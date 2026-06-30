https://sputniknews.uz/20260630/monaco-portlash-zelenskyy-ayblov-58717112.html
Монако учун мисли кўрилмаган портлаш: француз сиёсатчиси Зеленскийни айблади
Монако учун мисли кўрилмаган портлаш: француз сиёсатчиси Зеленскийни айблади
Sputnik Ўзбекистон
Монакода содир бўлган кучли портлашда уч киши жабрланди. ОАВ маълумотларига кўра, улар орасида Украинада санкциялар остида бўлган тадбиркор Вадим Ермолаев ҳам бўлиши мумкин.
2026-06-30T18:28+0500
2026-06-30T18:28+0500
2026-06-30T18:28+0500
владимир зеленский
теракт
франция
европа
дунё янгиликлари
украина
санкция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58716903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e5f03152e4cf7bc208a578bfce67f7c.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Монако князлигида душанба куни кечқурун кучли портлаш содир бўлди. Оқибатда уч киши жабрланди, деб хабар берди РИА Новости.Портлаш маҳаллий вақт билан соат 21:00 атрофида турар жой биноси кириш қисмида юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, видеокузатув камераларида номаълум шахс бинога одамлар кираётган пайтда рюкзак қолдириб кетгани акс этган. Шундан сўнг у Франция томон қочган.ОАВ маълумотларига кўра, жабрланганлар украиналик тадбиркор Вадим Ермолаев, унинг рафиқаси ва фарзанди бўлиши мумкин. Улар Ниццадаги шифохоналарга етказилган.Сўнгги маълумотларга кўра, аёлнинг аҳволи оғирлигича қолмоқда. Ермолаевнинг ҳолати барқарорлашган, боланинг ҳаётига эса хавф йўқлиги айтилмоқда. Маълумотларга кўра, Ермолаев 2023 йил декабридан буён Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши санкциялари остида. Ушбу қарор Украина президенти Владимир Зеленский томонидан имзоланган. ОАВ бу санкцияларни тадбиркорнинг Қримдаги бизнес фаолияти билан боғлаган.Филиппо X ижтимоий тармоғида ҳодиса Украина махсус хизматлари ёки проукраин экстремистик гуруҳлар томонидан уюштирилган бўлиши мумкинлигини ёзди. У Ермолаев 2023 йилдан буён Киев санкциялари остида эканини ҳам эслатди.
https://sputniknews.uz/20260511/europe-ukraine-mojaro-yakun-xavotir-57489314.html
европа
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58716903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_866021f7723ec566dbb8abddf6136e84.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, теракт, франция, европа, дунё янгиликлари, украина, санкция
владимир зеленский, теракт, франция, европа, дунё янгиликлари, украина, санкция
Монако учун мисли кўрилмаган портлаш: француз сиёсатчиси Зеленскийни айблади
Монакода украиналик тадбиркор Вадим Ермолаев ва унинг оиласи жабрланган портлаш суиқасд сифатида тергов қилинмоқда. Француз сиёсатчиси Флориан Филиппо ҳодисада Зеленскийни айблади.
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Монако князлигида душанба куни кечқурун кучли портлаш содир бўлди. Оқибатда уч киши жабрланди, деб хабар берди РИА Новости.
Портлаш маҳаллий вақт билан соат 21:00 атрофида турар жой биноси кириш қисмида юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, видеокузатув камераларида номаълум шахс бинога одамлар кираётган пайтда рюкзак қолдириб кетгани акс этган. Шундан сўнг у Франция томон қочган.
Монако давлат вазири Кристоф Мирман дастлаб ҳодисани эҳтимолий теракт деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, агар бу версия тасдиқланса, портлаш князлик тарихидаги биринчи теракт бўлиши мумкин.
ОАВ маълумотларига кўра, жабрланганлар украиналик тадбиркор Вадим Ермолаев, унинг рафиқаси ва фарзанди бўлиши мумкин. Улар Ниццадаги шифохоналарга етказилган.
Сўнгги маълумотларга кўра, аёлнинг аҳволи оғирлигича қолмоқда. Ермолаевнинг ҳолати барқарорлашган, боланинг ҳаётига эса хавф йўқлиги айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, Ермолаев 2023 йил декабридан буён Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши санкциялари остида. Ушбу қарор Украина президенти Владимир Зеленский томонидан имзоланган. ОАВ бу санкцияларни тадбиркорнинг Қримдаги бизнес фаолияти билан боғлаган.
Франциянинг “Патриотлар” партияси етакчиси Флориан Филиппо Монакодаги портлаш ортида Украина томони туриши мумкинлигини иддао қилди.
Филиппо X ижтимоий тармоғида ҳодиса Украина махсус хизматлари ёки проукраин экстремистик гуруҳлар томонидан уюштирилган бўлиши мумкинлигини ёзди. У Ермолаев 2023 йилдан буён Киев санкциялари остида эканини ҳам эслатди.