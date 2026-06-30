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Ҳумоюн Султонов ITF M25 Zagreb турнири ғолиби бўлди
Ҳумоюн Султонов ITF M25 Zagreb турнири ғолиби бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳумоюн Султонов Хорватиядаги ITF M25 Загреб турнири финалида Калин Ивановскини 6:4, 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди.
2026-06-30T10:03+0500
2026-06-30T10:03+0500
спорт
теннис
мусобақа
чемпион
ғалаба
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ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик теннисчи Ҳумоюн Султонов Хорватияда ўтказилган ITF M25 Zagreb турнирида ғолибликни қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Султонов мусобақа давомида бир қатор кучли рақибларни мағлуб этди. У чорак финалда турнирнинг 4-рақамли сараланган теннисчиси, австриялик Себастьян Соргерни 7:5, 6:4 ҳисобида енгди.Ярим финалда эса ўзбекистонлик теннисчи турнирнинг 1-рақамли сараланган иштирокчиси Олег Приходко билан кортга чиқди. Ҳумоюн ушбу баҳсда рақибига имконият қолдирмади — 6:3, 6:1.
https://sputniknews.uz/20260325/tennis-oyinchi-belozertsev-uzbekistan-otish-56501946.html
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спорт, теннис, мусобақа, чемпион, ғалаба, ўзбекистон
спорт, теннис, мусобақа, чемпион, ғалаба, ўзбекистон

Ҳумоюн Султонов ITF M25 Zagreb турнири ғолиби бўлди

10:03 30.06.2026
© УзАУзбекистанский теннисист Хумоюн Султанов стал победителем турнира ITF M25 Zagreb
Узбекистанский теннисист Хумоюн Султанов стал победителем турнира ITF M25 Zagreb - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
© УзА
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АТР рейтингида 813-ўриндаги Ҳумоюн Султонов Загребда 399-рақамли Олег Приходко ва 451-рақамли Себастьян Соргер каби теннисчиларни мағлуб этиб, чемпион бўлди
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик теннисчи Ҳумоюн Султонов Хорватияда ўтказилган ITF M25 Zagreb турнирида ғолибликни қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.
Султонов мусобақа давомида бир қатор кучли рақибларни мағлуб этди. У чорак финалда турнирнинг 4-рақамли сараланган теннисчиси, австриялик Себастьян Соргерни 7:5, 6:4 ҳисобида енгди.
Ярим финалда эса ўзбекистонлик теннисчи турнирнинг 1-рақамли сараланган иштирокчиси Олег Приходко билан кортга чиқди. Ҳумоюн ушбу баҳсда рақибига имконият қолдирмади — 6:3, 6:1.
Финалда Султонов Шимолий Македония вакили Калин Ивановскига қарши баҳс олиб борди. Учрашувда ўзбекистонлик теннисчи 6:4, 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионликни расмийлаштирди.

ITF M25 Zagreb турнири 22–28 июнь кунлари Хорватиядаги Загреб шаҳрида ўтказилди. Грунт қопламасида ташкил этилган мусобақа ITF Men’s World Tennis Tour тақвимига киради, унинг мукофот жамғармаси 30 минг долларни ташкил этди.

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