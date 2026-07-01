Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-cis-mehnat-migratsiya-hamkorlik-58728472.html
Ўзбекистон ва МДҲ меҳнат мигрантлари масаласида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
Ўзбекистон ва МДҲ меҳнат мигрантлари масаласида ҳамкорликни кучайтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Минскда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев ва Ўзбекистон вазири ўринбосари Марат Жўраев бандлик, меҳнат бозори ва ташқи меҳнат миграцияси масалаларини муҳокама қилди.
2026-07-01T11:11+0500
2026-07-01T11:31+0500
мигрантлар
миграция
ҳамкорлик
жамият
камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58723183_0:483:1200:1158_1920x0_80_0_0_77f27bb085cc9be99ddd4896c4ac47e2.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазири ўринбосари Марат Жўраев 30 июнь куни Минскда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) бош котиби Сергей Лебедев билан учрашди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Ҳамдўстлик қароргоҳида бўлиб ўтган мулоқотда МДҲ давлатларининг ижтимоий-меҳнат соҳасидаги ҳамкорлиги, аҳоли бандлигини ошириш ва ишсизликка қарши курашиш масалалари кўриб чиқилди.Томонлар МДҲга аъзо давлатларнинг Меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича маслаҳат кенгаши фаолиятига алоҳида эътибор қаратди.Марат Жўраев, ўз навбатида, Ўзбекистонда меҳнат бозорини қўллаб-қувватлаш, бандликни таъминлаш ва ташқи меҳнат миграцияси соҳасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ҳақида маълумот берди.Маълумотларга кўра, ҳозир Россияда вақтинча меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари сони тахминан 1,3 млн нафарни ташкил этади.
https://sputniknews.uz/20260227/eoii-mehnat-migrantlari-55998031.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58723183_0:360:1200:1260_1920x0_80_0_0_64554a222b6409adca2b0ffbcf1529cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мигрантлар, миграция, ҳамкорлик, жамият, камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, мдҳ
мигрантлар, миграция, ҳамкорлик, жамият, камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, мдҳ

Ўзбекистон ва МДҲ меҳнат мигрантлари масаласида ҳамкорликни кучайтирмоқчи

11:11 01.07.2026 (янгиланди: 11:31 01.07.2026)
© Пресс-служба Исполкома СНГГенсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда
Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2026
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Oбуна бўлиш
Минскда Ўзбекистон ва МДҲ ўртасида бандлик, меҳнат бозори ва ташқи меҳнат миграцияси масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазири ўринбосари Марат Жўраев 30 июнь куни Минскда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) бош котиби Сергей Лебедев билан учрашди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Ҳамдўстлик қароргоҳида бўлиб ўтган мулоқотда МДҲ давлатларининг ижтимоий-меҳнат соҳасидаги ҳамкорлиги, аҳоли бандлигини ошириш ва ишсизликка қарши курашиш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар МДҲга аъзо давлатларнинг Меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича маслаҳат кенгаши фаолиятига алоҳида эътибор қаратди.
Сергей Лебедев ушбу йўналишда саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва умумий ёндашувларни ишлаб чиқиш муҳимлигини таъкидлади.
Марат Жўраев, ўз навбатида, Ўзбекистонда меҳнат бозорини қўллаб-қувватлаш, бандликни таъминлаш ва ташқи меҳнат миграцияси соҳасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ҳақида маълумот берди.
Маълумотларга кўра, ҳозир Россияда вақтинча меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари сони тахминан 1,3 млн нафарни ташкил этади.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда
27 Феврал, 17:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0