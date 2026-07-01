https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-yovvoyi-hayvonlar-ov-taqiq-58730274.html
Ўзбекистонда камёб ёввойи ҳайвонларни овлаш вақтинча тақиқланади
Ўзбекистонда камёб ёввойи ҳайвонларни овлаш вақтинча тақиқланади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 августдан Ўзбекистонда камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлашга чеклов киритилади. Шунингдек, дарё ва сойларга ҳар йили камида 15 тонна балиқ чавоқлари қўйилади.
2026-07-01T12:42+0500
2026-07-01T12:42+0500
2026-07-01T12:42+0500
жамият
ҳайвонлар
ҳайвонот олами
балиқ
ўзбекистон
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46760323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ed22baa9419a971ff79a9ecd94c3835.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Ўзбекистонда камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлаш 2026 йил 1 августдан 2028 йил 1 январга қадар тақиқланади. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, тақиқ ҳужжат иловасида белгиланган камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвон турларига нисбатан амал қилади.Шу билан бирга, чеклов фермалар, питомниклар, инкубаторлар, балиқчилик питомниклари ва ҳовуз хўжаликларида сақланаётган ёки етиштирилаётган ёввойи ҳайвонларни овлашга татбиқ этилмайди. Шунингдек, илмий ва тиббий мақсадларда фойдаланиш учун ов қилиш ҳолатлари ҳам бундан мустасно.Қарорда сув ҳавзаларини балиқ чавоқлари билан бойитиш чоралари ҳам белгиланган. 2026 йил 1 августдан 2030 йил 1 январга қадар республика марказий шаҳарларидан оқиб ўтувчи дарё ва сойларга ҳар йили камида 15 тонна балиқ чавоқлари қўйилади.Балиқ чавоқлари турлари Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳамда Фанлар академияси томонидан тузиладиган рўйхат асосида белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260119/uzbekistan-qizil-kitob-chiqarilish-qoshilish-54997708.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46760323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72cc4b6eb2456da929b4e0c6ebd6f08f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ҳайвонлар, ҳайвонот олами, балиқ, ўзбекистон, янги қонун
жамият, ҳайвонлар, ҳайвонот олами, балиқ, ўзбекистон, янги қонун
Ўзбекистонда камёб ёввойи ҳайвонларни овлаш вақтинча тақиқланади
Чеклов фермалар, балиқчилик питомниклари ва ҳовуз хўжаликларида сақланаётган ёки етиштирилаётган ёввойи ҳайвонларни овлашга татбиқ этилмайди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлаш 2026 йил 1 августдан 2028 йил 1 январга қадар тақиқланади. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди
.
Қарорга кўра, тақиқ ҳужжат иловасида белгиланган камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвон турларига нисбатан амал қилади.
Шу билан бирга, чеклов фермалар, питомниклар, инкубаторлар, балиқчилик питомниклари ва ҳовуз хўжаликларида сақланаётган ёки етиштирилаётган ёввойи ҳайвонларни овлашга татбиқ этилмайди. Шунингдек, илмий ва тиббий мақсадларда фойдаланиш учун ов қилиш ҳолатлари ҳам бундан мустасно.
Ёввойи ҳайвонларни тутиш бўйича квоталарни шакллантириш ва тақсимлашда ов қилиш тақиқланган турларга квота ажратилишига йўл қўйилмайди.
Қарорда сув ҳавзаларини балиқ чавоқлари билан бойитиш чоралари ҳам белгиланган. 2026 йил 1 августдан 2030 йил 1 январга қадар республика марказий шаҳарларидан оқиб ўтувчи дарё ва сойларга ҳар йили камида 15 тонна балиқ чавоқлари қўйилади.
Балиқ чавоқлари турлари Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳамда Фанлар академияси томонидан тузиладиган рўйхат асосида белгиланади.