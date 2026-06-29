https://sputniknews.uz/20260629/uzbekistan-edb-yigilish-qatnashish-58671421.html
Ўзбекистон ЕОТБ йиғилишида илк бор тўлақонли акциядор сифатида қатнашди
Ўзбекистон ЕОТБ йиғилишида илк бор тўлақонли акциядор сифатида қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Евроосиё тараққиёт банки қарийб 2,8 млрд долларлик 36 та қўшма лойиҳани муҳокама қилди. Инвестициялар саноат, рақамли инфратузилма, тиббиёт ва туризмга йўналтирилади.
2026-06-29T14:49+0500
2026-06-29T14:49+0500
2026-06-29T14:55+0500
иқтисод
ҳамкорлик
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
инвестиция
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58671006_0:477:720:882_1920x0_80_0_0_37fed598fb2d2b816f7a184aebc98570.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) бошқаруви раиси Николай Подгузов билан умумий қиймати қарийб 2,8 млрд долларлик 36 та қўшма лойиҳа портфелини муҳокама қилди.Ушбу инвестициялар кимё, тўқимачилик, енгил ва қайта ишлаш саноати, рақамли инфратузилма, тиббиёт ҳамда туризм соҳаларига йўналтирилиши режалаштирилган.Муҳокама 25–26 июнь кунлари Олмаота шаҳрида бўлиб ўтган Евроосиё тараққиёт банкининг 20 йиллик йиғилиши доирасида ўтказилди. Таъкидланишича, Ўзбекистон ушбу тадбирларда илк бор тўлақонли акциядор мақомида қатнашди.Шунингдек, ЕОТБ Кенгаши мажлисида банкнинг ҳисоботи ҳамда 2027–2031 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси тасдиқланди.Учрашувда Тошкент ва ЕОТБ банкнинг навбатдаги йиллик йиғилишини 2027 йилда Ўзбекистон пойтахтида ўтказиш истиқболларини ҳам кўриб чиқди. Шунингдек, Ўзбекистон вакилини ЕОТБ Кенгаши раислигига номзод сифатида кўрсатиш масаласи муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260520/edb-uzbekistan-loyihalar-57726167.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58671006_0:469:720:1009_1920x0_80_0_0_15b01bca872401ad16b823b5240f8d2b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ҳамкорлик, евроосиё тараққиёт банки (еотб), инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, инвестиция, форум
иқтисод, ҳамкорлик, евроосиё тараққиёт банки (еотб), инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, инвестиция, форум
Ўзбекистон ЕОТБ йиғилишида илк бор тўлақонли акциядор сифатида қатнашди
14:49 29.06.2026 (янгиланди: 14:55 29.06.2026)
Йиғилиш доирасидаги учрашувда умумий қиймати қарийб 2,8 миллиард долларлик 36 та қўшма лойиҳа портфели муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) бошқаруви раиси Николай Подгузов билан умумий қиймати қарийб 2,8 млрд долларлик 36 та қўшма лойиҳа портфелини муҳокама қилди
.
Ушбу инвестициялар кимё, тўқимачилик, енгил ва қайта ишлаш саноати, рақамли инфратузилма, тиббиёт ҳамда туризм соҳаларига йўналтирилиши режалаштирилган.
Муҳокама 25–26 июнь кунлари Олмаота шаҳрида бўлиб ўтган Евроосиё тараққиёт банкининг 20 йиллик йиғилиши доирасида ўтказилди. Таъкидланишича, Ўзбекистон ушбу тадбирларда илк бор тўлақонли акциядор мақомида қатнашди.
Шунингдек, ЕОТБ Кенгаши мажлисида банкнинг ҳисоботи ҳамда 2027–2031 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси тасдиқланди.
Мазкур ҳужжатда Ўзбекистон ташаббуслари, жумладан, сув ва энергетика хавфсизлиги, транспорт коридорларини кенгайтириш ҳамда саноат кооперацияси каби устувор йўналишлар акс этган.
Учрашувда Тошкент ва ЕОТБ банкнинг навбатдаги йиллик йиғилишини 2027 йилда Ўзбекистон пойтахтида ўтказиш истиқболларини ҳам кўриб чиқди. Шунингдек, Ўзбекистон вакилини ЕОТБ Кенгаши раислигига номзод сифатида кўрсатиш масаласи муҳокама қилинди.