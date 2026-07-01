Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-hudud-logistika-ixtisoslashtirilish-58737332.html
Ўзбекистонда олти ҳудуд транспорт-логистика соҳасига ихтисослаштирилиши мумкин
Ўзбекистонда олти ҳудуд транспорт-логистика соҳасига ихтисослаштирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ҳудудларда логистика марказлари ташкил этмоқчи бўлган тадбиркорларга ҳар бир ҳудудда 50 гектардан, жами 300 гектар ер майдони таклиф этилади. 01.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-01T16:57+0500
2026-07-01T17:14+0500
темир йўл
шавкат мирзиёев
жамият
ўзбекистон
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/09/19609873_0:6:2866:1618_1920x0_80_0_0_a127c839f62eb7bc486ff4aff2412673.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президентга тақдим қилинган таклифларда Хонобод ва Ангрен шаҳарлари, Янгийўл, Оҳангарон, Олот ва Термиз туманларини транспорт-логистика соҳасига ихтисослаштириш масаласи кўриб чиқилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таклифларга кўра, Хонобод шаҳри “Хитой йўли дарвозаси” сифатида Хитой – Марказий Осиё – Каспий – Кавказ – Европа, Хитой – Марказий Осиё – Трансафғон ҳамда Хитой – Марказий Осиё – Эрон транзит йўлакларига хизмат қилади.Олот тумани “Ўрта йўлак дарвозаси”, Термиз тумани эса “Трансафғон йўлаги дарвозаси” сифатида ихтисослаштирилади. Бу йўналишлар орқали Хитой, Марказий Осиё, Эрон, Кавказ, Европа ва Покистон бозорларига чиқиш имкониятлари кенгайиши кутилмоқда.Ушбу ҳудудларда логистика марказлари ташкил этмоқчи бўлган тадбиркорларга ҳар бир ҳудудда 50 гектардан, жами 300 гектар ер майдони таклиф этилади. Бу мақсадлар учун ҳар йили 200 млн долларлик имтиёзли ва кам фоизли кредит линияларини йўналтириш назарда тутилмоқда.Тақдимотда бир қатор инфратузилма лойиҳалари ҳам кўриб чиқилди. Жумладан:— “Халқобод” чегара пункти фаолиятини тиклаш ва божхона терминали ташкил этиш;— Қибрай ва Термиз туманларида божхона терминали ҳамда автотураргоҳлар қуриш;— Хонобод шаҳрида халқаро темир йўл чегара ўтказиш пунктини барпо этиш;— Янгийўл туманидаги темир йўл станциясини кенгайтириш;— Оҳангарон туманида “А” тоифадаги йирик логистика марказини қуриш таклиф қилинди.Шунингдек, логистика марказларида терминал ва омборларни бошқариш тизимларини жорий этиш, уларни “E-logistika” платформасига интеграция қилиш, юк автотранспортларини онлайн кузатиш ва электрон ҳисобга олиш тизимини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда.Соҳада хусусий инвестицияларни кўпайтириш учун логистика марказларига замонавий ускуналар, омборхона ва юк ортиш-тушириш техникалари, агрегат ва эҳтиёт қисмларни олиб киришда божхона божи ҳамда мажбурий сертификатлаш талабларини енгиллаштириш таклиф қилинди.Тақдимот якунида мутасаддиларга тегишли топшириқлар берилди
https://sputniknews.uz/20260701/eaeu-yagona-bojxona-tranzit-tizim-58729483.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/09/19609873_763:147:2731:1623_1920x0_80_0_0_2317a8f07d7a1714cb7ea90138f43e39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
темир йўл, шавкат мирзиёев, жамият, ўзбекистон, транспорт
темир йўл, шавкат мирзиёев, жамият, ўзбекистон, транспорт

Ўзбекистонда олти ҳудуд транспорт-логистика соҳасига ихтисослаштирилиши мумкин

16:57 01.07.2026 (янгиланди: 17:14 01.07.2026)
© Sputnik / Рамиз БахтияровСитуация в Термезе и на границе с Афганистаном
Ситуация в Термезе и на границе с Афганистаном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ҳудудларда логистика марказлари ташкил этмоқчи бўлган тадбиркорларга ҳар бир ҳудудда 50 гектардан, жами 300 гектар ер майдони таклиф этилади.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президентга тақдим қилинган таклифларда Хонобод ва Ангрен шаҳарлари, Янгийўл, Оҳангарон, Олот ва Термиз туманларини транспорт-логистика соҳасига ихтисослаштириш масаласи кўриб чиқилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Таклифларга кўра, Хонобод шаҳри “Хитой йўли дарвозаси” сифатида Хитой – Марказий Осиё – Каспий – Кавказ – Европа, Хитой – Марказий Осиё – Трансафғон ҳамда Хитой – Марказий Осиё – Эрон транзит йўлакларига хизмат қилади.
Ангрен шаҳри, Янгийўл ва Оҳангарон туманлари транзит ва ташқи савдо юкларини оралиқ тақсимлаш марказлари сифатида ривожлантирилиши мумкин.
Олот тумани “Ўрта йўлак дарвозаси”, Термиз тумани эса “Трансафғон йўлаги дарвозаси” сифатида ихтисослаштирилади. Бу йўналишлар орқали Хитой, Марказий Осиё, Эрон, Кавказ, Европа ва Покистон бозорларига чиқиш имкониятлари кенгайиши кутилмоқда.
Ушбу ҳудудларда логистика марказлари ташкил этмоқчи бўлган тадбиркорларга ҳар бир ҳудудда 50 гектардан, жами 300 гектар ер майдони таклиф этилади. Бу мақсадлар учун ҳар йили 200 млн долларлик имтиёзли ва кам фоизли кредит линияларини йўналтириш назарда тутилмоқда.
Логистика марказлари учун ташқи инфратузилма бюджет ҳисобидан барпо этилиши режалаштирилган.
Тақдимотда бир қатор инфратузилма лойиҳалари ҳам кўриб чиқилди. Жумладан:
— “Халқобод” чегара пункти фаолиятини тиклаш ва божхона терминали ташкил этиш;
— Қибрай ва Термиз туманларида божхона терминали ҳамда автотураргоҳлар қуриш;
— Хонобод шаҳрида халқаро темир йўл чегара ўтказиш пунктини барпо этиш;
— Янгийўл туманидаги темир йўл станциясини кенгайтириш;
— Оҳангарон туманида “А” тоифадаги йирик логистика марказини қуриш таклиф қилинди.
Шунингдек, логистика марказларида терминал ва омборларни бошқариш тизимларини жорий этиш, уларни “E-logistika” платформасига интеграция қилиш, юк автотранспортларини онлайн кузатиш ва электрон ҳисобга олиш тизимини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда.
Чегара ўтказиш пунктларида “ягона тўхташ” тамойилини жорий этиш орқали юкларни расмийлаштириш жараёнини тезлаштириш зарурлиги қайд этилди.
Соҳада хусусий инвестицияларни кўпайтириш учун логистика марказларига замонавий ускуналар, омборхона ва юк ортиш-тушириш техникалари, агрегат ва эҳтиёт қисмларни олиб киришда божхона божи ҳамда мажбурий сертификатлаш талабларини енгиллаштириш таклиф қилинди.
Тақдимот якунида мутасаддиларга тегишли топшириқлар берилди
Зона таможенного контроля - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда янги транзит тизими ишга тушди: у Ўзбекистон ташувчиларига қандай фойда беради?
11:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0