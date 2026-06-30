Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260630/sco-forum-kelishuvlar-58686610.html
Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди
Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда ўтган ШҲТ инвестиция бизнес-форумида 600 дан ортиқ делегат иштирок этди. Форум доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар бўйича 150 млн долларлик 12 та келишув имзоланди.
2026-06-30T10:49+0500
2026-06-30T10:49+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
қирғизистон
ҳамкорлик
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686055_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_e76a4ccc2ff86839ce8e00c3ec90841f.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТнинг “Қирғизистон — Евроосиё юраги” инвестиция бизнес-форуми доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар соҳаларида умумий қиймати 150 миллион долларлик 12 та келишув имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Форумда ШҲТга аъзо давлатлар вакиллари, молия институтлари ҳамда ишбилармон доиралардан 600 дан ортиқ делегат иштирок этди.Тадбирда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашди. У ўз нутқида мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар ҳамкорлар учун янги имкониятлар очаётганини таъкидлади.Форум доирасида сунъий интеллект, электрон тижорат, “яшил” трансформация ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.Мулоқот якунида инвестиция агентликлари ўртасида доимий ҳамкорлик майдончасини ташкил этиш бўйича қўшма резолюция қабул қилинди.
https://sputniknews.uz/20260629/uzbekistan-edb-yigilish-qatnashish-58671421.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686055_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ed57ddbcbb3a70e554818ab76370c952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, ҳамкорлик, ўзбекистон, иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, ҳамкорлик, ўзбекистон, иқтисод

Бишкекда ШҲТ форумида 150 млн долларлик келишувлар имзоланди

10:49 30.06.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиВ Бишкеке состоялся Инвестиционный бизнес-форум ШОС "Кыргызстан - сердце Евразии"
В Бишкеке состоялся Инвестиционный бизнес-форум ШОС Кыргызстан - сердце Евразии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Oбуна бўлиш
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти маконида саноат кооперацияси, логистика ва инвестиция ҳамкорлигини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТнинг “Қирғизистон — Евроосиё юраги” инвестиция бизнес-форуми доирасида саноат, инфратузилма ва рақамли технологиялар соҳаларида умумий қиймати 150 миллион долларлик 12 та келишув имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Форумда ШҲТга аъзо давлатлар вакиллари, молия институтлари ҳамда ишбилармон доиралардан 600 дан ортиқ делегат иштирок этди.
Тадбирда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашди. У ўз нутқида мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар ҳамкорлар учун янги имкониятлар очаётганини таъкидлади.
Тешабаев ШҲТ маконида транспорт-логистика алоқаларини мустаҳкамлаш, рақамлаштиришни жадаллаштириш ва саноат кооперациясини кенгайтиришга чақирди.
Форум доирасида сунъий интеллект, электрон тижорат, “яшил” трансформация ва логистика соҳаларидаги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
Мулоқот якунида инвестиция агентликлари ўртасида доимий ҳамкорлик майдончасини ташкил этиш бўйича қўшма резолюция қабул қилинди.
Делегация Узбекистана приняла участие в 20-м ежегодном собрании ЕАБР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
Ўзбекистон ЕОТБ йиғилишида илк бор тўлақонли акциядор сифатида қатнашди
Кеча, 14:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0