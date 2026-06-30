https://sputniknews.uz/20260630/xorij-fuqaro-avtomobil-elektron-ishonchnoma-58700489.html
Ўзбекистонда хорижликларга автомобил бошқариш учун электрон ишончнома берилиши мумкин
Ўзбекистонда хорижликларга автомобил бошқариш учун электрон ишончнома берилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда туристлар учун автомобиль ижараси хизматларини ривожлантириш бўйича очиқ мулоқот ўтказилди. Унда жарималар ҳисобини рақамлаштириш, электрон ишончномалар, суғурта ва автокемпинглар масалалари муҳокама қилинди.
2026-06-30T14:04+0500
2026-06-30T14:04+0500
2026-06-30T14:22+0500
туризм
туризм қўмитаси
ўзбекистон
сайёҳлар
автомобил
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54938474_0:66:1247:767_1920x0_80_0_0_be6ae6ee4adc8bd1ed2b1b683760e08c.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ўзбекистонда туристлар учун янада қулай ва хавфсиз муҳит яратиш мақсадида автомобиль ижараси — Rent Car хизматларини ривожлантириш бўйича очиқ мулоқот ўтказилди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Мулоқот Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов раҳбарлигида ташкил этилди. Унда Рақамли технологиялар вазирлиги, Божхона қўмитаси, суғурта ташкилотлари масъуллари, шунингдек, автомобиль ижараси хизматларини кўрсатувчи компаниялар вакиллари иштирок этди.Хусусан, ижарага берилган автомобиллар бўйича жарималар ва ҳуқуқбузарликларни ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш, давлат органлари ўртасида рақамли маълумот алмашинувини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Электромобиллар учун қувватлаш инфратузилмасида халқаро тўлов тизимларини жорий этиш, автомобиль ижараси компаниялари учун махсус суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш ҳам устувор масалалар қаторида қайд этилди.Бундан ташқари, автопаркларни замонавий ва экологик тоза транспорт воситалари билан кенгайтириш, соҳа учун имтиёзли молиялаштириш механизмларини йўлга қўйиш таклиф этилди.Туристик ҳудудларда автокемпинглар, кемперлар учун махсус тўхташ ва сервис нуқталарини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260614/xorijiy-sayyohlar-58323953.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54938474_70:0:1179:832_1920x0_80_0_0_5182e5ebfa4389e4aa500dc0c16e73ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, туризм қўмитаси, ўзбекистон, сайёҳлар, автомобил, транспорт
туризм, туризм қўмитаси, ўзбекистон, сайёҳлар, автомобил, транспорт
Ўзбекистонда хорижликларга автомобил бошқариш учун электрон ишончнома берилиши мумкин
14:04 30.06.2026 (янгиланди: 14:22 30.06.2026)
Ўзбекистонда туристлар учун автомобиль ижараси хизматларини қулайлаштириш, жарималар ҳисобини рақамлаштириш ва суғурта механизмларини такомиллаштириш режалаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда туристлар учун янада қулай ва хавфсиз муҳит яратиш мақсадида автомобиль ижараси — Rent Car хизматларини ривожлантириш бўйича очиқ мулоқот ўтказилди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Мулоқот Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов раҳбарлигида ташкил этилди. Унда Рақамли технологиялар вазирлиги, Божхона қўмитаси, суғурта ташкилотлари масъуллари, шунингдек, автомобиль ижараси хизматларини кўрсатувчи компаниялар вакиллари иштирок этди.
Учрашувда Ўзбекистонда туристлар учун автомобиль ижараси хизматларини ривожлантириш, соҳадаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва хизматлар сифатини ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, ижарага берилган автомобиллар бўйича жарималар ва ҳуқуқбузарликларни ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш, давлат органлари ўртасида рақамли маълумот алмашинувини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Шунингдек, хорижий фуқаролар учун транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берувчи ишончномаларни электрон шаклда расмийлаштириш таклифи муҳокама қилинди.
Электромобиллар учун қувватлаш инфратузилмасида халқаро тўлов тизимларини жорий этиш, автомобиль ижараси компаниялари учун махсус суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш ҳам устувор масалалар қаторида қайд этилди.
Бундан ташқари, автопаркларни замонавий ва экологик тоза транспорт воситалари билан кенгайтириш, соҳа учун имтиёзли молиялаштириш механизмларини йўлга қўйиш таклиф этилди.
Туристик ҳудудларда автокемпинглар, кемперлар учун махсус тўхташ ва сервис нуқталарини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.