ЕОИИ меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда
ЕОИИ меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда
27.02.2026
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш чораларини кенгайтириш бўйича иш олиб борилмоқда.Sputnik Қирғизистон нашрининг ёзишича, Евроосиё иқтисодий комиссияси аъзо давлатлар ҳукуматлари учун тавсиялар тайёрлаган.Улар, жумладан, меҳнат мобиллигини қўллаш ва меҳнат бозори мослашувчанлигини кучайтиришга қаратилган.Меҳнат мобиллиги – бу одамларнинг иши, касби ёки ишга жойлашиш учун яшаш минтақасини ўзгартиришга қодирлиги ва тайёрлиги.
Иттифоққа аъзо мамлакатлар учун тегишли тавсиялар тайёрланди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.
