https://sputniknews.uz/20260701/jch-france-sweden-norvay-brazil-58722044.html
ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди
ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди
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ЖЧ-2026 1/16 финалида Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1, Франция эса Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.
2026-07-01T07:10+0500
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ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Франция Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.Кот-д’Ивуар — Норвегия учрашуви кутилганидек кескин кечди. Норвегия биринчи бўлимда Антонио Нуса голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда африкаликлар фаоллашди ва 74-дақиқада Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди.Бироқ учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди. Норвегия ҳужумчиси ўйин охирида ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.Яна бир учрашувда Мексика Эквадорни 2:0 ҳисобида енгиб, плей-оффда юришини давом эттирди. Энди жамоа кейинги босқичда Англия — Конго ДР ўйини ғолиби билан куч синашади.Куннинг иккинчи баҳсида Франция Швецияга имконият қолдирмади. Килиан Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Брэдли Барколя фарқни икки тўпга етказди, сўнг Мбаппе яна бир бор шведлар дарвозасини ишғол қилди — 3:0.Франция ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди. Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказди ва жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари бўйича Лионель Мессининг натижасига яқинлашди.Энди Франция 1/8 финалда Парагвай билан тўқнаш келади. Парагвай аввалроқ Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.Шу тариқа ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Бразилия — Норвегия ва Парагвай — Франция жуфтликлари шаклланди.
https://sputniknews.uz/20260630/jch-2026-brazil-germany-58681818.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, франция, норвегия, швеция, бразилия
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, франция, норвегия, швеция, бразилия
ЖЧ-2026: Франция ва Мексика ишончли ғалаба қозонди, Норвегия Бразилияга рақиб бўлди
07:10 01.07.2026 (янгиланди: 10:06 01.07.2026)
Франция Швецияни 3:0, Мексика эса Эквадорни 2:0 ҳисобида енгди. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, Бразилияга рақиб бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Норвегия Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Франция Швеция устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
Кот-д’Ивуар — Норвегия учрашуви кутилганидек кескин кечди. Норвегия биринчи бўлимда Антонио Нуса голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда африкаликлар фаоллашди ва 74-дақиқада Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди.
Бироқ учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди. Норвегия ҳужумчиси ўйин охирида ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.
Яна бир учрашувда Мексика Эквадорни 2:0 ҳисобида енгиб, плей-оффда юришини давом эттирди. Энди жамоа кейинги босқичда Англия — Конго ДР ўйини ғолиби билан куч синашади.
Шу тариқа Норвегия жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор плей-офф ўйинида ғалаба қозонди. Энди скандинавияликлар кейинги босқичда Бразилияга қарши майдонга тушади.
Куннинг иккинчи баҳсида Франция Швецияга имконият қолдирмади. Килиан Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Брэдли Барколя фарқни икки тўпга етказди, сўнг Мбаппе яна бир бор шведлар дарвозасини ишғол қилди — 3:0.
Франция ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди. Мбаппе турнирдаги голлари сонини олтитага етказди ва жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари бўйича Лионель Мессининг натижасига яқинлашди.
Энди Франция 1/8 финалда Парагвай билан тўқнаш келади. Парагвай аввалроқ Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиққан эди.
Шу тариқа ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Бразилия — Норвегия ва Парагвай — Франция жуфтликлари шаклланди.