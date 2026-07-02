https://sputniknews.uz/20260702/england-belgium-usa-jch-58745057.html
Англия, Бельгия ва АҚШ ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди
Англия, Бельгия ва АҚШ ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди
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ЖЧ-2026 1/16 финалида Англия Конго ДРни, Бельгия Сенегални, АҚШ эса Босния ва Герцеговинани мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.
2026-07-02T07:30+0500
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ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида яна учта 1/8 финал иштирокчиси номи маълум бўлди. Англия Конго ДРни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, Бельгия Сенегал устидан драматик ғалаба қозонди, АҚШ эса Босния ва Герцеговинани мусобақадан чиқариб юборди.Англия — Конго ДР учрашуви кутилганидан анча мураккаб кечди. Африка вакиллари фаворитга жиддий қаршилик кўрсатди, аммо якунда инглизлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди. Англия сафида Ҳарри Кейн дубль қайд этиб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.Куннинг энг драматик баҳси Бельгия — Сенегал учрашувида кузатилди. Сенегал 86-дақиқагача 2:0 ҳисобида олдинда бораётганди ва кейинги босқичга жуда яқин эди. Бироқ Бельгия ўйин охирида икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳсни қўшимча вақтга олиб ўтди.Қўшимча вақтда Юри Тилеманс пенальтидан гол уриб, Бельгияга 3:2 ҳисобида ғалаба келтирди. Сенегал эса катта устунликни сақлаб қола олмай, ЖЧ-2026 билан хайрлашди.АҚШ ҳам 1/8 финалга йўл олди. Мезбонлардан бири Босния ва Герцеговинани 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи голни биринчи бўлим охирида Фоларин Балогун урди. Иккинчи бўлимда у қизил карточка олганига қарамай, АҚШ устунликни сақлаб қолди.ЖЧ-2026 плей-оффида навбатдаги жуфтликлардан яна иккитаси шаклланди: Мексика — Англия ва АҚШ — Бельгия. Конго ДР, Сенегал ҳамда Босния ва Герцеговина эса мусобақадаги иштирокини якунлади.
https://sputniknews.uz/20260701/jch-france-sweden-norvay-brazil-58722044.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, конго
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, конго
Англия, Бельгия ва АҚШ ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди
07:30 02.07.2026 (янгиланди: 07:35 02.07.2026)
Англия Конго ДРни 2:1, Бельгия Сенегални 3:2, АҚШ эса Босния ва Герцеговинани 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида яна учта 1/8 финал иштирокчиси номи маълум бўлди. Англия Конго ДРни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, Бельгия Сенегал устидан драматик ғалаба қозонди, АҚШ эса Босния ва Герцеговинани мусобақадан чиқариб юборди.
Англия — Конго ДР учрашуви кутилганидан анча мураккаб кечди. Африка вакиллари фаворитга жиддий қаршилик кўрсатди, аммо якунда инглизлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди. Англия сафида Ҳарри Кейн дубль қайд этиб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.
Шу тариқа Англия 1/8 финалда Мексикага қарши майдонга тушади. Мексика аввалроқ Эквадорни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
Куннинг энг драматик баҳси Бельгия — Сенегал учрашувида кузатилди. Сенегал 86-дақиқагача 2:0 ҳисобида олдинда бораётганди ва кейинги босқичга жуда яқин эди. Бироқ Бельгия ўйин охирида икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳсни қўшимча вақтга олиб ўтди.
Қўшимча вақтда Юри Тилеманс пенальтидан гол уриб, Бельгияга 3:2 ҳисобида ғалаба келтирди. Сенегал эса катта устунликни сақлаб қола олмай, ЖЧ-2026 билан хайрлашди.
АҚШ ҳам 1/8 финалга йўл олди. Мезбонлардан бири Босния ва Герцеговинани 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи голни биринчи бўлим охирида Фоларин Балогун урди. Иккинчи бўлимда у қизил карточка олганига қарамай, АҚШ устунликни сақлаб қолди.
82-дақиқада Малик Тиллман жарима зарбасидан гол уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди. Шу тариқа АҚШ кейинги босқичда Бельгияга қарши майдонга тушади.
ЖЧ-2026 плей-оффида навбатдаги жуфтликлардан яна иккитаси шаклланди: Мексика — Англия ва АҚШ — Бельгия. Конго ДР, Сенегал ҳамда Босния ва Герцеговина эса мусобақадаги иштирокини якунлади.