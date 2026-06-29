https://sputniknews.uz/20260629/uzbekistan-terma-kannavaro-xatolar-58673220.html
Нега Ўзбекистон термаси гуруҳдан чиқа олмади — Непомняший Каннаваронинг хатоларини айтди
Нега Ўзбекистон термаси гуруҳдан чиқа олмади — Непомняший Каннаваронинг хатоларини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Валерий Непомнящий Ўзбекистон термасининг ЖЧдаги муваффақиятсиз ўйинини Фабио Каннаваронинг нотўғри тактикаси билан боғлаб, жамоани Тимур Кападзе бошқариши керак эди, деди.
2026-06-29T16:19+0500
2026-06-29T16:19+0500
2026-06-29T16:19+0500
футбол бўйича жч-2026
футбол
мураббий
спорт
фабио каннаваро
португалия
колумбия
конго
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/41/71/417124_0:392:1317:1133_1920x0_80_0_0_d5b46113b5c1da68e41faead2afc7b45.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки қисман бош мураббий Фабио Каннаваронинг нотўғри тактик қарорлари билан боғлиқ. Бу фикрни жамоани аввал бошқарган мутахассис Валерий Непомняший РИА Новостига билдирган.Непомнящий 2006 йилда Ўзбекистон терма жамоаси билан ишлаган. Шунингдек, у 1988–1990 йилларда Камерун терма жамоасини бошқарган.Мутахассиснинг фикрича, учинчи ўйинда айрим жиҳатлар яхшиланган, аммо бу натижани ўзгартириш учун етарли бўлмаган.Непомняшийнинг таъкидлашича, Ўзбекистон термаси рақиблар даражасини ҳисобга олган ҳолда эҳтиёткорроқ ўйнаши ва қарши ҳужум имкониятларидан фойдаланиши керак эди.
https://sputniknews.uz/20260628/uzbekistan-kongo-maglub-jch-58643891.html
португалия
колумбия
конго
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/41/71/417124_0:396:1317:1384_1920x0_80_0_0_e57426fa6ede87b4053b4a4e259f2ffe.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол бўйича жч-2026, футбол, мураббий, спорт, фабио каннаваро , португалия, колумбия, конго
футбол бўйича жч-2026, футбол, мураббий, спорт, фабио каннаваро , португалия, колумбия, конго
Нега Ўзбекистон термаси гуруҳдан чиқа олмади — Непомняший Каннаваронинг хатоларини айтди
Ўзбекистон термасининг собиқ бош мураббийи жамоанинг ЖЧдаги муваффақиятсиз иштирокини Каннаваронинг футболчилар салоҳиятини тўғри баҳолай олмагани ва нотўғри тактик қарорлари билан боғлади.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки қисман бош мураббий Фабио Каннаваронинг нотўғри тактик қарорлари билан боғлиқ. Бу фикрни жамоани аввал бошқарган мутахассис Валерий Непомняший РИА Новостига билдирган
.
Непомнящий 2006 йилда Ўзбекистон терма жамоаси билан ишлаган. Шунингдек, у 1988–1990 йилларда Камерун терма жамоасини бошқарган.
“Эҳтимол, бу ҳақда гапиришим унчалик тўғри эмасдир, лекин жамоани Тимур Кападзе бошқариши керак эди деб ҳисоблайман. Менимча, Каннаваро футболчиларнинг савиясини тўғри баҳолай олмади ва ўйинлар учун тўғри тактикани белгилай олмади. У ўйинчиларнинг энг яхши фазилатларидан фойдаланиши керак эди, уларни ўз ғояси учун танламаслиги керак эди. Улар билан узоқ вақт ишлаган Кападзе эса уларнинг имкониятларини яхшироқ билади. Биринчи ўйинда жамоа бироз сиқилиб, жуда эҳтиёткорлик билан ўйнади, иккинчисида эса, аксинча, жуда таваккалчилик билан ҳаракат қилди”, — деди Непомняший.
Мутахассиснинг фикрича, учинчи ўйинда айрим жиҳатлар яхшиланган, аммо бу натижани ўзгартириш учун етарли бўлмаган.
“Учинчи ўйинда нимадир ўнгланди, лекин рост, рақиб ҳам унчалик кучли эмасди. Мен хафа бўлдим, чунки Ўзбекистон терма жамоаси учинчи ўриндан кейинги босқичга чиқиши керак эди деб ҳисоблардим. Лекин ундай бўлмади. Биз билган ўйинчилар ўзларини етарлича ёрқин намоён этишди. Лекин бундай таркиб билан, албатта, мудофаада ўйнаш ва қарши ҳужумга ўтиш мумкин бўлган пайтларни пайқаш керак эди. Бу имкониятлардан фойдаланиши мумкин бўлган ўйинчилар ҳам бор. Португалия ёки Колумбия билан тенгма-тенг ўйнашга уриниш мутлақо нотўғри эди”, — дея қўшимча қилди у.
Непомняшийнинг таъкидлашича, Ўзбекистон термаси рақиблар даражасини ҳисобга олган ҳолда эҳтиёткорроқ ўйнаши ва қарши ҳужум имкониятларидан фойдаланиши керак эди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон термаси гуруҳ босқичида Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5 ва Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди ва жаҳон чемпионатини очкосиз тарк этди.