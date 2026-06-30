Ҳумоюн Султонов ITF M25 Zagreb турнири ғолиби бўлди

АТР рейтингида 813-ўриндаги Ҳумоюн Султонов Загребда 399-рақамли Олег Приходко ва 451-рақамли Себастьян Соргер каби теннисчиларни мағлуб этиб, чемпион бўлди
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик теннисчи Ҳумоюн Султонов Хорватияда ўтказилган ITF M25 Zagreb турнирида ғолибликни қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.
Султонов мусобақа давомида бир қатор кучли рақибларни мағлуб этди. У чорак финалда турнирнинг 4-рақамли сараланган теннисчиси, австриялик Себастьян Соргерни 7:5, 6:4 ҳисобида енгди.
Ярим финалда эса ўзбекистонлик теннисчи турнирнинг 1-рақамли сараланган иштирокчиси Олег Приходко билан кортга чиқди. Ҳумоюн ушбу баҳсда рақибига имконият қолдирмади — 6:3, 6:1.
Финалда Султонов Шимолий Македония вакили Калин Ивановскига қарши баҳс олиб борди. Учрашувда ўзбекистонлик теннисчи 6:4, 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионликни расмийлаштирди.
ITF M25 Zagreb турнири 22–28 июнь кунлари Хорватиядаги Загреб шаҳрида ўтказилди. Грунт қопламасида ташкил этилган мусобақа ITF Men’s World Tennis Tour тақвимига киради, унинг мукофот жамғармаси 30 минг долларни ташкил этди.