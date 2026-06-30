https://sputniknews.uz/20260630/sco-forum-kelishuvlar-58686610.html
Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди
Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда ўтган ШҲТ инвестиция бизнес-форумида 600 дан ортиқ делегат иштирок этди. Форум доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар бўйича 150 млн долларлик 12 та келишув имзоланди.
2026-06-30T10:49+0500
2026-06-30T10:49+0500
2026-06-30T10:49+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
қирғизистон
ҳамкорлик
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686055_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_e76a4ccc2ff86839ce8e00c3ec90841f.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТнинг “Қирғизистон — Евроосиё юраги” инвестиция бизнес-форуми доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар соҳаларида умумий қиймати 150 миллион долларлик 12 та келишув имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Форумда ШҲТга аъзо давлатлар вакиллари, молия институтлари ҳамда ишбилармон доиралардан 600 дан ортиқ делегат иштирок этди.Тадбирда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашди. У ўз нутқида мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар ҳамкорлар учун янги имкониятлар очаётганини таъкидлади.Форум доирасида сунъий интеллект, электрон тижорат, “яшил” трансформация ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.Мулоқот якунида инвестиция агентликлари ўртасида доимий ҳамкорлик майдончасини ташкил этиш бўйича қўшма резолюция қабул қилинди.
https://sputniknews.uz/20260629/uzbekistan-edb-yigilish-qatnashish-58671421.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686055_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ed57ddbcbb3a70e554818ab76370c952.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, ҳамкорлик, ўзбекистон, иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, ҳамкорлик, ўзбекистон, иқтисод
Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти маконида саноат кооперацияси, логистика ва инвестиция ҳамкорлигини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Бишкек шаҳрида ШҲТнинг “Қирғизистон — Евроосиё юраги” инвестиция бизнес-форуми доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар соҳаларида умумий қиймати 150 миллион долларлик 12 та келишув имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Форумда ШҲТга аъзо давлатлар вакиллари, молия институтлари ҳамда ишбилармон доиралардан 600 дан ортиқ делегат иштирок этди.
Тадбирда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашди. У ўз нутқида мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар ҳамкорлар учун янги имкониятлар очаётганини таъкидлади.
Тешабаев ШҲТ маконида транспорт-логистика алоқаларини мустаҳкамлаш, рақамлаштиришни жадаллаштириш ва саноат кооперациясини кенгайтиришга чақирди.
Форум доирасида сунъий интеллект, электрон тижорат, “яшил” трансформация ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
Мулоқот якунида инвестиция агентликлари ўртасида доимий ҳамкорлик майдончасини ташкил этиш бўйича қўшма резолюция қабул қилинди.