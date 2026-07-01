ҚФУнинг Жиззах филиалида бакалаврларга биринчи дипломлар топширилди
© SputnikВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Янги ўқув йилидан бошлаб олийгоҳда магистратура очилади, келгусида эса атом тиббиёти ва автомобиль кластери учун мутахассислар тайёрлаш режалаштирилган.
Қозон федерал университетининг (ҚФУ) Жиззахдаги филиалида бакалавр талабаларининг илк битирув маросими бўлиб ўтди. “Лингвистика”, “Журналистика”, “Ахборот тизимлари ва технологиялари”, “Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш”, “Геология”, “Иқтисодиёт” ва “Фармация” каби таълим йўналишларини тамомлаган 98 нафар йигит-қиз орзиқиб кутилган дипломларга эга бўлди.
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
Талабалар ва филиални ушбу байрам билан табриклаш учун бош олийгоҳдан вакиллар – ректор Ленар Сафин, таълим фаолияти бўйича проректор Екатерина Турилова, ҚФУ Университет клиникаси бош шифокори Ринат Шигабутдинов ҳамда Халқаро муносабатлар, тарих ва шарқшунослик институти директори вазифасини бажарувчи Айрат Каюмов ташриф буюрди.
Ленар Сафин журналистларга берган интервьюсида ҚФУ учун Жиззах филиалида илк дипломларнинг топширилиши муҳим сана эканини айтди.
© ПРесс-служба КФУРектор КФУ Ленар Сафин
Ректор КФУ Ленар Сафин
© ПРесс-служба КФУ
“Университетимиз – Россиядаги энг қадимий олийгоҳлардан бири. Илк филиалимизни айнан Жиззахда очганимиздан эса жуда мамнунмиз”, — деди у.
Сафин бугунги кунда Жиззах вилояти жадал ривожланаётганини, Фориш туманида биринчи АЭС қурилаётганини, йирик саноат ва автомобилсозлик кластерлари яратилаётганини таъкидлади.
“Биз, шубҳасиз, сизнинг гўзал вилоятингиздаги ушбу илғор соҳалар учун мутахассислар тайёрлайдиган олий таълим муассасасимиз", — дея таъкидлади у.
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
Унинг айтишича, тез орада мутахассисликлар рўйхати кенгайтирилади, 2026-2027 ўқув йилидан бир нечта магистратура дастурини очиш режалаштирилмоқда. Булар лингвистика, журналистика, иқтисодиёт ҳамда ахборот тизимлари ва технологиялари бўйича магистратура дастурларидир.
“Режаларда атом тиббиёти ва автомобиль кластери учун йўналишлар очиш. Шунингдек, бу ерда физика ва математика фанларини ҳам кўришни истардик. Биз мослашувчанмиз, минтақадаги муаммо ва эҳтиёжларга яраша иш тутамиз”, — дея қўшимча қилди Сафин.
Ректор филиалнинг илк битирувчилари магистратура ва аспирантурада ўқишни давом эттириб, сўнгра ўз она олийгоҳларига ўқитувчи сифатида қайтишларига умид билдирди.
Дипломларни тантанали топшириш маросимида “Россотрудничество” ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская, Россия элчихонаси котиби Илья Матвеев, Татаристоннинг Ўзбекистондаги вакили Айдар Ахтареев ва бошқалар фахрий меҳмон сифатида иштирок этди. Улар ёшларни табриклаб, уларга эзгу тилакларини билдиришди.
© Пресс-служба КФУРуководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская
© Пресс-служба КФУ
“Бугун бу ерда эканлигимиз биз учун катта шараф, чунки Қозон федерал университети ва унинг филиали – бизнинг йирик ҳамкорларимиз ва яқин дўстларимиз. Россотрудничествонинг деярли бирорта ҳам тадбири уларнинг талабалари иштирокисиз ўтмайди”, — дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди Ирина Старосельская журналистлар билан суҳбатда.
Андрей Матяс — “Журналистика” йўналиши ўқитувчиси, у филиал очилганидан бери шу ерда ишлайди.
“Бу вақт ичида биз кўп нарсаларни бошдан кечирдик: олийгоҳ қиёфаси ўзгарди, у кенгайди, талабалар ҳам бошқача бўлди, чунки ҳар бир янги курс аввалгисига ўхшамасди, янги анъаналар қўшилди”, — деди педагог Sputnik мухбири билан суҳбатда.
Шу йиллар давомида филиалда Андрей Матяс ва унинг ҳамкасби Виктор Калинин ташаббуси билан театр тўгараги ташкил этилди. Дастлаб йигит-қизлар вилоят драма театрида кичик саҳна кўринишларини намойиш этишган бўлса, 2026 йилнинг март ойида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси кўмагида Ўзбекистон Ёшлар театри саҳнасида уларнинг “Ҳур қизлар” номли илк спектакли дебюти бўлиб ўтди.
“Филиал журфакининг ҳозирги битирувчилари — жуда ташаббускор, ёрқин шахслар”, — деди Матяс.
Ўқитувчининг айтишича, улар ҳар йили янгиликка қўл уришган: танлов ва лойиҳаларда қатнашишган, Жиззах вилоятининг маданий-тарихий обидаларига бағишланган мультимедиа порталини, онлайн ОАВ ва бошқа кўплаб ишларни яратишган.
© SputnikВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Sputnik
“Бундай иш жараёнида ёшлар ўз салоҳиятини намоён қилиб, ўзгаришди, Ўзбекистоннинг етакчи нашрларида амалиёт ўташди. Шунинг учун, ҳозир диплом олаётганларида улар чорраҳада қолиб кетмасдан, ўзларини кутиб турган аниқ жойларга йўл олишади”, — дея қўшимча қилди у.
Андрей Матяснинг шогирдларидан бири Рушана Бахметованинг фикрича, айнан олийгоҳдаги таълим ва устозларнинг қўллаб-қувватлаши туфайли журналистика касбини танлаб, тўғри қарор қилганига тўлиқ амин бўлган.
“Ўқиш давомида радио, телевидение ва босма нашрларда амалиёт ўтаганимиз ҳам бизга жуда катта ёрдам берди. Биз янги билим ва тажрибаларни эгаллаб, бор имкониятлардан тўлиқ фойдаландик. Ҳозирда учта нашрни кўзлаб қўйганман, ўша ерда ўз салоҳиятимни намоён этиб, иш бошламоқчиман. Умид қиламанки, ҳаммаси яхши бўлади”, — дейди у.
“Ахборот тизимлари ва технологиялари” йўналиши битирувчиси Дмитрий Шишневнинг таъкидлашича, бир томондан мақсадига эришганидан боши осмонга етса, иккинчи томондан, ҳаётининг энг ёрқин ва қувончли босқичларидан бири ниҳоясига етаётганидан маҳзун.
© SputnikВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Sputnik
“Филиалимиз шунчаки ўқиш маскани эмас, балки биз ижодий ривожланган ва мутлақоянги нарсаларни ўрганган трамплин бўлди”, — деди у.
Шу куни ҚФУ Жиззах филиали негизида АDM академияси очилди. Бу ерда автомобилсозлик саноати учун кадрлар тайёрланади. Тегишли ҳужжатни ҚФУ ректори Ленар Сафин ва “ADM Jizzakh” бош директори Нажмиддин Шамшидинов имзолади.
© Пресс-служба КФУНа базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
На базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
© Пресс-служба КФУ
Шунингдек, ҚФУ делегацияси филиалнинг ўқув лабораториялари жойлаштирилган Жиззах вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказига ҳам ташриф буюрди.