-maktab-54263849.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659194_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f143b5b45d154a6749fa748acd8fbe2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таълим, олий таълим муассасалари, отм, ўзбекистон, ядро физикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)
таълим, олий таълим муассасалари, отм, ўзбекистон, ядро физикаси, "москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ммфи" мтяу)

"ММФИ"нинг Тошкент филиалида ядро физикаси бўйича магистратура очилмоқда

14:16 01.07.2026
© Sputnik / Дильшода РахматоваНИЯУ МИФИ в Ташкенте
НИЯУ МИФИ в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Oбуна бўлиш
Магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университетининг ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиалида 2026/2027 ўқув йилидан “Ядро физикаси ва технологиялари” йўналиши бўйича магистратура йўлга қўйилмоқда.
Тошкент филиали қабул бўлими маълумотларига кўра, магистратура дастурига ўқишга кириш учун абитуриентлар мутахассислик бўйича суҳбатдан ўтади. Суҳбатлар 2026 йил 7–14 июль кунлари ўтказилиши белгиланган.
"ММФИ" МТЯУ қабул комиссияси сайтида 2026 йилги магистратура қабули йўналишлари орасида — “Ядро физикаси ва технологиялари” ҳам кўрсатилган.
Ҳозирда "ММФИ"нинг Тошкент филиалида бакалавриат босқичида “Ядро энергетикаси ва иссиқлик физикаси”, “Ядро физикаси ва технологиялари”, “Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлик техникаси” ҳамда “Электр энергетикаси ва электр техникаси” йўналишлари бўйича кадрлар тайёрланмоқда.
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.12.2025
Ўзбекистонда Росатом билан ҳамкорликда атом энергетикаси илғор муҳандислик мактаби очилди
18 Декабр 2025, 13:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0