https://sputniknews.uz/20260629/canada-rsa-maglub-etish-58654059.html
Сўнгги дақиқалардаги гол: Канада ЖАРни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди
Сўнгги дақиқалардаги гол: Канада ЖАРни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди
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Канада ЖЧ-2026 1/16 финалида Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.
2026-06-29T07:06+0500
2026-06-29T07:06+0500
2026-06-29T07:06+0500
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жанубий африка республикаси (жар)
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ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. ЖЧ-2026да плей-офф босқичи старт олди. 1/16 финалнинг илк ўйинида Канада Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.Учрашув тақдирини асосий вақтга қўшиб берилган дақиқаларда урилган ягона гол ҳал қилди. 90+2-дақиқада Стивен Эуштакиу ЖАР дарвозасини ишғол қилиб, Канадага ғалаба келтирди.ЖАР эса мусобақадаги иштирокини якунлади. Жамоа гуруҳ босқичидан чиқишга муваффақ бўлган бўлса-да, плей-оффнинг биринчи босқичида тўхтаб қолди.ЖЧ-2026нинг 1/16 финал босқичи 3 июлга қадар давом этади. Кейинги ўйинларда Бразилия — Япония, Германия — Парагвай ва Нидерландия — Марокаш жуфтликлари майдонга тушади.
https://sputniknews.uz/20260628/uzbekistan-kongo-maglub-jch-58643891.html
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спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, жанубий африка республикаси (жар)
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, жанубий африка республикаси (жар)
Сўнгги дақиқалардаги гол: Канада ЖАРни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди
Канада ЖАРни сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига мағлуб этди ва ЖЧ-2026да 1/8 финалга чиққан илк терма жамоага айланди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. ЖЧ-2026да плей-офф босқичи старт олди. 1/16 финалнинг илк ўйинида Канада Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.
Учрашув тақдирини асосий вақтга қўшиб берилган дақиқаларда урилган ягона гол ҳал қилди. 90+2-дақиқада Стивен Эуштакиу ЖАР дарвозасини ишғол қилиб, Канадага ғалаба келтирди.
Шу тариқа Канада мундиалда 1/8 финалга чиққан илк жамоага айланди. Канадаликлар кейинги босқичда Нидерландия — Марокаш жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Бу баҳс 4 июль куни Хьюстонда бўлиб ўтади.
ЖАР эса мусобақадаги иштирокини якунлади. Жамоа гуруҳ босқичидан чиқишга муваффақ бўлган бўлса-да, плей-оффнинг биринчи босқичида тўхтаб қолди.
ЖЧ-2026нинг 1/16 финал босқичи 3 июлга қадар давом этади. Кейинги ўйинларда Бразилия — Япония, Германия — Парагвай ва Нидерландия — Марокаш жуфтликлари майдонга тушади.