https://sputniknews.uz/20260630/prezident-imf-world-bank-muhokama-58684229.html
Президент ХВЖ ва Жаҳон банки вакиллари билан иқтисодий ислоҳотларни муҳокама қилди
Президент ХВЖ ва Жаҳон банки вакиллари билан иқтисодий ислоҳотларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ХВЖ ва Жаҳон банки делегациялари билан макроиқтисодий сиёсат, рақамли тўловлар, хусусийлаштириш, камбағалликни қисқартириш ва сунъий интеллектни жорий этиш масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-30T09:26+0500
2026-06-30T09:26+0500
2026-06-30T09:26+0500
иқтисод
халқаро валюта жамғармаси (хвж)
жаҳон банки
шавкат мирзиёев
ҳамкорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58683981_0:177:1900:1246_1920x0_80_0_0_644d140371e9cea7fbf06e0a4532271c.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Халқаро валюта жамғармаси бошқарувчи директорининг ўринбосари Бо Ли ҳамда Жаҳон банкининг Европа ва Марказий Осиё минтақаси бўйича вице-президенти Антонелла Бассани бошчилигидаги делегацияларни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Делегациялар ХВЖ “Швейцария гуруҳи”нинг навбатдаги йиғилишида иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган.Шунингдек, эркин валюта айирбошлаш курсини қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистон иқтисодий идоралари учун кадрлар тайёрлаш дастурларини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Жаҳон банки делегацияси билан учрашувда ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг асосий соҳаларини қамраб олувчи янги узоқ муддатли Мамлакат дастурини ишлаб чиқиш режалари қўллаб-қувватланди.Сув хўжалигини молиялаштириш, инсон капиталини ривожлантириш ва Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашга кўмаклашиш масалалари ҳам устувор вазифалар сифатида қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260620/xvj-ozbekistonni-xatardan-ogohlantirdi-58470331.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58683981_0:0:1688:1266_1920x0_80_0_0_d05311522ed26dd1c986fccefff51275.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, халқаро валюта жамғармаси (хвж), жаҳон банки, шавкат мирзиёев, ҳамкорлик, ўзбекистон
иқтисод, халқаро валюта жамғармаси (хвж), жаҳон банки, шавкат мирзиёев, ҳамкорлик, ўзбекистон
Президент ХВЖ ва Жаҳон банки вакиллари билан иқтисодий ислоҳотларни муҳокама қилди
Президент Шавкат Мирзиёев ХВЖ ва Жаҳон банки делегациялари билан глобал молия бозорлари, ислоҳотлар ва узоқ муддатли ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Халқаро валюта жамғармаси бошқарувчи директорининг ўринбосари Бо Ли ҳамда Жаҳон банкининг Европа ва Марказий Осиё минтақаси бўйича вице-президенти Антонелла Бассани бошчилигидаги делегацияларни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Делегациялар ХВЖ “Швейцария гуруҳи”нинг навбатдаги йиғилишида иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган.
Бо Ли билан макроиқтисодий сиёсат стратегияси, рақамли тўловлар тизими, капитал ҳаракатини либераллаштириш, миллий статистика методологияси ва давлат даромадларини бошқаришни такомиллаштириш бўйича кўмакни кенгайтириш зарурлиги қайд этилди.
Шунингдек, эркин валюта айирбошлаш курсини қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистон иқтисодий идоралари учун кадрлар тайёрлаш дастурларини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Жаҳон банки делегацияси билан учрашувда ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг асосий соҳаларини қамраб олувчи янги узоқ муддатли Мамлакат дастурини ишлаб чиқиш режалари қўллаб-қувватланди.
Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш, камбағалликни қисқартириш, давлат корхоналарини хусусийлаштириш бўйича қўшма дастурларни илгари суриш ҳамда иқтисодиёт тармоқларига сунъий интеллект технологияларини жорий этишда Жаҳон банки гуруҳининг молиявий воситаларидан фойдаланишни кенгайтиришга эътибор қаратилди.
Сув хўжалигини молиялаштириш, инсон капиталини ривожлантириш ва Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашга кўмаклашиш масалалари ҳам устувор вазифалар сифатида қайд этилди.