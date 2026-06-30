https://sputniknews.uz/20260630/jch-2026-brazil-germany-58681818.html
ЖЧ-2026: Бразилия 95-дақиқада ғалаба қозонди, Германия пенальтида ютқазди
ЖЧ-2026: Бразилия 95-дақиқада ғалаба қозонди, Германия пенальтида ютқазди
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия Японияни сўнгги дақиқада урилган гол эвазига мағлуб этди. Германия эса Парагвайга пенальтилар сериясида ютқазди.
2026-06-30T06:56+0500
2026-06-30T06:56+0500
2026-06-30T07:00+0500
футбол бўйича жч-2026
спорт
футбол
бразилия
панама
германия
марокаш
нидерландия
япония
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58681649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f68dd43ef30fa73d6590909333e933.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Бразилия Японияни қийинчилик билан мағлуб этган бўлса, Германия Парагвайга пенальтилар сериясида ютқазиб, мусобақадаги иштирокини якунлади.Бразилия — Япония учрашуви кутилганидан анча кескин кечди. Японлар 29-дақиқада Кайшу Санонинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқиб олди. Биринчи бўлимда Бразилия ҳужумда жиддий қийинчиликларга дуч келди ва рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади.Иккинчи бўлимда вазият ўзгарди. 56-дақиқада Каземиро бош билан гол уриб, ҳисобни тенглаштирди. Учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Габриэл Мартинелли Бразилияни қутқариб қолди. У 95-дақиқада ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.Бразилия кейинги босқичда Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Япония эса яна бир бор жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида тўхтаб қолди.Бироқ пенальтилар сериясида немислар ишончли ҳаракат қила олмади. Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди. Германия эса навбатдаги йирик мусобақада ҳам омадсиз иштирокини давом эттирди.Шу тариқа 1/16 финал босқичида Бразилия ва Парагвай кейинги даврага йўл олди. Аввалроқ Канада ҳам ЖАРни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиққан эди.Айни вақтда Нидерландия — Марокаш учрашуви ҳам давом этмоқда. 1/16 финал доирасида ўтаётган баҳснинг биринчи бўлими 0:0 ҳисобида якунланди. Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Канадага қарши майдонга тушади.
https://sputniknews.uz/20260629/canada-rsa-maglub-etish-58654059.html
бразилия
панама
марокаш
нидерландия
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58681649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da64ee966feff5444b89eaebf77b47f8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол бўйича жч-2026, спорт, футбол, бразилия, панама, германия, марокаш, нидерландия, япония
футбол бўйича жч-2026, спорт, футбол, бразилия, панама, германия, марокаш, нидерландия, япония
ЖЧ-2026: Бразилия 95-дақиқада ғалаба қозонди, Германия пенальтида ютқазди
06:56 30.06.2026 (янгиланди: 07:00 30.06.2026)
Бразилия ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, Германия эса Парагвайга пенальтилар сериясида ютқазиб, мусобақани тарк этди.
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. ЖЧ-2026 1/16 финалида яна икки жамоа кейинги босқичга йўл олди. Бразилия Японияни қийинчилик билан мағлуб этган бўлса, Германия Парагвайга пенальтилар сериясида ютқазиб, мусобақадаги иштирокини якунлади.
Бразилия — Япония учрашуви кутилганидан анча кескин кечди. Японлар 29-дақиқада Кайшу Санонинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқиб олди. Биринчи бўлимда Бразилия ҳужумда жиддий қийинчиликларга дуч келди ва рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади.
Иккинчи бўлимда вазият ўзгарди. 56-дақиқада Каземиро бош билан гол уриб, ҳисобни тенглаштирди. Учрашув қўшимча бўлимларга ўтиб кетиши кутилаётган бир пайтда Габриэл Мартинелли Бразилияни қутқариб қолди. У 95-дақиқада ғалаба голини уриб, жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди — 2:1.
Бразилия кейинги босқичда Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Япония эса яна бир бор жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида тўхтаб қолди.
Куннинг энг катта сенсацияси Германия — Парагвай учрашувида қайд этилди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди. Парагвай биринчи бўлимда ҳисобни очди, иккинчи бўлимда Кай Ҳаверц Германияни мағлубиятдан қутқариб қолди.
Бироқ пенальтилар сериясида немислар ишончли ҳаракат қила олмади. Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига чиқди. Германия эса навбатдаги йирик мусобақада ҳам омадсиз иштирокини давом эттирди.
Шу тариқа 1/16 финал босқичида Бразилия ва Парагвай кейинги даврага йўл олди. Аввалроқ Канада ҳам ЖАРни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиққан эди.
Айни вақтда Нидерландия — Марокаш учрашуви ҳам давом этмоқда. 1/16 финал доирасида ўтаётган баҳснинг биринчи бўлими 0:0 ҳисобида якунланди. Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Канадага қарши майдонга тушади.