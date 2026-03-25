Дунё ўсмирлар теннисининг энг истиқболли ўйинчиларидан бири Белозерцев Ўзбекистонга ўтди

ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Украинанинг етакчи ўсмир теннисчиларидан бири Никита Белозерцев спорт фуқаролигини ўзгартирди ва энди Ўзбекистон байроғи остида мусобақаларда қатнашади. Бу ҳақда Sport-express.ru нашри хабар берди.Ҳозир унинг Халқаро теннис федерацияси (ITF) профилида мамлакат сифатида Ўзбекистон кўрсатилган. 17 ёшли теннисчи айни пайтда ITF ёшлар рейтингида 14-ўринни эгаллаб турибди, январь ойида эса кучли ўнликдан жой олган эди.Украина ОАВ маълумотларига кўра, ўтган йил ёзида Белозерцев Уимблдондаги матчдан кейин украин тилида интервью беришдан бош тортган ва фақат инглиз ёки рус тилида мулоқот қилишини билдирган. Шундан сўнг бу ҳолат Украинада кескин танқидга сабаб бўлди ва унинг келажакда бошқа байроқ остида ўйнаши ҳақида тахминлар кучайди.Унинг сўнгги эътиборли натижалари қаторида катталар ўртасидаги ITF турнирларидаги дастлабки муваффақиятлари ҳам бор.Sport-express.ru ёзишича, Белозерцев қарор қабул қилишида 2024 йил бошида ўсмирлар ўртасидаги Австралия Очиқ чемпионатида россиялик Влада Минчеванинг қўлини сиққани учун Украинада танқид ва босимга дуч келган ватандоши Елизавета Котляр тарихи ҳам таъсир қилган бўлиши мумкин. Нашр маълумотига кўра, Котляр кейинчалик Францияга кўчиб ўтган ва у ерда спорт вакиллигини ўзгартириш жараёнини бошлагани ҳақида хабарлар чиққан.Нашрнинг таъкидлашича, спортчиларнинг бошқа терма жамоаларга ўтиши ҳозир Украинада оғриқли қабул қилинмоқда, бироқ бу жараён тўхтагани йўқ. Sport-express.ru эътибор қаратган сўнгги мисоллар қаторида гимнастикачи Илья Ковтуннинг Хорватияга, дзюдочи Елизавета Литвиненконинг БАА байроғи остига ва сувга сакровчи София Лискуннинг Россияга ўтиши тилга олинган.
ITF маълумотларига кўра, 17 ёшли украиналик Никита Белозерцев энди Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади.
Белозерцев ўсмирлар теннисидаги энг истиқболли ўйинчилардан бири саналади. ITF уни 2026 йилда эътибор қаратиш лозим бўлган 10 ёш теннисчи қаторига киритган. Федерация маълумотига кўра, у 2025 йилда учта унвонни қўлга киритган.
Ўзбекистон сўнгги бир ярим йил ичида чет эллик теннисчиларни ўз байроғи остига фаол жалб қилмоқда. Мамлакат номидан аллақачон Мария Тимофеева, Камилла Раҳимова, Полина Кудерметова ва 15 ёшли Александра Бармичева қатнашмоқда. Бундан ташқари, Литвадан 18 ёшли Лайма Владсон ҳам истиқболли теннисчи сифатида тилга олинган.