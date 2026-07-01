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ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди
ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 1/16 финалида Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1, Франция эса Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.
2026-07-01T07:10+0500
2026-07-01T10:06+0500
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ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Франция Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.Кот-д’Ивуар — Норвегия учрашуви кутилганидек кескин кечди. Норвегия биринчи бўлимда Антонио Нуса голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда африкаликлар фаоллашди ва 74-дақиқада Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди.Бироқ учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди. Норвегия ҳужумчиси ўйин охирида ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.Яна бир учрашувда Мексика Эквадорни 2:0 ҳисобида енгиб, плей-оффда юришини давом эттирди. Энди жамоа кейинги босқичда Англия — Конго ДР ўйини ғолиби билан куч синашади.Куннинг иккинчи баҳсида Франция Швецияга имконият қолдирмади. Килиан Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Брэдли Барколя фарқни икки тўпга етказди, сўнг Мбаппе яна бир бор шведлар дарвозасини ишғол қилди — 3:0.Франция ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди. Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказди ва жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари бўйича Лионель Мессининг натижасига яқинлашди.Энди Франция 1/8 финалда Парагвай билан тўқнаш келади. Парагвай аввалроқ Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.Шу тариқа ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Бразилия — Норвегия ва Парагвай — Франция жуфтликлари шаклланди.
https://sputniknews.uz/20260630/jch-2026-brazil-germany-58681818.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, франция, норвегия, швеция, бразилия
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, франция, норвегия, швеция, бразилия

ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди

07:10 01.07.2026 (янгиланди: 10:06 01.07.2026)
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Oбуна бўлиш
Франция Швецияни 3:0, Мексика эса Эквадорни 2:0 ҳисобида енгди. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, Бразилияга рақиб бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Франция Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
Кот-д’Ивуар — Норвегия учрашуви кутилганидек кескин кечди. Норвегия биринчи бўлимда Антонио Нуса голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда африкаликлар фаоллашди ва 74-дақиқада Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди.
Бироқ учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди. Норвегия ҳужумчиси ўйин охирида ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.
Яна бир учрашувда Мексика Эквадорни 2:0 ҳисобида енгиб, плей-оффда юришини давом эттирди. Энди жамоа кейинги босқичда Англия — Конго ДР ўйини ғолиби билан куч синашади.
© REUTERS / Hannah McKayЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
Чемпионат мира по футболу 2026
© REUTERS / Hannah McKay
Шу тариқа Норвегия жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор плей-офф ўйинида ғалаба қозонди. Энди скандинавияликлар кейинги босқичда Бразилияга қарши майдонга тушади.
Куннинг иккинчи баҳсида Франция Швецияга имконият қолдирмади. Килиан Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Брэдли Барколя фарқни икки тўпга етказди, сўнг Мбаппе яна бир бор шведлар дарвозасини ишғол қилди — 3:0.
Франция ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди. Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказди ва жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари бўйича Лионель Мессининг натижасига яқинлашди.
Энди Франция 1/8 финалда Парагвай билан тўқнаш келади. Парагвай аввалроқ Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.
Шу тариқа ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Бразилия — Норвегия ва Парагвай — Франция жуфтликлари шаклланди.
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
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